Yili Group、2026 World Dairy Industry Conferenceにおいて、持続可能なグローバル酪農・乳業エコシステムの構築に向けたイノベーションと協力を推進

中国・フフホト市、2026年8月3日 /PRNewswire/ -- 2026 World Dairy Industry Conferenceが8月1日、 内モンゴル自治区フフホト市にて正式に開幕しました。Yili Groupが主催した本カンファレンスは、「テクノロジー主導、パートナーシップ重視、持続可能なグローバル乳業エコシステムの共創」というテーマを中心に展開されました。この権威あるイベントには、国際的な業界団体のリーダー、著名な学者、そして世界の乳製品バリューチェーン全体から集まったトップ経営陣が一堂に会しました。

フフホト市が「世界の酪農・乳業の首都」に正式に認定

IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

開会式において、International Union of Food Science and Technology (IUFoST) は、フフホト市に対し、「世界の酪農・乳業の首都」の記念額と記念賞を正式に授与しました。

IUFoSTのPavinee Chinachoti執行会長は演説の中で、この称号が酪農・乳業の発展に向けたフフホト市のたゆまぬ取り組みを称えるものであると強調しました。彼女はさらに、この栄誉は、Yili Groupのような先駆的な企業が世界の健康食品業界をさらに発展させ、技術的リーダーシップと共有された成功に基づく未来を加速させるよう促すことも目的としていると付け加えました。

共有価値と相互調和の促進

同イベントでは、Yili GroupのPan Gang会長兼社長が、「共有価値、相互調和、新たなグローバル酪農・乳業エコシステムの構築（Shared Value, Mutual Harmony, Building a New Global Dairy Ecosystem）」と題した基調講演を行いました。

急速なテクノロジカル・イテレーションやサプライチェーンの再構築から、気候変動や変化し続ける消費者のニーズに至るまで、世界的な課題に取り組むなかで、Pan GangはYiliの戦略的ビジョンの概要を説明しました。彼は、コップ一杯の牛乳の使命は、単に生命に栄養を与えることだけでなく、「世界的な健康の包括的共有」を実現することにあると強調しました。業界の変革が進むなか、彼はすべてのパートナーに対し、手を携えて共有価値と相互調和という新たな道を切り拓くよう呼びかけ、世界の酪農・乳業業界に対する中国としての回答を示しました。

Pan Gang氏は、真のイノベーションは決して孤島ではなく、大陸そのものであると指摘し、Yiliが世界中の酪農・乳業に関する知見を結集して、強固なイノベーション・ネットワークを構築していることを強調しました。デジタルトランスフォーメーションについて、彼はデジタルインテリジェンスを単独の取り組みではなく、サプライチェーン全体にわたる調和のとれた取り組みであると説明しました。この目的のために、Yiliは現在、垂直・水平統合を推進し、フルチェーンにわたるデジタル・スマートエコシステムの構築に取り組んでいます。彼は最後に、世界中のパートナーに対し、相互調和の精神のもとで共有価値の道へと踏み出し、酪農・乳業の強みを活かして人々の健康の基盤を強化し、世界的な福祉の向上に貢献するよう呼びかけ、講演を締めくくりました。

画期的なイノベーションの発表

開会式では、China (Global) Dairy Data Intelligent HubおよびGlobal Dairy High-Quality Datasets Factoryの正式な立ち上げも発表されました。

さらに、China National Technology Innovation Center for Dairy (NTICD) は、Top 10 Innovation Achievements of 2026を発表しました。これらは、乳牛の育種、飼料削減・代替技術、母乳研究用のプロバイオティクス菌株、ラクトフェリンの大規模生産、インテリジェントなエンド・ツー・エンドの検査システム、高品質な包装材のリサイクルなど、重要な分野を網羅しています。これらの先進技術は、世界の酪農・乳業業界における質の高い持続可能な発展を推進するという確固たる決意を示すものです。

SOURCE Yili Group