SANY annonce une augmentation de 41 % de son bénéfice net en 2025 ; le flux de trésorerie d'exploitation atteint 2,80 milliards de dollars

PÉKIN, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) a publié ses résultats financiers pour 2025. Les recettes ont augmenté de 14,73 % d'une année sur l'autre pour atteindre 12,49 milliards de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 41,18 % pour atteindre 1,18 milliard de dollars. La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation s'est élevée à 2,80 milliards de dollars, soit une hausse de 34,84 % par rapport à l'année précédente.

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results

Tous les principaux segments ont enregistré une croissance. Le chiffre d'affaires généré par les excavatrices, l'activité principale de l'entreprise, a augmenté de 13,73 % en glissement annuel pour atteindre 4,83 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires généré par les bétonnières a augmenté de 9,53 % pour atteindre 2,20 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires généré par les engins de levage a progressé de 18,67 % pour atteindre 2,18 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires généré par les engins routiers a augmenté de 25,18 % pour atteindre 532 millions de dollars. Les engins de battage ont enregistré la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires de 392 millions de dollars, soit une hausse de 35,81 %. Les autres segments ont généré un chiffre d'affaires de 2,35 milliards de dollars, soit une hausse de 13,28 %.

La marge bénéficiaire nette de la société s'est améliorée pour atteindre 9,5 %, soit une hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, tandis que la solidité des flux de trésorerie d'exploitation a mis en évidence la résilience de la qualité de ses résultats.

Les activités à l'international ont continué de jouer un rôle déterminant dans la croissance en 2025. Les recettes provenant des marchés internationaux ont atteint 7,83 milliards de dollars, en hausse de 15,14 % par rapport à l'année précédente, représentant 64 % du total des recettes. La croissance a été généralisée dans toutes les régions : le chiffre d'affaires de l'Asie-Pacifique a augmenté de 16,17 % pour s'établir à 3,34 milliards de dollars ; l'Europe a contribué à hauteur de 1,75 milliard de dollars, soit une hausse de 1,50 % ; les Amériques ont généré 1,56 milliard de dollars, soit une hausse de 8,52 % ; et l'Afrique a enregistré la plus forte croissance, avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 55,29 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars.

SANY a continué à développer son réseau mondial de R&D, avec des centres dans le monde entier, et a introduit 60 nouveaux produits pour les marchés internationaux en 2025. Ses produits sont maintenant vendus dans plus de 180 pays et régions.

La croissance a été stimulée par la demande dans les marchés émergents et la performance stable dans les marchés développés, soutenue par une empreinte opérationnelle locale plus large. Pour l'avenir, SANY devrait continuer de mettre l'accent sur la mondialisation, la numérisation et la décarbonisation tout en continuant d'élargir son portefeuille d'énergies renouvelables et d'équipements intelligents.

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