三一重工2025年淨利潤增長41%；經營現金流達28億美元

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SANY Heavy Industry

08 4月, 2026, 22:58 CST

北京2026年4月8日 /美通社/ -- 三一重工（600031.SH，06031.HK）公佈2025年財務業績。公司營收同比增長14.73%，達124.9億美元。歸屬於股東的淨利潤攀升41.18%，至11.8億美元。經營活動產生的淨現金流為28.0億美元，同比增長34.84%。

公司所有主要業務板塊均實現增長。作為公司核心業務的挖掘機營收同比增長13.73%，達48.3億美元。混凝土機械營收增長9.53%，至22.0億美元；起重機械營收增長18.67%，至21.8億美元；路面機械營收增長25.18%，至5.32億美元。樁工機械營收增長最快，躍升35.81%，達3.92億美元。其他業務板塊實現營收23.5億美元，同比增長13.28%。

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)
SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

公司淨利潤率提升至9.5%，同比上升1.7個百分點，強勁的經營現金流凸顯了盈利質量的韌性。

2025年，國際業務仍是公司增長的關鍵驅動力。國際市場營收達78.3億美元，同比增長15.14%，占總營收的64%。各地區營收均實現增長：亞太地區營收增長16.17%，達33.4億美元；歐洲地區營收為17.5億美元，增長1.50%；美洲地區營收為15.6億美元，增長8.52%；非洲地區營收增長最為強勁，同比躍升55.29%，至11.6億美元。

三一持續拓展全球研發網絡，在全球設立研發中心，並於2025年面向國際市場推出60款新產品。目前，公司產品遠銷180多個國家和地區。

新興市場需求旺盛和發達市場表現穩定共同推動了增長，同時，更廣泛的本地運營佈局也提供了有力支持。展望未來，三一預計將繼續聚焦全球化、數字化、低碳化戰略，同時不斷拓寬在新能源及智能裝備領域的業務版圖。

SOURCE SANY Heavy Industry

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