ZTE-Chef Xu Ziyang auf dem 5G Summit & User Congress 2024: Digitale Brücke der Zivilisation, Verbindung zwischen Kohlenstoff und Silikon

ISTANBUL, 9. Nov. 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, gab bekannt, dass sein CEO, Xu Ziyang, an der 5G Summit & User Conference 2024 teilnahm, wo er eine Grundsatzrede mit dem Titel "Digitale Brücke der Zivilisation, Verbindung zwischen Kohlenstoff und Silikon" hielt. Die Konferenz, die unter dem Motto "Geschäftlicher Erfolg durch intelligente Innovation" stattfand, brachte führende Vertreter der Branche zusammen, um über die transformative Wirkung intelligenter Lösungen zu diskutieren.

In seiner Rede hob Xu Ziyang die bemerkenswerten Erfolge von ZTE bei der Förderung technologischer Innovationen und industrieller Integration im digitalen und intelligenten Zeitalter hervor. In seiner Rede hob er vier wichtige Arten von Verbindungen hervor, die Branchen umgestalten:

Data Link errichtet eine digitale Seidenstraße, die die Welt nahtlos verbindet.

Wisdom Link definiert Rechenleistung und Intelligenz neu und transformiert die Produktivität in allen Branchen.

Symbiotic Link schafft einen Schulterschluss von Ökosystemen, in denen sich Technologie und Umwelt gemeinsam entwickeln.

Civilization Link verbindet kohlenstoffbasiertes Leben und siliziumbasierte Intelligenz, und eröffnet endlose Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI.

Data Link

ZTE treibt Innovationen und Upgrades der Netzwerktechnologie voran. Mit vier wichtigen Ressourcen, darunter UBR, FDD Massive MIMO, RAN Computing und Green Network, schafft es effiziente, leichte 5G-Netze. Es ist der Nachhaltigkeit verpflichtet und erreicht umfassende Energieeinsparungen. Die OTN-Technologie wird auf 800G aktualisiert und kann sich zu 1,6T entwickeln. Im Heim-Breitbandbereich sind FTTR- und CPE-Transporte von Bedeutung. Es überbrückt die globale digitale Kluft und seine Netze decken verschiedene Bereiche ab, einschließlich neuer Horizonte wie geringer Höhe, großer Höhe und Weltraum.

Wisdom Link

Im Bereich der allgemeinen und intelligenten Datenverarbeitung auf dem chinesischen Telekommunikationsmarkt ist ZTE führend. Bei der beschleunigten Datenverarbeitung bietet es relevante Vorschläge für bessere Leistung und Effizienz. Es bietet maßgeschneiderte Server für intelligente Datenverarbeitungsszenarien, wie die G6-Serie mit neuen CPUs und DPUs. ZTE ermöglicht effiziente Rechenleistung durch Verbindungen mit hoher Bandbreite. Die fortschrittliche Technologie der Flüssigkeitskühlung erhöht die CDU-Kühlwirkung um 30 %. Das von ZTE selbst entwickelte "Nebula LLM" hat die interne F&E-Effizienz verbessert. Für Telekommunikationsunternehmen reduziert das Nebula Telecom Model den manuellen Wartungsaufwand der Betreiber. Es gibt auch branchenspezifische Modelle für digitale Transformation.

Symbiotic Link

ZTE treibt Innovationen durch individuelle Durchbrüche und branchenübergreifende Zusammenarbeit voran, indem es weltweit Partnerschaften eingeht, um die digitale Transformation zu erforschen. In Thailand hat ZTE eine digitale Lebensmittelfabrik mit 5G-Technologie entwickelt. In der Türkei automatisiert es die Landwirtschaft mithilfe von 5G-Netzen, Drohnen und autonomen Fahrzeugen. In Malaysia hat ZTE die 5G-Ultra-HD-Übertragung für die Sukma Games 2024 unter Einsatz der Drahtlostechnologie mit Millimeterwellen ermöglicht.

Der grüne Wandel ist für die digitale Transformation unerlässlich. ZTE hat die Kohlenstoffemissionen jährlich um 10 % reduziert, die CDP-Bewertung "A" erhalten und plant, mit SBTi bis 2040 die CO2-Neutralität der Bereiche 1 und 2 zu erreichen und bis 2050 keine Netto-Emissionen mehr zu verursachen. ZTE arbeitet weltweit an einer intelligenten und nachhaltigen Zukunft mit.

Investitionen in Grundlagentechnologie-F&E treiben die technologische Entwicklung voran

Das anhaltende Engagement von ZTE für Grundlagenforschung und -entwicklung hat zu bedeutenden Fortschritten in der Kernchiptechnologie und effizienter Leistungsverstärkung geführt. Mit einer einheitlichen Architektur, die die Bereitstellung und Flexibilität verbessert, sowie starken Softwareplattformen wie der TECS Cloud Platform und dem Nebula LLM ermöglicht ZTE den Telekommunikationsbetreibern die Wahrung eines Wettbewerbsvorteils. Seine End-to-End-Lösungen treiben die digitale Transformation voran und fördern eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in allen Branchen.

Civilization Link

Der Fluss der Bits, genau wie der unaufhörliche Strom des Wassers im Bosporus, verbindet die physische und digitale Welt. Die Entwicklung von Verbindungen treibt den Fortschritt der Zivilisation voran, und kontinuierliche Innovation bereichert das kollektive Wissen. ZTE möchte die Welt über Konnektivität verbinden, neue Möglichkeiten mit digitaler Intelligenz schaffen und eine neue Ära der menschlichen Zivilisation einläuten.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

