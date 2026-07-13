알츠하이머 협회 국제 콘퍼런스 2026: 라이프스타일 프로그램, 라틴아메리카 전역에서 치매 위험이 있는 노인들의 뇌 건강 개선

- LatAm-FINGERS 연구 결과, 미국 포인터 시험 결과 확인 및 확장 -

- 문화적 맞춤형 치매 위험 감소 전략 제시 -

주요 요점

LatAm-FINGERS 연구는 라틴아메리카 문화, 의료 시스템, 지역사회에 맞춰 조정된 라이프스타일 중재가 인지 저하와 치매 위험이 있는 노인들의 기억력, 사고력, 전반적인 인지 기능을 개선할 수 있음을 보여준다.

이 결과는 구조화된 가이드, 코칭, 동료 지원을 포함한 다중 요소 라이프스타일 중재가 위험이 있는 노인들에게서 자가 주도 접근법보다 인지 기능을 더 개선한다는 미국 포인터 시험의 결과를 강화한다.

런던, 2026년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 알츠하이머 협회(Alzheimer's Association)가 자금을 지원하는 인지 저하 예방을 위한 라이프스타일 중재 라틴아메리카 이니셔티브(LatAm-FINGERS)가 문화적으로 맞춤화된 두 가지 라이프스타일 중재 프로그램이 11개 라틴아메리카 국가 전역에서 치매 위험이 있는 노인들의 기억력, 사고력, 전반적인 인지 기능을 개선했음을 발견했으며, 구조화된 지원과 코칭을 받은 참여자들에게서 가장 강력한 효과가 나타났다.

7월 13일 런던과 온라인에서 열린 알츠하이머 협회 국제 콘퍼런스(Alzheimer's Association International Conference®, AAIC®) 2026에서 보고된 2년간의 연구 결과는 위험 감소를 위한 라이프스타일 중재를 통한 뇌 건강 보호 미국 연구, 즉 U.S. 포인터(POINTER)의 결과를 기반으로 하고 이를 강화하며, 이는 신체 활동, 건강한 식습관, 인지 훈련, 사회적 참여를 포함한 다영역 라이프스타일 중재가 다양한 문화, 의료 시스템, 지역사회에 걸쳐 성공적으로 적용될 수 있음을 보여준다. 이 연구는 또한 랜싯(The Lancet)에 동시에 게재되고 있다.

아르헨티나 부에노스아이레스의 신경학 연구소인 플레니(Fleni)의 수석 연구원이자 이 연구의 주저자인 루시아 크리벨리(Lucia Crivelli) 박사는 "이 결과는 문화적으로 적응된 라이프스타일 중재가 다양한 국가와 지역사회 전반에 걸쳐 성공적으로 시행될 수 있으며 임상 연구에서 종종 소외됐던 인구 집단에게 인지적 혜택을 제공할 수 있음을 라틴아메리카에서 처음으로 입증한 것이다"라고 말했다.

또한 "우리는 미국 포인터 모델을 스페인어와 포르투갈어로 단순히 번역한 게 아니다. 핵심 요소들을 보존하면서 현지 문화와 습관에 맞춰 조정해 이 프로그램을 공공 건강 전략으로서 실용적이고, 경제적이며, 실행 가능하게 만들었다"고 덧붙였다.

각 참여 국가의 대표들로 구성된 다국적 실무 그룹은 표준화되어야 하는 구성 요소와 문화, 기후, 식품 가용성, 기술 접근성, 참여자 선호도에 따라 현지에서 맞춤화될 수 있는 구성 요소를 식별했다.

신체 활동 프로그램은 살사와 탱고 같은 문화적으로 친숙한 활동과 공공 공원에서의 야외 그룹 운동을 통합했다. 영양 상담은 아보카도, 퀴노아, 아사이, 아과이만토, 치아, 호박씨 같은 현지에서 접근 가능한 대안 식품에 더 많이 의존함으로써 마인드(MIND) 식단을 지역 식문화 전통에 맞춰 조정했다. 연구 자료는 번역 및 문화적 조정을 거쳤으며, 디지털 경험이 제한적인 참여자들을 위한 추가 지원이 제공됐다.

웨이크 포레스트 대학교 의과대학 및 애드보케이트 헬스(Advocate Health)의 노년학 및 노인의학, 내과학 교수이자 미국 포인터의 수석 연구원인 로라 D. 베이커(Laura D. Baker) 박사는 "LatAm-FINGERS는 상당한 인종 및 민족 다양성과 교육 및 사회경제적 지위(SES)의 광범위한 범위를 포함했다. 이 결과는 서로 다른 문화를 대표하고 자원에 대한 접근성이 다양한 여러 지역사회 전반에 걸쳐 뇌 건강이 개선될 수 있음을 보여준다"고 말했다. 또한 "우리는 이제 완전히 다른 세계 지역에서 두 번째로 강력한 결과를 확보하게 됐으며, 이는 미국 포인터 공식이 누구에게나 조정되어 적용될 수 있음을 시사한다"고 덧붙였다.

이어 "미국 포인터의 구조화된 중재를 성공적으로 사용해 미국 내 라틴계 및 히스패닉 지역사회, 그리고 그 이상으로 다른 지역사회를 더 참여시키기 위한 도구와 자원을 확장할 수 있으며, 이 프로그램이 동일하게 효과적일 것이라고 확신한다"고 언급했다.

