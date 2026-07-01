伊利集團在第19屆全球乳業大會上展示乳業創新成果與功能性產品研發進展

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伊利集團

01 7月, 2026, 09:53 CST

‌英格蘭劍橋2026年6月30日 /美通社/ -- 6月17日至18日，以「Fit for Purpose」（精準適配）為主題的第19屆全球乳業大會（Global Dairy Congress）在西班牙巴塞羅那舉辦，匯聚了來自全球各地的乳業行業領袖與代表。大會開幕當天，伊利集團副總裁司徒文佑（Ignatius Szeto）博士在行業領導力論壇發表了題為《打造高價值功能性產品發展機遇》的主旨演講。這是伊利第十次登上該大會的舞台，他的演講聚焦高價值營養與健康解決方案，為功能性乳品的創新發展指明了新機遇。

在一場圓桌討論中，司徒博士強調說：「精準營養是乳業創新下一個關鍵的增長驅動力。乳業技術的進步，讓開發適配特定人群特徵與健康需求的功能性產品成為可能。與此同時，乳品本身天然的營養優勢，也為這個領域帶來了極為廣闊的增長潛力。」

Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress (PRNewsfoto/Yili Group)
Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress (PRNewsfoto/Yili Group)
Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)
Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)
Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress (PRNewsfoto/Yili Group) Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

在本次大會期間，司徒博士還發表了題為《羊乳：全家人群的消化吸收特性及精準營養價值》的演講，全面介紹了伊利在羊乳品類的最新創新成果，解鎖面向整個家庭的精細化營養健康方案。

本屆大會的一大亮點是2026年世界乳品創新獎的正式揭曉。依托前沿技術與以市場為導向的創新佈局，伊利斬獲2項大獎，同時還拿下10項決賽提名獎與7項推薦獎。其中，暢輕檸檬燕麥爆珠酸奶獲評「最佳酸奶」，宮酪呼倫貝爾奶皮子酸奶獲評「最佳匠心產品」。伊利獲獎產品覆蓋成年人營養、液態奶、冰淇淋、奶粉、奶油等多個品類，這也是伊利連續第七年在這一權威賽事中獲獎。

全球乳業大會主席理查德-霍爾（Richard Hall）對伊利在行業挑戰加劇的背景下，仍能持續創造屢獲大獎的創新成果的出色能力表示讚賞。他強調，中國乳業如今已站在全球創新的前沿，伊利憑借持續的技術進步和對消費者需求的精準把握，已成為全球乳業的核心驅動力。

除主會場活動外，伊利還在其展位展出豐富的產品陣容，覆蓋血糖管理、骨骼健康、心血管養護、全家腸胃營養、運動免疫等多元、高度細分的健康場景，這些展品收穫了到場專家的廣泛關注與好評。

多年來，伊利始終堅持以消費者為核心，依托對消費需求的精準洞察分析，搭建起覆蓋全人群、全生命週期、全消費場景的完善健康產品矩陣。根據其最新財報數據，2025年伊利新產品營收占比提升至16.4%，成為驅動該公司高質量增長的核心引擎。

SOURCE 伊利集團

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