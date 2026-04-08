三一重工2025年淨利潤增長41%；經營現金流達28億美元

公司淨利潤率提升至9.5%，同比上升1.7個百分點，強勁的經營現金流凸顯了盈利質量的韌性。

2025年，國際業務仍是公司增長的關鍵驅動力。國際市場營收達78.3億美元，同比增長15.14%，占總營收的64%。各地區營收均實現增長：亞太地區營收增長16.17%，達33.4億美元；歐洲地區營收為17.5億美元，增長1.50%；美洲地區營收為15.6億美元，增長8.52%；非洲地區營收增長最為強勁，同比躍升55.29%，至11.6億美元。

三一持續拓展全球研發網絡，在全球設立研發中心，並於2025年面向國際市場推出60款新產品。目前，公司產品遠銷180多個國家和地區。

新興市場需求旺盛和發達市場表現穩定共同推動了增長，同時，更廣泛的本地運營佈局也提供了有力支持。展望未來，三一預計將繼續聚焦全球化、數字化、低碳化戰略，同時不斷拓寬在新能源及智能裝備領域的業務版圖。

SOURCE SANY Heavy Industry