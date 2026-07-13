Programa de estilo de vida mejora salud cerebral en adultos mayores con riesgo de demencia en Latinoamérica

- De la Conferencia Internacional de la Alzheimer's Association 2026: Un programa de estilo de vida mejora la salud cerebral en adultos mayores con riesgo de demencia en Latinoamérica

- Los descubrimientos del estudio LatAm-FINGERS confirman y amplían los resultados del ensayo POINTER en Estados Unidos –

- Demuestran que las estrategias estructuradas de reducción del riesgo de demencia son adaptables a diferentes culturas –

Conclusiones destacadas:

El estudio LatAm-FINGERS demuestra que las intervenciones en el estilo de vida, adaptadas a las culturas, los sistemas de salud y las comunidades latinoamericanas, pueden mejorar la memoria, el pensamiento y la función cognitiva general en adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Los resultados suponen un refuerzo de cara a los hallazgos del ensayo POINTER de Estados Unidos, que muestran que una intervención multicomponente en el estilo de vida, con orientación estructurada, acompañamiento y apoyo entre pares, mejora la función cognitiva más que un enfoque autoguiado en adultos mayores en riesgo.

LONDRES, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Iniciativa Latinoamericana para la Intervención en el Estilo de Vida para Prevenir el Deterioro Cognitivo (LatAm-FINGERS), que ha recibido financiación a través de la Alzheimer's Association, descubrió que dos intervenciones en el estilo de vida adaptadas culturalmente sirvieron para mejorar la memoria, el pensamiento y la función cognitiva general en adultos mayores en riesgo de demencia en 11 países latinoamericanos, observándose las mayores mejoras en los participantes que recibieron apoyo y asesoramiento estructurados.

Los hallazgos mostrados en el estudio de dos años de duración presentados hoy durante la celebración de la Conferencia Internacional de la Alzheimer's Association® (AAIC®) 2026 en Londres y de forma online se basan en los resultados del estudio estadounidense para proteger la salud cerebral mediante intervenciones en el estilo de vida para reducir el riesgo (U.S. POINTER), y los refuerzan, demostrando que las intervenciones multidominio en el estilo de vida —que incluyen actividad física, alimentación saludable, entrenamiento cognitivo y participación social— pueden adaptarse con éxito a diversas culturas, sistemas de salud y comunidades. El estudio también se publica de forma simultánea en The Lancet.

"Los resultados demuestran, por primera vez en Latinoamérica, que las intervenciones de estilo de vida adaptadas culturalmente pueden implementarse con éxito en diversos países y comunidades, y proporcionar beneficios cognitivos a poblaciones que a menudo están subrepresentadas en la investigación clínica", afirmó Lucia Crivelli, Ph.D., autora principal del estudio e investigadora principal de Fleni, un instituto neurológico en Buenos Aires, Argentina.

"No nos limitamos a traducir el modelo POINTER estadounidense al español y al portugués. Lo adaptamos a las culturas y costumbres locales, conservando sus elementos esenciales, lo que hace que el programa sea práctico, asequible y viable como estrategia de salud pública", añadió Crivelli.

Grupos de trabajo multinacionales con representantes de cada país participante identificaron qué componentes debían mantenerse estandarizados y cuáles podían adaptarse localmente según la cultura, el clima, la disponibilidad de alimentos, el acceso a la tecnología y las preferencias de los participantes.

Los programas de actividad física incorporaron actividades que eran culturalmente familiares como salsa y tango, y ejercicio en grupo al aire libre en parques públicos. El asesoramiento nutricional adaptó la dieta MIND a las tradiciones alimentarias regionales, priorizando alimentos como el aguacate, la quinoa, el açaí, el aguaymanto, la chía y las semillas de calabaza como alternativas accesibles localmente. Los materiales del estudio se tradujeron y adaptaron culturalmente, con apoyo adicional para los participantes con poca experiencia digital.

"El estudio LatAm-FINGERS incluyó una importante diversidad racial y étnica, y una amplia gama de niveles educativos y socioeconómicos (NSE). Los resultados demuestran que la salud cerebral puede mejorarse en diversas comunidades que representan diferentes culturas y con acceso variable a los recursos", comentó Laura D. Baker, Ph.D., profesora de gerontología y geriatría, medicina interna, en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest y Advocate Health, e investigadora principal de U.S. POINTER. "Ahora tenemos un segundo hallazgo sólido en una parte del mundo completamente diferente, lo que sugiere que la fórmula U.S. POINTER puede adaptarse a cualquier persona".

