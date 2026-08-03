Yili Group impulsa la innovación y la colaboración en la Conferencia Mundial de la Industria Láctea de 2026

- Yili Group impulsa la innovación y la colaboración para un ecosistema lácteo global sostenible en la Conferencia Mundial de la Industria Láctea de 2026

HOHHOT, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial de la Industria Láctea de 2026 se puso en marcha de forma oficial el pasado 1 de agosto en Hohhot, Mongolia Interior. Organizada por Yili Group, la conferencia se centró en el tema "Impulsado por la tecnología, orientado a la colaboración, construyendo conjuntamente un ecosistema lácteo global sostenible". Este prestigioso evento sirvió como marco de reunión para líderes de asociaciones industriales internacionales, distinguidos académicos y altos ejecutivos de toda la cadena de valor láctea mundial.

IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

Hohhot es coronada oficialmente como la capital mundial de los productos lácteos

Durante la ceremonia de apertura, la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (IUFoST) concedió de forma oficial a Hohhot la placa de Capital Mundial de la Industria Láctea y también un premio conmemorativo.

En su discurso, la doctora Pavinee Chinachoti, presidenta ejecutiva de IUFoST, destacó que este título reconoce los constantes esfuerzos de la ciudad por impulsar la industria láctea. Añadió que este honor también busca inspirar a empresas pioneras como Yili Group a elevar el sector global de alimentos saludables y acelerar un futuro basado en el liderazgo tecnológico y el éxito compartido.

Fomentando el valor compartido y la armonía mutua

En el evento, Pan Gang, presidente y director general de Yili Group, fue el encargado de pronunciar el discurso de apertura titulado "Valor compartido, armonía mutua, construyendo un nuevo ecosistema lácteo global".

Haciendo frente a los desafíos globales —que abarcan desde la rápida evolución tecnológica y la reestructuración de la cadena de suministro hasta el cambio climático y las cambiantes demandas de los consumidores— Pan Gang delineó la visión estratégica de Yili. Hizo hincapié en que la misión de un vaso de leche no es solo nutrir la vida, sino lograr una salud compartida integral a nivel mundial. En mitad de las transformaciones de la industria, ofreció la respuesta de China para la industria láctea mundial, haciendo un llamamiento a todos los socios con el fin de poder unir fuerzas y forjar un nuevo camino de valor compartido y armonía mutua.

Pan Gang señaló que la verdadera innovación nunca es una isla, sino un continente entero, destacando cómo Yili aúna el conocimiento global de la industria láctea para tejer una sólida red de innovación. En lo que respecta a la transformación digital, describió la inteligencia digital no como un acto aislado, sino como una sinfonía que engloba además a toda la cadena de valor. Con este objetivo, Yili está impulsando la integración vertical y horizontal para construir un ecosistema digital inteligente integral. Concluyó invitando a los socios globales a emprender un camino de valor compartido en un espíritu de armonía mutua, aportando la fortaleza de la industria láctea para fortalecer los cimientos de la salud humana y promover el bienestar global.

Presentando innovaciones revolucionarias

La ceremonia de apertura también marcó el lanzamiento oficial del Centro Inteligente de Datos Lácteos de China (Global) y la Fábrica Global de Conjuntos de Datos Lácteos de Alta Calidad.

Además, el Centro Nacional de Innovación Tecnológica para la Industria Láctea de China (NTICD) llevó a cabo la presentación de sus 10 principales logros en innovación para el año 2026. Estos abarcan áreas críticas como la cría de vacas lecheras, las tecnologías de reducción y sustitución de piensos, las cepas probióticas para la investigación de la leche humana, la producción a gran escala de lactoferrina, los sistemas inteligentes de inspección integral y el reciclaje de envases de alta calidad. Estas tecnologías avanzadas sirven como demostración de cara al compromiso destacado con el desarrollo sostenible y de alta calidad de la industria láctea mundial.