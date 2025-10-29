三一重工登陸港交所，「A+H」雙平台開啟全球化新徵程

新聞提供者

SANY Heavy Industry

29 10月, 2025, 09:50 CST

香港 2025年10月29日 /美通社/ -- 三一重工（股票代碼：6031.HK）於10月28日正式在香港交易所主板掛牌上市，標誌著該公司全球化進程再添歷史性里程碑。繼2003年登陸上海證券交易所（股票代碼：600031.SH）後，三一重工此次成功實現「A+H」兩地上市，為其下一階段的國際化發展奠定基礎。

三一重工本次全球發行約6.32億股H股（含15%超額配股權），發行價格為每股21.30港元。此次IPO招股引入21名基石投資者，合共認購7.59億美元的發售股份，基石投資者包括淡馬錫、貝萊德、高瓴、瑞銀資產管理、LMR、橡樹資本等，充分彰顯了資本市場對三一重工的強烈信心和高度認可。

SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)
SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

上市儀式於當日上午在香港交易所舉行，政府官員、商業夥伴、金融機構及三一重工高管團隊共同出席。三一集團輪值董事長兼三一重工董事長向文波，與三一集團董事兼三一重工總裁俞宏福共同敲響開市鑼。

向文波表示：「此次上市充分體現了資本市場對三一重工高質量發展的高度認可，也為我們拓展國際融資渠道帶來了歷史性機遇。三一將依托香港這一跨國資本流動的『超級樞紐』，繼續秉持『全球化、數智化、低碳化』戰略，持續創造可持續價值，為構建更綠色的世界貢獻力量。」

公認的全球化運營實力

據弗若斯特沙利文的報告，按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，三一重工是全球第三、中國最大的工程機械企業，公司海外收入復合年增長率高達15.2%，全球化運營能力領跑行業。

在數字化戰略推動下，三一重工率先佈局數智化製造領域，成為全球工程機械行業唯一一家擁有2座世界經濟論壇認證燈塔工廠的企業。同時公司正加速低碳轉型，2024年推出40多款新能源產品，相關收入突破5.67億美元。

三一重工在香港交易所的上市標誌著公司新徵程的開啟。三一將立足其核心戰略，借助香港國際金融中心的獨特優勢，深化與全球資本市場的互聯互通，譜寫全球化發展的新篇章。

SOURCE SANY Heavy Industry

來自同一來源

三一重工發布2025年上半年強勁業績，實現盈利性增長

三一重工發布2025年上半年強勁業績，實現盈利性增長

三一重工於8月21日發布2025年上半年中期業績。公司通過全球化、數字化、低碳化戰略部署，依托持續產品創新與精細化運營，實現規模、擴張與盈利能力的均衡增長。上半年營收達62.4億美元，同比增長14.96%；歸屬於股東的淨利潤達7.3億美元，增長46.00%；經營現金流14.2億美元，同比增長20.1...
三一重工2024年度報告：淨利潤增長31.98%，國際營收占比達64%

三一重工2024年度報告：淨利潤增長31.98%，國際營收占比達64%

三一重工(SANY)於2025年4月19日發佈了2024年度財報，全年銷售與營收總額達到108.8億美元，同比增長6.22%。歸屬於股東的淨利潤大幅增長31.98%，達8.4億美元。其中，國際業務營收佔其核心業務營收的64%，彰顯出三一在海外市場的強勁增長勢頭。...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

機械

機械

企業擴張

企業擴張

相關題材的新聞稿