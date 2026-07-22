伊利2026全球菁英匯國際英才雲集 擁抱多元 同心致遠

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伊利集團

22 7月, 2026, 18:58 CST

呼和浩特2026年7月22日 /美通社/ -- 伊利集團第二屆全球菁英匯於7月7日至10日在內蒙古呼和浩特舉辦。本次活動集結了來自印尼、泰國、新西蘭、荷蘭、德國、澳大利亞六個國家的52名優秀骨幹員工，通過為期多日的系列活動打破地域隔閡，打造緊密聯結的全球化團隊。全球菁英匯遠非普通的企業團建活動，而是融合了文化交流、園區參訪、協同團建等沉浸式內容。

伊利集團董事長兼總裁潘剛出席活動，並迎接海外員工代表。活動特設傳統「舞龍點睛」儀式 —— 這一傳統文化寓意煥新啟程、萬象更新，潘剛在儀式上為參會員工頒發紀念禮品，並著重強調全球團隊對伊利發展的核心價值。

Global elites visit Yili Group Headquarters
Global elites visit Yili Group Headquarters
Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture
Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture
Global elites visit Yili Group Headquarters Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture

潘剛在致辭中表示：「持續拓展全球佈局，是伊利未來發展戰略的核心基石。在全球化版圖不斷擴張的過程中，我們將持續為海外員工搭建更廣闊的職業發展平台，助力大家實現個人成功。」

本次行程的一大亮點，是深度參觀伊利現代智慧健康谷。海外員工全程觀摩乳製品全產業鏈生產流程，實地見證前沿數字技術、智能製造與嚴苛研發標準如何築牢伊利產品品質防線。對來自不同市場的員工而言，對品質和消費者健康的共同堅守，是不分國界的共識。

一名印尼員工表示：「親眼見證伊利對品質的極致追求，令我深受觸動。我希望把這套高標準落實到自己的日常工作中，為印尼消費者帶去同等優質的產品。」

除業務交流外，全球菁英匯亦是一場多元文化盛會。參會人員體驗了中國傳統文化活動，遊覽了呼和浩特的城市風光，還登台展示了各自國家的特色民俗、樂曲與舞蹈。

整場活動最令人難忘的一個環節是集體合作舞龍活動。各組隊員分工協作，共同完成龍身設計、製作與舞龍展演，依靠協作互助跨越語言壁壘。

一名國內員工總結道：「語言各有不同，但文化沒有時差。我們雖然來自世界不同地方，但彼此間真誠相待的心意是一樣的。」

全球菁英匯是伊利全球化人才戰略的重要支撐。伊利致力於打造開放、多元、包容的職場環境，讓不同背景的專業人才都能在這裡找到歸屬感，充分釋放個人潛能。

展望未來，伊利願攜手共進，持續為全球健康產業注入活力與動能。

SOURCE 伊利集團

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