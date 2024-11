Xu Ziyang, PDG de ZTE, au Sommet 5G et Congrès des utilisateurs 2024 : pont numérique de civilisation, lien entre le carbone et le silicium

ISTANBUL, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé que son PDG, Xu Ziyang, avait participé au Sommet 5G et Congrès des utilisateurs 2024, où il a prononcé un discours intitulé «Digital Bridge of Civilization, Link Across Carbon & Silicon » (Pont numérique de civilisation, lien entre le carbone et le silicium). La conférence, qui avait pour thème « Flourish Through Intelligent Innovation » (Prospérer grâce à l'innovation intelligente), a rassemblé des leaders du secteur pour discuter de l'effet transformateur des solutions intelligentes.

Dans son discours, Xu Ziyang a souligné les prouesses de ZTE en matière de promotion de l'innovation technologique et d'intégration industrielle à l'ère du numérique et de l'intelligence. Dans son discours, il a mis l'accent sur quatre types de connexions clés qui sont en train de remodeler les industries :

La liaison de données construit une route de la soie numérique, reliant le monde de manière transparente.

La liaison du savoir redéfinit la puissance de calcul et l'intelligence, transformant la productivité dans tous les secteurs d'activité.

La liaison symbiotique construit une collaboration écosystémique, où la technologie et l'environnement évoluent ensemble.

La liaison de civilisation relie la vie basée sur le carbone et l'intelligence basée sur le silicium, ouvrant des possibilités infinies de collaboration entre l'homme et l'IA.

La liaison de données

ZTE stimule l'innovation et la modernisation des technologies de réseau. Avec quatre capacités clés, dont UBR, FDD Massive MIMO, RAN Computing et Green Network, elle crée des réseaux 5G efficaces et légers. Elle s'est engagée dans la voie du développement durable en réalisant des économies d'énergie considérables. La technologie OTN passe à 800G et peut évoluer jusqu'à 1,6T. Dans le domaine du haut débit domestique, les livraisons de FTTR et de CPE sont significatives. Elle comble la fracture numérique à l'échelle mondiale et ses réseaux couvrent plusieurs zones, y compris les nouvelles frontières comme la basse altitude, la haute altitude et l'espace.

La liaison du savoir

ZTE est le leader de l'informatique générale et intelligente sur le marché chinois des télécommunications. Dans le domaine de l'informatique accélérée, elle propose des solutions pertinentes pour améliorer les performances et l'efficacité. Elle propose des serveurs personnalisés pour des scénarios informatiques intelligents, comme la série G6 avec de nouveaux CPU et DPU. ZTE fournit une puissance informatique efficace grâce à des connexions à large bande. Sa technologie avancée de refroidissement par liquide augmente de 30 % l'efficacité du refroidissement du CDU. Le « LLM Nebula » mis au point par ZTE a permis d'améliorer l'efficacité de la R&D interne. Pour les opérateurs de télécommunications, le modèle Nebula Telecom réduit la charge de travail des opérateurs en matière de maintenance manuelle. Elle dispose également de modèles de transformation numérique propres à chaque secteur.

Liaison symbiotique

ZTE stimule l'innovation par des percées individuelles et une collaboration intersectorielle, en s'associant à des partenaires mondiaux pour explorer la transformation numérique. En Thaïlande, ZTE a mis au point une usine alimentaire numérique compatible avec la 5G, et en Turquie, elle automatise l'agriculture à l'aide de réseaux 5G, de drones et de véhicules autonomes. En Malaisie, ZTE a rendu possible la diffusion 5G ultra-HD pour les Jeux Sukma 2024 en utilisant la technologie sans fil à ondes millimétriques.

La transition écologique est essentielle à la transformation numérique. ZTE a réduit ses émissions de carbone de 10 % par an, a obtenu la note « A » du CDP et prévoit d'atteindre la neutralité carbone (portées 1 et 2) d'ici 2040 et des émissions nettes nulles d'ici 2050 grâce à SBTi. ZTE collabore à l'échelle mondiale en vue d'un avenir intelligent et durable .

L'investissement dans la R&D des technologies sous-jacentes stimule l'évolution technologique

L'engagement soutenu de ZTE dans la R&D fondamentale a permis des avancées significatives dans la technologie des puces de base et dans l'amplification efficace de la puissance. Grâce à une architecture unifiée qui améliore le déploiement et la flexibilité, ainsi qu'à de solides plateformes logicielles telles que la plateforme cloud TECS et le LLM Nebula, ZTE permet aux opérateurs de télécommunications de conserver un avantage concurrentiel. Ses solutions de bout en bout stimulent la transformation numérique, favorisant une compétitivité durable dans tous les secteurs d'activité.

La liaison de civilisation

Le flux de bits, comme les eaux incessantes du détroit du Bosphore, relie les mondes physique et numérique. L'évolution des connexions fait progresser la civilisation et l'innovation continue enrichit le savoir collectif. ZTE entend rapprocher le monde par la connectivité, générer de nouvelles opportunités grâce à l'intelligence numérique et inaugurer une nouvelle ère de la civilisation humaine.

