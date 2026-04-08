- SANY registra un aumento del 41 % en sus ganancias netas para 2025; el flujo de caja operativo alcanza los 2.800 millones de dólares

BEIJING, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) presentó sus resultados financieros de 2025. Los ingresos aumentaron un 14,73 % interanual, hasta alcanzar los 12.490 millones de dólares. El beneficio neto atribuible a los accionistas subió un 41,18 %, hasta los 1.180 millones de dólares. El flujo de caja neto procedente de las actividades de explotación se situó en 2.800 millones de dólares, un 34,84 % más que el año anterior.

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results

Todos los segmentos principales registraron crecimiento. Los ingresos por excavadoras, el negocio principal de la compañía, aumentaron un 13,73 % interanual hasta alcanzar los 4.830 millones de dólares. Los ingresos por maquinaria para hormigón subieron un 9,53 % hasta los 2.200 millones de dólares, mientras que los ingresos por maquinaria de elevación avanzaron un 18,67 % hasta los 2.180 millones de dólares. Los ingresos por maquinaria vial crecieron un 25,18 % hasta los 532 millones de dólares. La maquinaria para pilotaje registró el crecimiento más rápido, con un aumento de ingresos del 35,81 % hasta los 392 millones de dólares. Otros segmentos generaron 2.350 millones de dólares en ingresos, un 13,28 % más.

El margen de beneficio neto de la empresa mejoró hasta el 9,5 %, 1,7 puntos porcentuales más que el año anterior, mientras que el sólido flujo de caja operativo puso de manifiesto la resiliencia de la calidad de sus beneficios.

Las operaciones internacionales siguieron siendo un factor clave para el crecimiento en 2025. Los ingresos procedentes de los mercados internacionales alcanzaron los 7.830 millones de dólares, un 15,14 % más que el año anterior, lo que representa el 64 % de los ingresos totales. El crecimiento fue generalizado en todas las regiones: los ingresos en Asia-Pacífico aumentaron un 16,17 % hasta los 3.340 millones de dólares; Europa contribuyó con 1.750 millones de dólares, un 1,50 % más; América generó 1.560 millones de dólares, un aumento del 8,52 %; y África registró el mayor crecimiento, con unos ingresos que se dispararon un 55,29 % hasta los 1.160 millones de dólares.

SANY continuó expandiendo su red global de I+D, con centros en todo el mundo, e introdujo 60 nuevos productos para los mercados internacionales en 2025. Sus productos se venden actualmente en más de 180 países y regiones.

El crecimiento se vio impulsado por la demanda en los mercados emergentes y el desempeño estable en los mercados desarrollados, respaldado por una mayor presencia operativa local. De cara al futuro, se espera que SANY mantenga su enfoque en la globalización, la digitalización y la descarbonización, al tiempo que continúa ampliando su cartera en energías renovables y equipos inteligentes.

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