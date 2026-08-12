nubia Neo 5 Max พร้อมจอแสดงผลขนาด 7.5 นิ้ว เปิดตัวในฐานะผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ใหม่ PadPhone
News provided byZTE Corporation
12 Aug, 2026, 20:27 CST
เซินเจิ้น, จีน, 12 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- nubia แบรนด์สมาร์ทโฟนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ พร้อมนำประสบการณ์การเล่นเกมระดับมืออาชีพมาสู่ทุกคน ประกาศการเปิดตัว nubia Neo 5 Max ทั่วโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ใหม่ PadPhone ซึ่งผสานประสบการณ์การรับชมบนหน้าจอขนาดใหญ่แบบแท็บเล็ตขนาดกะทัดรัดเข้ากับการควบคุมที่พกพาได้แบบเครื่องเล่นเกมคอนโซล ด้วยจอแสดงผลขนาด 7.5 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดชั้นนำในเซกเมนต์ nubia Neo 5 Max ผสานประสบการณ์การเล่นเกมแบบแท็บเล็ต การควบคุมระดับคอนโซล การตอบสนองด้านภาพและเสียงแบบเต็มอรรถรส และผู้ช่วยการเล่นเกมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในอุปกรณ์อเนกประสงค์หนึ่งเดียว สำหรับการเล่นเกม ความบันเทิง และการทำงานในชีวิตประจำวัน
"เมื่อเกมมีความสมจริงชวนดื่มด่ำมากขึ้น และผู้เล่นรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น สมาร์ทโฟนสำหรับเล่นเกมจึงจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางส่วนตัวอย่างแท้จริง" Bai Keke รองประธานของ ZTE กล่าว "ที่ nubia เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยีการเล่นเกมระดับเรือธงเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น nubia Neo 5 Max ทำให้แนวคิด PadPhone เกิดขึ้นจริงด้วยการผสานวิศวกรรมระบบควบคุมชั้นนำของอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมระบายความร้อนที่ล้ำสมัย และการปรับแต่งระดับเรือธง เพื่อให้ผู้เล่นเล่นได้เต็มที่ขึ้น รับชมได้เต็มตาขึ้น และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด"
ศูนย์กลางครบจบในเครื่องเดียวด้วยจอ 7.5 นิ้ว นำเสนอรูปแบบใหม่ของการเล่นเกมและการใช้ชีวิต
nubia Neo 5 Max นำเสนอแนวคิด PadPhone ด้วยจอแสดงผล 1.5K ขนาด 7.5 นิ้ว ซึ่งมีขนาดชั้นนำในเซกเมนต์ ให้พื้นที่แสดงผลที่มองเห็นได้มากกว่า nubia Neo 5 5G ถึง 27% ด้วยอัตราส่วนภาพ 18.7:9 ที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกมอย่างมีสมาธิมากขึ้น อุปกรณ์สามารถขยายขนาดเค้าโครงของศัตรูในเกม FPS ได้ 40% มาพร้อมการรับรองด้านการดูแลสายตาระดับฮาร์ดแวร์จาก SGS สำหรับการลดแสงสีฟ้าในทุกสถานการณ์และการหรี่แสงแบบ DC ที่แท้จริง ผสานกับฟังก์ชันซอฟต์แวร์สำหรับดูแลสายตาที่พัฒนาขึ้นเองและการแจ้งเตือนการใช้งานสายตาอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกสบายตาตลอดทุกแมตช์
โหมดปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบช่วยปลดล็อกศักยภาพของจอขนาดใหญ่ 7.5 นิ้วได้อย่างเต็มที่ โดยเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางอเนกประสงค์แบบครบจบในเครื่องเดียว Landscape Mode หรือโหมดแนวนอนพร้อมขาตั้งจากเคสป้องกันจะเปลี่ยนให้อุปกรณ์เป็นมินิทีวีส่วนตัว E-Ink Mode มอบภาพในลักษณะคล้ายหน้าจอหมึกเพื่อการอ่านที่สบายตา ขณะที่ Controller Mode และ Streaming Mode มอบประสบการณ์การสตรีมเกม AAA ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและมีความหน่วงต่ำ สำหรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด Floating Window และ Split-Screen Mode ช่วยให้สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่น
