三一重工登陸港交所，「A+H」雙平台開啟全球化新徵程

上市儀式於當日上午在香港交易所舉行，政府官員、商業夥伴、金融機構及三一重工高管團隊共同出席。三一集團輪值董事長兼三一重工董事長向文波，與三一集團董事兼三一重工總裁俞宏福共同敲響開市鑼。

向文波表示：「此次上市充分體現了資本市場對三一重工高質量發展的高度認可，也為我們拓展國際融資渠道帶來了歷史性機遇。三一將依托香港這一跨國資本流動的『超級樞紐』，繼續秉持『全球化、數智化、低碳化』戰略，持續創造可持續價值，為構建更綠色的世界貢獻力量。」

公認的全球化運營實力

據弗若斯特沙利文的報告，按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，三一重工是全球第三、中國最大的工程機械企業，公司海外收入復合年增長率高達15.2%，全球化運營能力領跑行業。

在數字化戰略推動下，三一重工率先佈局數智化製造領域，成為全球工程機械行業唯一一家擁有2座世界經濟論壇認證燈塔工廠的企業。同時公司正加速低碳轉型，2024年推出40多款新能源產品，相關收入突破5.67億美元。

三一重工在香港交易所的上市標誌著公司新徵程的開啟。三一將立足其核心戰略，借助香港國際金融中心的獨特優勢，深化與全球資本市場的互聯互通，譜寫全球化發展的新篇章。

SOURCE SANY Heavy Industry