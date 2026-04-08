SANY Heavy Industry odnotowuje wzrost zysku netto o 41% w 2025 r.; przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągają 2,80 mld USD

PEKIN, 8 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) przedstawiła wyniki finansowe za 2025 r. Przychody wzrosły o 14,73% rok do roku, osiągając poziom 12,49 mld USD. Zysk netto przypadający akcjonariuszom wzrósł o 41,18% do 1,18 mld USD. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 2,80 mld USD, co oznacza wzrost o 34,84% w porównaniu z rokiem poprzednim.

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results

Wszystkie główne segmenty odnotowały wzrost. Przychody ze sprzedaży koparek, stanowiących podstawową działalność spółki, wzrosły o 13,73% rok do roku do 4,83 mld USD. Przychody z maszyn do betonu zwiększyły się o 9,53% do 2,20 mld USD, natomiast przychody z maszyn dźwigowych wzrosły o 18,67% do 2,18 mld USD. Przychody z maszyn drogowych wzrosły o 25,18% do 532 mln USD. Najszybszy wzrost odnotowano w segmencie maszyn do palowania, gdzie przychody zwiększyły się o 35,81% do 392 mln USD. Pozostałe segmenty wygenerowały 2,35 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 13,28%.

Marża zysku netto spółki poprawiła się do poziomu 9,5%, czyli o 1,7 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej, natomiast znaczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej potwierdziły wysoką jakość generowanych wyników.

Działalność międzynarodowa pozostała kluczowym czynnikiem wzrostu w 2025 r. Przychody z rynków zagranicznych osiągnęły 7,83 mld USD, rosnąc o 15,14% rok do roku i stanowiąc 64% całkowitych przychodów. Wzrost miał szeroki charakter regionalny: przychody w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 16,17% do 3,34 mld USD; Europa wygenerowała 1,75 mld USD (wzrost o 1,50%); obie Ameryki osiągnęły 1,56 mld USD (wzrost o 8,52%); natomiast Afryka odnotowała najsilniejszy wzrost, z przychodami zwiększonymi o 55,29% do 1,16 mld USD.

Spółka SANY kontynuowała rozwój globalnej sieci badań i rozwoju obejmującej ośrodki na całym świecie oraz wprowadziła w 2025 r. 60 nowych produktów przeznaczonych na rynki międzynarodowe. Produkty spółki są obecnie sprzedawane w ponad 180 krajach i regionach.

Wzrost był napędzany popytem na rynkach wschodzących i stabilnymi wynikami na rynkach rozwiniętych, wspieranymi przez rozbudowane lokalne zdolności operacyjne. W dalszej perspektywie SANY zamierza utrzymać koncentrację na globalizacji, cyfryzacji i dekarbonizacji, jednocześnie dalej rozwijając swoje portfolio w obszarze energii odnawialnej i inteligentnych urządzeń.

