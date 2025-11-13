三一重工第三季度營收同比激增10.73% 三大轉型戰略驅動增長

這份亮眼業績印證了三一重工聚焦全球化、數字化與低碳化發展的「三大轉型」戰略取得顯著成效。

全球化與低碳化協同推進

三一重工的全球擴張與可持續發展戰略在全球範圍內取得實質性進展。

在非洲市場，由三一硅能承建的贊比亞喬瓦礦山太陽能項目於11月1日成功並網。該項目整合礦區現有資源，採用先進微電網能源系統，高效滿足礦車及工程機械的能源需求。這一舉措不僅為礦山運營提供穩定電力支持，也助力贊比亞打造「綠色礦山」示範基地。

此外，三一重工通過與奧地利奧合國際銀行(Raiffeisen International Bank)建立戰略合作夥伴關係，在歐洲市場實現突破，雙方將探索能源項目新融資模式，推動歐洲市場業務增長。

數字化轉型驅動高質量發展

在2025國際仿真大會上，三一集團展示了融合人工智能的創新仿真技術，重點涵蓋實時仿真、智能駕駛、作業仿真及多機協同等領域。通過深化產學研合作，三一集團計劃將智能仿真技術應用於產品創新，提升核心競爭力，推動工程機械行業數字化轉型。

三一重工通過高效執行「三大轉型」戰略，在全球擴張、數字化與低碳發展方面均取得實質性進展。未來，公司將繼續堅定推進這些核心戰略，滿足全球客戶不斷變化的需求，以數字化轉型強化競爭力，實現長期可持續增長。

SOURCE SANY Heavy Industry