알츠하이머와 기타 치매는 여러 건강 및 라이프스타일 요인의 영향을 받기에, 연구자들은 여러 위험 요인을 함께 해결하는 것이 뇌 건강에 가장 큰 혜택을 제공할 수 있다고 믿는다. 전 세계적으로 치매 비율이 증가함에 따라 이 연구 결과는 특히 저소득 및 중간 소득 국가를 포함한 지역에서 접근 가능하고 적응 가능한 라이프스타일 기반 프로그램을 통한 실용적인 위험 감소 전략의 잠재력을 강조한다.

알츠하이머 협회의 의료 및 과학 관계 수석 부사장인 헤더 M. 스나이더(Heather M. Snyder) 박사는 "LatAm-FINGERS 결과는 그 증거를 라틴아메리카로 확장하며, 이러한 행동 및 라이프스타일 중재가 전 세계 다양한 인구와 지역사회에 맞게 조정될 수 있다는 근거를 강화함으로써 미국 포인터 결과에 힘을 실어준다"고 말했다.

스나이더 박사는 "이 연구의 핵심 메시지는 구조와 사회적 지원이 중요하다는 것"이라고 덧붙였다. 그는 "여러 라이프스타일 요인을 해결하는 것은 뇌 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며 궁극적으로 인지 저하와 치매 위험을 줄이기 위해 신흥 약물 치료와 결합될 수 있다"고 밝혔다.

이 연구 분석에는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카공화국, 에콰도르, 멕시코, 페루, 우루과이의 12개 시험기관에 걸친 1065명의 참여자가 포함됐다. 참여자들은 구조, 강도, 지원 수준이 다른 두 중재군 중 하나에 무작위로 배정되었다:

체계적 라이프스타일 중재(SLI) 그룹의 539명의 참여자는 감독하에 진행되는 운동, 맞춤형 마인드 식단 기반의 영양 상담, 컴퓨터 인지 훈련, 심혈관 위험 모니터링, 사회적 연결과 책임감을 위한 38회의 그룹 모임을 포함한 지속적인 코칭과 지원을 받았다.

유연한 라이프스타일 중재(FLI) 그룹의 526명의 참여자는 정기적인 건강 교육과 일반적인 라이프스타일 권장 사항을 제공받았다. 2년의 기간 동안 이들은 지속적인 코칭이나 감독 없이 식단, 신체 활동, 인지 및 사회적 참여, 혈관 위험 관리에 대한 권장 사항을 제공받는 4회의 그룹 모임에 참석했다.

2년 후 SLI 그룹의 참여자들은 FLI 그룹보다 현저히 더 큰 인지적 개선을 보였다. SLI 그룹은 FLI 그룹보다 전반적인 인지에 대한 복합 측정에서 55% 더 큰 개선을 보였다. SLI 그룹의 참여자들은 또한 기억력, 실행 기능, 처리 속도에서 현저히 더 큰 개선을 보였다.

LatAm-FINGERS와 미국 포인터는 다중 영역 라이프스타일 중재가 저하 위험이 있는 노인들의 인지 기능을 보호하는 데 도움이 될 수 있음을 보여주는 기존 핀란드 FINGER 시험을 기반으로 한 월드와이드 FINGERS 네트워크(World-Wide FINGERS network)의 일부다.

알츠하이머 협회는 LatAm-FINGERS와 미국 포인터에 8100만 달러 이상을 투자했으며, 최근 이러한 결과를 바탕으로 브레인 헬스 해빗 빌더(Brain Health Habit Builder) 평가 도구, 알츠하이머 협회 브레인 헬스 라운드테이블(Brain Health Roundtable), 브레인 헬스 앳 워크(Brain Health at Work)를 포함한 여러 공공 뇌 건강 이니셔티브를 시작했다. 최근 시작된 리씽크 유어 브레인™((re)think your brain™) 이니셔티브는 사람들이 뇌 건강 인식에서 행동으로 옮길 수 있도록 도움을 주며, 미국 포인터 결과를 기반으로 한 건강한 행동을 위한 '레시피'를 제공한다.

AAIC 소개

AAIC는 알츠하이머와 치매를 유발하는 다른 질병들에 초점을 맞춘 전 세계 연구자들의 세계 최대 모임이다. 알츠하이머 협회 연구 프로그램의 일부로서 AAIC는 치매에 대한 새로운 지식을 생성하고, 활발하고 우호적인 연구 커뮤니티를 조성하는 촉매제 역할을 한다.

AAIC 2026: alz.org/aaic

AAIC 2026 뉴스룸: alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2026 해시태그: #AAIC26

알츠하이머 협회 소개

알츠하이머 협회는 알츠하이머 케어, 지원, 연구에 전념하는 전 세계 자원봉사 건강 기구다. 알츠하이머 협회의 사명은 전 세계적 연구를 가속화하고, 위험 감소와 조기 발견을 주도하며, 양질의 케어와 지원을 극대화함으로써 알츠하이머와 다른 모든 치매를 종식하는 길을 이끄는 것이다. 알츠하이머 협회의 비전은 알츠하이머와 다른 모든 치매가 없는 세상®이다. alz.org를 방문하거나 +1 800.272.3900으로 연락할 수 있다.

SOURCE Alzheimer’s Association