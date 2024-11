CEO, ZTE, Xu Ziyang, Berpartisipasi dalam 5G Summit & User Congress 2024: Jembatan Digital Peradaban yang Terhubung dengan Karbon & Silikon

ISTANBUL, 11 November 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan solusi teknologi informasi dan komunikasi, mengumumkan, CEO, Xu Ziyang, menghadiri 5G Summit & User Conference 2024, serta menyampaikan presentasi berjudul "Digital Bridge of Civilization, Link Across Carbon & Silicon". Konferensi yang mengusung tema "Flourish Through Intelligent Innovation" ini mempertemukan para pemimpin industri untuk membahas dampak transformatif dari solusi pintar.