"Estoy seguro de que podemos utilizar con éxito la intervención estructurada U.S. POINTER para ampliar nuestras herramientas y recursos y así involucrar aún más a las comunidades latinas e hispanas en Estados Unidos —y más allá, a otras comunidades— y el programa será igualmente efectivo", destacó Baker.

Debido a que el Alzheimer y otras demencias están influenciadas por múltiples factores de salud y estilo de vida, los investigadores creen que abordar varios factores de riesgo de forma conjunta puede ofrecer el mayor beneficio para la salud cerebral. A medida que aumentan las tasas de demencia en todo el mundo, los hallazgos resaltan el potencial de las estrategias prácticas de reducción de riesgos con programas accesibles y adaptables basados en el estilo de vida, particularmente en áreas que incluyen países de ingresos bajos y medios.

"Los resultados del estudio LatAm-FINGERS complementan los hallazgos del estudio U.S. POINTER al extender la evidencia a Latinoamérica y reforzar la idea de que estas intervenciones conductuales y de estilo de vida pueden adaptarse a diversas poblaciones y comunidades en todo el mundo", declaró Heather M. Snyder, Ph.D., vicepresidenta sénior de relaciones médicas y científicas de la Alzheimer's Association.

"Un mensaje clave de este estudio es que la estructura y el apoyo social son fundamentales", explicó Snyder. "Hacer frente a múltiples factores del estilo de vida puede tener un impacto positivo en la salud cerebral y, eventualmente, combinarse con terapias farmacológicas emergentes para reducir el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia".

El análisis del estudio incluyó a 1.065 participantes repartidos en 12 localidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos de intervención, que diferían en estructura, intensidad y nivel de apoyo:

Los 539 participantes del grupo de Intervención Sistemática en el Estilo de Vida (SLI) recibieron acompañamiento y apoyo continuos, incluyendo ejercicio supervisado, asesoramiento nutricional basado en una dieta MIND adaptada, entrenamiento cognitivo computarizado, monitorización del riesgo cardiovascular y 38 reuniones grupales para fomentar la interacción social y la responsabilidad.

Los 526 participantes del grupo de Intervención Flexible en el Estilo de Vida (FLI) recibieron educación sanitaria periódica y recomendaciones generales sobre su estilo de vida. Durante el período de dos años, asistieron a cuatro reuniones grupales donde recibieron recomendaciones sobre dieta, actividad física, participación cognitiva y social, y manejo del riesgo vascular, sin acompañamiento ni supervisión continuos.

Después de dos años, los participantes del grupo con TEL demostraron una mejora cognitiva significativamente mayor que los del grupo con FLI. El grupo con TEL mostró una mejora un 55% mayor en una medida compuesta de cognición global que el grupo con FLI. Los participantes del grupo con TEL también demostraron mejoras significativamente mayores en memoria, función ejecutiva y velocidad de procesamiento.

LatAm-FINGERS y U.S. POINTER forman parte de la red mundial FINGERS, basada en el ensayo FINGER finlandés original que demostró que las intervenciones de estilo de vida multidominio pueden ayudar a proteger la función cognitiva en adultos mayores con riesgo de deterioro.

La Alzheimer's Association ha invertido más de 81 millones de dólares en LatAm-FINGERS y U.S. POINTER, y recientemente ha lanzado varias iniciativas públicas sobre salud cerebral basadas en estos hallazgos, como la herramienta de evaluación Brain Health Habit Builder, la Alzheimer's Association Brain Health Roundtable y Brain Health at Work. La iniciativa recientemente lanzada ((re)think your brain™ ayuda a las personas a pasar de la concienciación sobre la salud cerebral a la acción y proporciona una "receta" para comportamientos saludables basada en los resultados de U.S. POINTER.

Acerca de la AAIC

La AAIC es el mayor encuentro mundial de investigadores de todo el mundo centrados en el Alzheimer y otras enfermedades que causan demencia. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, la AAIC actúa como catalizador para generar nuevos conocimientos sobre la demencia y fomentar una comunidad de investigación vital y colaborativa.

AAIC 2026: alz.org/aaic

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Hashtag de la AAIC 2026: #AAIC26

Acerca de la Alzheimer's Association

La Alzheimer's Association es una organización mundial de salud sin ánimo de lucro dedicada al cuidado, el apoyo y la investigación del Alzheimer. Nuestra misión es liderar la lucha para erradicar el Alzheimer y todas las demás demencias, acelerando la investigación global, impulsando la reducción de riesgos y la detección temprana, y maximizando la calidad de la atención y el apoyo. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer ni otras demencias®. Visite alz.org o llame al +1 800.272.3900.