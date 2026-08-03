Au Congrès mondial de l'industrie laitière 2026, le groupe Yili promeut l'innovation et la collaboration en faveur d'un écosystème laitier mondial durable

HOHHOT, Chine, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- Le Congrès mondial de l'industrie laitière 2026 a officiellement débuté le 1er août à Hohhot, en Mongolie-Intérieure. Organisé par le groupe Yili, le congrès s'est articulé autour de la construction commune d'un écosystème laitier mondial durable axé sur la technologie et les partenariats. Cet événement prestigieux a réuni des dirigeants d'associations professionnelles internationales, d'éminents universitaires et de hauts responsables issus de l'ensemble de la chaîne de valeur laitière mondiale.

IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

Hohhot officiellement sacrée « Capitale mondiale des produits laitiers »

Au cours de la cérémonie d'ouverture, l'Union internationale des sciences et technologies alimentaires a officiellement remis à Hohhot la plaque de « Capitale mondiale des produits laitiers » et le prix associé à cette distinction.

Dans son allocution, Pavinee Chinachoti, présidente exécutive de l'IUFoST, a précisé que ce titre récompensait les efforts constants déployés par la ville pour faire progresser l'industrie laitière. Elle a ajouté que cette reconnaissance visait également à inciter des entreprises pionnières, telles que le groupe Yili, à développer le secteur mondial de l'alimentation saine et à accélérer la construction d'un avenir fondé sur le leadership technologique et la réussite mutuelle.

Promouvoir la valeur partagée et l'harmonie commune

Pan Gang, président-directeur général du groupe Yili, a prononcé le discours d'ouverture de l'événement, intitulé Valeur partagée et harmonie commune : construire un nouvel écosystème laitier mondial.

Abordant les défis mondiaux, de la rapidité de l'itération technologique au changement climatique, en passant par la restructuration des chaînes d'approvisionnement et l'évolution des attentes des consommateurs, Pan Gang a présenté la vision stratégique d'Yili. Il a fait remarquer que la vocation d'un verre de lait ne se limitait pas à nourrir la vie, mais visait aussi à atteindre l'objectif d'une santé commune à l'échelle mondiale. Dans le contexte des transformations touchant le secteur, il a exposé la réponse de la Chine à l'industrie laitière mondiale en appelant tous les partenaires à unir leurs forces pour tracer une nouvelle voie fondée sur la valeur partagée et l'harmonie commune.

Mettant en avant la manière dont Yili fédère les compétences mondiales dans le secteur laitier pour tisser un solide réseau d'innovation, Pan Gang a souligné que la véritable innovation n'était jamais une île, mais un véritable continent. En ce qui concerne la transformation numérique, il a décrit l'intelligence numérique non pas comme une initiative isolée, mais comme une synergie faisant intervenir l'ensemble de la chaîne. À cette fin, Yili met actuellement en œuvre une intégration verticale et horizontale afin de créer un écosystème numérique et intelligent couvrant toute la chaîne de valeur. Pan Gang a conclu en invitant les partenaires mondiaux à s'engager dans une démarche de valeur partagée, portée par un esprit d'harmonie commune, afin de mettre à profit la force du secteur laitier pour consolider les fondements de la santé humaine et promouvoir le bien-être mondial.

Annonce d'innovations révolutionnaires

La cérémonie d'ouverture a en outre marqué le lancement officiel de la plateforme intelligente chinoise de données sur l'industrie laitière (mondiale) et de l'usine d'ensembles de données de qualité sur l'industrie laitière mondiale.

Par ailleurs, le Centre chinois d'innovation technologique dans le secteur laitier (NTICD) a dévoilé son classement des 10 principales innovations de l'année 2026. Ces dernières couvrent des aspects essentiels, notamment l'élevage des vaches laitières, les technologies de réduction et de substitution des aliments pour animaux, les souches probiotiques destinées à la recherche sur le lait maternel, la production à grande échelle de lactoferrine, les systèmes d'inspection intelligents de bout en bout ou encore le recyclage de qualité des emballages. Ces technologies de pointe témoignent d'un engagement ferme en faveur d'un développement durable de qualité de l'industrie laitière mondiale.