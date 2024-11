ZTE CEO Xu Ziyang op 5G Summit & User Congress 2024: digitale brug van beschaving, verbinding tussen koolstof en silicium

ISTANBUL, 8 november 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kondigde aan dat zijn CEO, Xu Ziyang, de 5G Summit & User Conference 2024 heeft bijgewoond, waar hij een keynote speech hield met als titel "Digital Bridge of Civilization, Link Across Carbon & Silicon". Op de conferentie, die werd gehouden onder het thema "Flourish Through Intelligent Innovation", kwamen leiders uit de sector bijeen om de transformerende impact van intelligente oplossingen te bespreken.

In zijn toespraak benadrukte Xu Ziyang de opmerkelijke prestaties van ZTE bij het bevorderen van technologische innovatie en industriële integratie in het digitale en intelligente tijdperk. Hij legde de nadruk op vier belangrijke soorten verbindingen die de industrie opnieuw vormgeven:

bouwt een digitale zijderoute die de wereld naadloos met elkaar verbindt. Wisdom Link herdefinieert rekenkracht en intelligentie en transformeert de productiviteit in verschillende sectoren.

bouwt aan samenwerking tussen ecosystemen, waarbij technologie en het milieu samen evolueren. Civilization Link verbindt op koolstof gebaseerd leven en op silicium gebaseerde intelligentie, en onthult eindeloze mogelijkheden voor samenwerking tussen mensen en AI.

ZTE stimuleert de innovatie en upgrades van netwerktechnologie. Met vier belangrijke mogelijkheden, waaronder UBR, FDD Massive MIMO, RAN Computing en Green Network, creëert het efficiënte, lichtgewicht 5G-netwerken. Het zet zich in voor duurzaamheid en realiseert uitgebreide energiebesparingen. OTN-technologie wordt geüpgraded naar 800G en kan evolueren naar 1,6T. In breedband voor thuisgebruik wordt een groot aantal FTTR- en CPE-zendingen geleverd. Het overbrugt wereldwijd de digitale kloof met netwerken die verschillende gebieden bestrijken, waaronder nieuwe grenzen zoals laag- en hooggelegen gebieden en de ruimte.

ZTE is marktleider op het gebied van algemeen en intelligent computergebruik in de Chinese telecommarkt. In versneld computergebruik heeft het relevante voorstellen voor betere prestaties en efficiëntie. Het biedt aangepaste servers voor intelligente computerscenario's, zoals de G6-serie met nieuwe CPU's en DPU's. ZTE biedt efficiënte rekenkracht via verbindingen met hoge bandbreedte. De geavanceerde vloeistofkoelingtechnologie verhoogt de koelefficiëntie van de CDU met 30%. ZTE's zelfontwikkelde "Nebula LLM" heeft de interne R&D-efficiëntie verbeterd. Voor telecomproviders vermindert het Nebula Telecom Model de handmatige onderhoudswerkzaamheden van operators. Het heeft ook industriespecifieke modellen voor digitale transformatie.

ZTE stimuleert innovatie door middel van individuele doorbraken en brancheoverschrijdende samenwerking, waarbij wereldwijd wordt samengewerkt om digitale transformatie te verkennen. In Thailand ontwikkelde ZTE een digitale voedselfabriek geschikt voor 5G en in Turkije automatiseert het de landbouw met behulp van 5G-netwerken, drones en autonome voertuigen. In Maleisië maakte ZTE 5G ultra-HD-uitzendingen mogelijk voor de Sukma Games van 2024 met behulp van draadloze millimetergolftechnologie.

Groene transitie is essentieel voor digitale transformatie. ZTE heeft de koolstofuitstoot jaarlijks met 10% verminderd. Het heeft een "A" CDP-rating behaald en is van plan om tegen 2040 scope 1 en 2 koolstofneutraliteit te bereiken en in 2050 netto nuluitstoot met SBTi. ZTE werkt wereldwijd samen aan een intelligente en duurzame toekomst.

Investeringen in R&D op het gebied van onderliggende technologie stuwt technologische evolutie

ZTE's voortdurende inzet voor fundamentele R&D heeft geleid tot grote vooruitgang in kernchiptechnologie en efficiënte vermogensversterking. Dankzij de uniforme architectuur die de inzetbaarheid en flexibiliteit verbetert, naast sterke softwareplatforms zoals het TECS Cloud Platform en Nebula LLM, kunnen ZTE telecomoperators een voorsprong op de concurrentie behouden. Zijn end-to-end oplossingen stimuleren digitale transformatie en bevorderen duurzame concurrentiekracht in verschillende sectoren.

De bitstroom verbindt de fysieke en digitale werelden met elkaar, zoals de onophoudelijke wateren van de Bosporus. De evolutie van verbindingen stuwt de vooruitgang van de beschaving voort en voortdurende innovatie verrijkt de collectieve kennis. ZTE streeft ernaar de wereld te verbinden via connectiviteit, nieuwe kansen te genereren met digitale intelligentie en een nieuw tijdperk van menselijke beschaving in te luiden.

