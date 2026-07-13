2026 年阿茲海默症協會國際會議：生活方式計劃改善拉丁美洲有失智風險長者的腦部健康

- LatAm-FINGERS 研究結果印證及擴展 U.S POINTER 試驗的結果 -

- 顯示結構化的失智風險降低策略可跨文化調整 -

重點總結

LatAm-FINGERS 研究表明，針對拉丁美洲不同文化、醫療體系和社區的生活方式干預措施，可以改善有認知退化和失智風險的長者的記憶力、思維能力和整體認知功能。

研究結果印證 U.S. POINTER 試驗的發現，即對於高風險長者而言，使用結構化指導、輔導和同儕支援的多組分生活方式干預比自助式方法更能改善認知功能。

倫敦2026年7月13日 /美通社/ -- 由阿茲海默症協會 (Alzheimer's Association) 資助的拉丁美洲生活方式干預以預防認知退化倡議 (LatAm-FINGERS) 發現，兩項針對不同文化背景的生活方式干預措施改善了 11 個拉丁美洲國家具有失智風險長者的記憶力、思維能力和整體認知功能，其中接受結構化支援和指導的參與者獲益最大。

今天在倫敦舉行的 2026 年阿茲海默症協會國際會議 (Alzheimer's Association International Conference®, AAIC®) 上及在網上公佈的一項為期兩年的研究結果表明，多方面的生活方式干預，包括體能活動、健康飲食、認知訓練和社會參與，可以就不同文化、衛生體系和社區成功調整。而此項研究是建基於美國一項透過生活方式干預來降低風險以保護腦部健康的研究 (U.S. POINTER) 並印證了其結果。 這項研究同時在《刺針》(The Lancet) 醫學期刊發表。

研究的主要作者、阿根廷布宜諾斯艾利斯神經病學研究所 Fleni 的首席研究員 Lucia Crivelli 博士說：「研究結果在拉丁美洲首次證明，就文化調整的生活方式干預措施可以成功應用於不同的國家和社區，並為臨床研究中經常被忽視的人群帶來認知益處。」

Crivelli 補充：「我們並不是單純將 U.S. POINTER 模型翻譯成西班牙文和葡萄牙文。 我們在保留其核心要素的同時，使其適用於當地文化和習俗，從而使計劃成為一項切實可行、經濟實惠且有效的公共衛生策略。」

由各參與國代表組成的多國工作小組確定哪些組分需要保持標準，哪些組分可以根據文化、氣候、食物供應、技術獲取和參與者的偏好作出本地化調整。

體能活動計劃融入了人們熟悉的本地文化活動，例如莎莎舞和探戈舞，以及在公園進行的戶外小組運動。 營養諮詢使麥得飲食就本地飲食傳統作出調整，使用牛油果、藜麥、巴西莓、燈籠果、奇亞籽和南瓜籽等本地可獲得的替代品。 研究材料經過翻譯和因應文化作出調整，並為數碼經驗有限的參與者提供額外支援。

維克森林大學醫學院和 Advocate Health 老年醫學和老年病學、內科教授、U.S. POINTER 首席研究員 Laura D. Baker 博士說：「LatAm-FINGERS 包含了顯著的種族和民族多樣性，以及廣泛的教育和社會經濟地位 (SES)。 研究結果表明，不同文化背景、資源獲取程度各異的群體，其腦部健康狀況均可改善。 我們現在於世界完全不同的地區有了第二個強而有力的發現，表明 U.S. POINTER 公式可以適用於任何人。

我相信，我們可以成功利用 U.S. POINTER 的結構化干預措施來擴展我們的工具和資源，從而進一步加入美國拉丁裔和西班牙裔社區，以及其他社區，而且計劃將同樣有效。」

由於阿茲海默症和其他認知障礙症受多種健康和生活方式因素影響，研究人員認為，同時解決幾個風險因素可能對腦部健康帶來最大的益處。 隨著全球認知障礙症發病率上升，研究結果突顯了透過易於獲取和可調整生活方式的計劃來降低風險的實用策略具有很大潛力，尤其包括中低收入國家的範疇。

阿茲海默症協會醫學和科學關係高級副總裁 Heather M. Snyder 博士說：「LatAm-FINGERS 研究結果補充了 U.S. POINTER 研究的發現，將證據擴展到拉丁美洲，並進一步證明這些行為和生活方式干預措施可以適用於全球不同人群和社區。」

Snyder 續稱：「這項研究的關鍵訊息是結構和社會支援至關重要。 改善多種生活方式因素可以對腦部健康產生積極影響，並最終可能與新興藥物治療結合，以降低認知能力下降和失智風險。」

研究分析包括來自阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、多明尼加共和國、厄瓜多爾、墨西哥、秘魯和烏拉圭 12 個研究中心的 1,065 名參與者。 參與者被隨機分配到兩個干預組之一，而這兩個干預組在結構、強度和支援層面上有所不同：

系統性生活方式干預 (SLI) 組的 539 名參與者接受了持續的指導和支援，包括監督運動、基於改良版麥得飲食的營養諮詢、電腦化認知訓練、心血管風險監測以及 38 次小組會議，以促進社交聯繫和責任感。

靈活生活方式干預 (FLI) 組的 526 名參與者定期接受健康教育和一般生活方式建議。 在兩年內，他們參加了四次小組會議，獲得有關飲食、體能活動、認知和社會參與，以及血管風險管理的建議，但沒有持續的指導或監督。

兩年後，SLI 組的參與者的認知能力提升比 FLI 組參與者更高。 SLI 組在整體認知綜合指標上的改善程度比 FLI 組高出 55%。 SLI 組的參與者在記憶力、執行功能和處理速度方面也有顯著改善。

LatAm-FINGERS 和 U.S. POINTER 是 World-Wide FINGERS 網絡的一部分，而該網絡是基於最初的芬蘭 FINGER 試驗，其表明多方面的生活方式干預對具有認知功能退化風險的長者來說，可能有助保護他們的認知功能。

阿茲海默症協會已向 LatAm-FINGERS 和 U.S. POINTER 投資超過 8,100 萬美元，並根據這些研究結果推出幾項大腦健康公共計劃，包括腦部健康習慣評估工具、阿茲海默症協會腦部健康圓桌會議和職場腦部健康。 最近推出的「諗諗你個腦」(re)think your brain™ 計劃幫助人們從腦部健康意識轉向行動，並根據 U.S. POINTER 的結果提供健康行為的「訣竅」。

關於 AAIC

AAIC 是全球規模最大的阿茲海默症及其他導致失智症的疾病研究人員的會議。 作為阿茲海默症協會研究計劃的一環，AAIC 致力於促進對失智症新知識的產生，並培養充滿活力、合作共贏的研究社群。

AAIC 2026： alz.org/aaic

AAIC 2026 編輯部： alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2026 話題標籤：#AAIC26

關於阿茲海默症協會

阿茲海默症協會是一個全球志願健康組織，致力於阿茲海默症的護理、支援和研究。 我們的使命是引領終結阿茲海默症和其他所有失智症的道路，透過加速全球研究、推動風險降低和早期檢測，以及盡力提高護理和支援質素。 我們的願景是一個「零阿茲海默症及所有其他認知障礙症的世界」。 瀏覽 alz.org 或致電 +1 800.272.3900。

SOURCE Alzheimer’s Association