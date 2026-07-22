伊利2026全球菁英匯國際英才雲集 擁抱多元 同心致遠

潘剛在致辭中表示：「持續拓展全球佈局，是伊利未來發展戰略的核心基石。在全球化版圖不斷擴張的過程中，我們將持續為海外員工搭建更廣闊的職業發展平台，助力大家實現個人成功。」

本次行程的一大亮點，是深度參觀伊利現代智慧健康谷。海外員工全程觀摩乳製品全產業鏈生產流程，實地見證前沿數字技術、智能製造與嚴苛研發標準如何築牢伊利產品品質防線。對來自不同市場的員工而言，對品質和消費者健康的共同堅守，是不分國界的共識。

一名印尼員工表示：「親眼見證伊利對品質的極致追求，令我深受觸動。我希望把這套高標準落實到自己的日常工作中，為印尼消費者帶去同等優質的產品。」

除業務交流外，全球菁英匯亦是一場多元文化盛會。參會人員體驗了中國傳統文化活動，遊覽了呼和浩特的城市風光，還登台展示了各自國家的特色民俗、樂曲與舞蹈。

整場活動最令人難忘的一個環節是集體合作舞龍活動。各組隊員分工協作，共同完成龍身設計、製作與舞龍展演，依靠協作互助跨越語言壁壘。

一名國內員工總結道：「語言各有不同，但文化沒有時差。我們雖然來自世界不同地方，但彼此間真誠相待的心意是一樣的。」

全球菁英匯是伊利全球化人才戰略的重要支撐。伊利致力於打造開放、多元、包容的職場環境，讓不同背景的專業人才都能在這裡找到歸屬感，充分釋放個人潛能。

展望未來，伊利願攜手共進，持續為全球健康產業注入活力與動能。

SOURCE 伊利集團