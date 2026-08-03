Yili Group ชูนวัตกรรมและความร่วมมือ ขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมนมโลกอย่างยั่งยืน ในการประชุมอุตสาหกรรมนมโลก ประจำปี 2569

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Yili Group

03 Aug, 2026, 20:43 CST

ฮูฮอต, จีน, 3 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมอุตสาหกรรมนมโลก (World Dairy Industry Conference) ประจำปี 2569 ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เมืองฮูฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยมี Yili Group เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Technology-driven, Partnership Oriented, Co-building a Sustainable Global Dairy Ecosystem (ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นความร่วมมือ ร่วมสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมนมโลกอย่างยั่งยืน) การประชุมระดับโลกอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ได้รวบรวมเหล่าผู้นำจากแวดวงอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมนมทั่วโลก

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IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital
IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital
Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech
Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

ฮูฮอตผงาดรับตำแหน่งเมืองหลวงแห่งผลิตภัณฑ์นมโลกอย่างเป็นทางการ

ในพิธีเปิดการประชุม สหพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนานาชาติ (IUFoST) ได้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณและรางวัลที่ระลึกแก่เมืองฮูฮอต เพื่อรับรองการเป็น World Dairy Capital หรือเมืองหลวงแห่งผลิตภัณฑ์นมโลก อย่างเป็นทางการ

ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ประธานบริหาร IUFoST เน้นย้ำในสุนทรพจน์ว่า ฉายาอันทรงเกียรตินี้เป็นการยอมรับความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของเมืองฮูฮอต ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมให้ก้าวหน้า พร้อมกล่าวเสริมว่า รางวัลนี้ยังหวังที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรระดับบุกเบิกอย่าง Yili Group ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพระดับโลก พร้อมเร่งสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและความสำเร็จร่วมกัน

ผนึกกำลัง เกื้อกูลคุณค่า ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายในงานนี้ คุณ Pan Gang ประธานกรรมการและประธานบริษัท Yili Group ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Shared Value, Mutual Harmony, Building a New Global Dairy Ecosystem (ผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่า เติบโตเกื้อกูล สร้างระบบนิเวศใหม่ให้วงการนมโลก)

คุณ Pan Gang ได้แสดงวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ของ Yili ในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก ไม่ว่าจะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นย้ำว่า นมหนึ่งแก้วไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อมอบโภชนาการแก่ชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อมอบสุขภาพที่ดีร่วมกันทั่วโลก เมื่ออุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลง เขาได้นำเสนอคำตอบจากจีนสู่เวทีนมโลก พร้อมเชิญชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนผนึกกำลัง เพื่อร่วมสร้างเส้นทางใหม่ในการเติบโตร่วมกันอย่างกลมกลืน

คุณ Pan Gang ชี้ว่า นวัตกรรมที่แท้จริงไม่ใช่เกาะที่โดดเดี่ยว แต่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ พร้อมเน้นย้ำแนวทางของ Yili ในการผนึกองค์ความรู้ด้านนมจากทั่วโลก เพื่อร้อยเรียงเป็นเครือข่ายนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนั้น เขาเปรียบว่าเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะไม่ใช่การแสดงเดี่ยว แต่เป็นการบรรเลงซิมโฟนีตลอดทั้งห่วงโซ่ ซึ่งปัจจุบัน Yili กำลังขับเคลื่อนการบูรณาการทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอัจฉริยะแบบครบวงจร เขากล่าวทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนพันธมิตรทั่วโลก ร่วมออกเดินทางสู่เส้นทางแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันภายใต้จิตวิญญาณแห่งการพึ่งพาเกื้อกูล เพื่อรวมพลังของอุตสาหกรรมนมในการเสริมสร้างรากฐานสุขภาพและยกระดับสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ

เปิดตัวนวัตกรรมพลิกวงการ

พิธีเปิดงานในครั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านอุตสาหกรรมนมแห่งประเทศจีน หรือ China (Global) Dairy Data Intelligent Hub และศูนย์จัดทำชุดข้อมูลคุณภาพสูงแห่งอุตสาหกรรมนมโลก หรือ Global Dairy High-Quality Datasets Factory อย่างเป็นทางการด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่ออุตสาหกรรมนมของจีน (NTICD) ยังได้เผยโฉม 10 สุดยอดผลงานความสำเร็จด้านนวัตกรรม ประจำปี 2569 ครอบคลุมสาขาสำคัญทั้งเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์โคนม, เทคโนโลยีลดและใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหารสัตว์, การวิจัยสายพันธุ์โพรไบโอติกในน้ำนมแม่, การผลิตแลคโตเฟอร์รินในสเกลใหญ่, ระบบตรวจสอบอัจฉริยะแบบครบวงจร ตลอดจนเทคโนโลยีรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง นวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการยกระดับอุตสาหกรรมนมทั่วโลกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

SOURCE Yili Group

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