中興通訊首席執行官徐子陽出席2024年5G峰會暨用戶大會：數連文明，智融碳硅

數據連接 ：構建比特世界絲綢之路，無縫通達全球。

：構建比特世界絲綢之路，無縫通達全球。 智慧連接 ：重構算力和智能，跨維重塑社會生產。

：重構算力和智能，跨維重塑社會生產。 共生連接 ：共建生態合作，技術與環境共生延續。

：共建生態合作，技術與環境共生延續。 文明連接：碳基生命與硅基智慧的連接，為人類和人工智能之間的協作開辟了無限可能。

數據連接

中興通訊不斷推動網絡技術創新升級。憑借UBR、FDD Massive MIMO、RAN Computing和Green Network四大關鍵能力，打造高效輕量化5G網絡，同時致力於可持續發展，實現全面節能。OTN技術升級到800G，並可演進到1.6T。在家庭寬帶領域，FTTR和CPE出貨量巨大。彌合全球數字鴻溝，網絡覆蓋多個領域，包括低空、高空和太空等新領域。

智慧連接

中興通訊的通用計算和智能計算能力在中國電信市場處於領先地位。在加速計算方面，中興通訊提出了實現更高性能、更高效率的相關建議。該公司為智能計算場景提供定制化服務器，如搭載新型CPU和DPU的G6系列。中興通訊通過高帶寬連接提供高效算力。其先進的液冷技術可將CDU冷卻效率提高30%。中興通訊自主研發的「星雲研發大模型」提高了內部研發效率。對於電信運營商，「星雲通信大模型」減少了運營商的人工維護工作量。此外，中興通訊還擁有針對不同行業的數字化轉型大模型。

共生連接

中興通訊通過單點突破和跨行業合作持續推動創新，在全球范圍內積極開展合作，探索數字化轉型。在泰國，中興通訊開發了支持5G的數字化食品工廠；在土耳其，中興通訊利用5G網絡、無人機和無人駕駛汽車實現農業自動化。在馬來西亞，中興通訊利用毫米波無線技術為2024年馬來西亞運動會(2024 Sukma Games)提供5G超高清廣播服務。

綠色轉型對數字化轉型至關重要。中興通訊每年減少10%的碳排放，獲得CDP（全球環境信息研究中心）「A」評級，並計劃到2040年實現范圍1和范圍2碳中和，到2050年通過「科學碳目標倡議」(SBTi)實現淨零排放。中興通訊在全球范圍內開展合作，共同打造智能、可持續的未來。

投資底層技術研發，推動技術升級

中興通訊持續致力於基礎研發，在核心芯片技術和高效功率放大方面取得了長足進步。中興通訊的統一架構提高了部署效率和靈活性，TECS電信彈性雲系統和星雲大模型等性能強大的軟件平台助力電信運營商保持競爭優勢。其端到端解決方案推動了數字化轉型，促進了各行業的持久競爭力。

文明連接

比特流就像博斯普魯斯海峽源源不斷的海水，連接著物理世界和數字世界。連接的演進推動著文明的進步，持續的創新豐富著集體的知識。中興通訊希望以連接連通世界，以數智創造新機遇，開創人類文明新紀元。

媒體垂詢：

中興通訊股份有限公司

傳播部

電郵：[email protected]

SOURCE 中興通訊股份有限公司