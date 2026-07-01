伊利集團在第19屆全球乳業大會上展示乳業創新成果與功能性產品研發進展

在本次大會期間，司徒博士還發表了題為《羊乳：全家人群的消化吸收特性及精準營養價值》的演講，全面介紹了伊利在羊乳品類的最新創新成果，解鎖面向整個家庭的精細化營養健康方案。

本屆大會的一大亮點是2026年世界乳品創新獎的正式揭曉。依托前沿技術與以市場為導向的創新佈局，伊利斬獲2項大獎，同時還拿下10項決賽提名獎與7項推薦獎。其中，暢輕檸檬燕麥爆珠酸奶獲評「最佳酸奶」，宮酪呼倫貝爾奶皮子酸奶獲評「最佳匠心產品」。伊利獲獎產品覆蓋成年人營養、液態奶、冰淇淋、奶粉、奶油等多個品類，這也是伊利連續第七年在這一權威賽事中獲獎。

全球乳業大會主席理查德-霍爾（Richard Hall）對伊利在行業挑戰加劇的背景下，仍能持續創造屢獲大獎的創新成果的出色能力表示讚賞。他強調，中國乳業如今已站在全球創新的前沿，伊利憑借持續的技術進步和對消費者需求的精準把握，已成為全球乳業的核心驅動力。

除主會場活動外，伊利還在其展位展出豐富的產品陣容，覆蓋血糖管理、骨骼健康、心血管養護、全家腸胃營養、運動免疫等多元、高度細分的健康場景，這些展品收穫了到場專家的廣泛關注與好評。

多年來，伊利始終堅持以消費者為核心，依托對消費需求的精準洞察分析，搭建起覆蓋全人群、全生命週期、全消費場景的完善健康產品矩陣。根據其最新財報數據，2025年伊利新產品營收占比提升至16.4%，成為驅動該公司高質量增長的核心引擎。

SOURCE 伊利集團