การควบคุมระดับคอนโซลผสานประสบการณ์เต็มอรรถรส
nubia Neo 5 Max มาพร้อม Neo Triggers 5.0 ที่มีอัตราการสุ่มตัวอย่าง 990Hz และความหน่วงในการตอบสนองระดับฮาร์ดแวร์ 4.7 มิลลิวินาที เพื่อให้สั่งการได้อย่างรวดเร็วทั้งการเล็ง การยิง การเคลื่อนที่ และการใช้สกิลในโหมดควบคุมแบบสี่นิ้วที่ยืดหยุ่น ออกแบบโดยคำนึงถึงลักษณะการถือแบบ C-grip อัตราส่วนการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับจอ 7.5 นิ้วช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัส 27% และเพิ่มระยะห่างระหว่างปุ่ม 21% เมื่อเทียบกับรูปแบบทั่วไป Magic Touch 3.0 ช่วยกรองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจจากนิ้วมือที่เปียกหรือมัน ขณะที่ไจโรสโคปความแม่นยำสูงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมการหมุน และ 360° Game Antenna ช่วยให้การเชื่อมต่อมีเสถียรภาพ
ลำโพงคู่ที่จัดวางแบบสมมาตรอย่างแท้จริงให้ระดับเสียงดังขึ้น 300% พร้อมการออกแบบเสียงที่ป้องกันการบดบังเสียง nubia Neo 5 Max ขับเคลื่อนด้วยระบบเสียงแบบดื่มด่ำ Dolby Atmos มอบประสบการณ์เสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมมิติ ความคมชัด และรายละเอียดอันน่าทึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้ดื่มด่ำกับเกม ภาพยนตร์ เพลง และคอนเทนต์โปรดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มอเตอร์เชิงเส้นแกน Z และไฟ RGB Eagle Eye ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเล่นเกมด้วยการตอบสนองแบบสั่นสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเกมและเอฟเฟกต์แสง RGB แบบไดนามิก
ระบบระบายความร้อนขนาดมากกว่า 30,000 ตร.มม. และแบตเตอรี่แบบสองเซลล์ขนาด 7,100mAh สำหรับการเล่นเกมต่อเนื่องยาวนาน
nubia Neo 5 Max ผสานชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7100 ขนาด 6 นาโนเมตร หน่วยความจำ LPDDR5X และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล UFS 2.2 เข้ากับ NeoTurbo Engine เพื่อมอบประสิทธิภาพที่ทรงพลัง อัตราเฟรมที่เสถียร และประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานที่ดี ระบบรุ่นนี้มาพร้อมระบบระบายความร้อนที่ล้ำสมัยขนาดมากกว่า 30,000 ตร.มม. ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ 140% ด้วยห้องไอระเหยแบบแคปิลลารีสองชั้นที่เพิ่มเส้นทางการหมุนเวียนของไอและของเหลว และแผง VC แบบปั๊มขึ้นรูปสามมิติที่ช่วยระบายความร้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น AI Game Space 5.0 ช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือสำหรับเล่นเกมและผู้ช่วยอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ AI Copilot Demi 2.0 ทำหน้าที่เป็นโค้ชและเพื่อนร่วมเล่นเกม มอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์ อัปเดตสถานการณ์การต่อสู้ และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่น
แบตเตอรี่แบบสองเซลล์ความจุสูง 7,100mAh กระจายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดความร้อน และช่วยรักษาความเสถียรของแบตเตอรี่ในระยะยาวระหว่างการใช้งานหนัก ขณะเล่นเกม Bypass Charging จะจ่ายพลังงานเข้าสู่อุปกรณ์โดยตรงโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อน แม้แบตเตอรี่เหลือเพียง 5% โหมด 5% Extreme Mode ยังช่วยให้ผู้เล่นเล่นเกมต่อได้สูงสุด 22.9 นาที
nubia Neo 5 Max เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวทั่วโลก โดยมีให้เลือกในสี Shadow Black, Titanium Gold และ Cyber Silver พร้อมตัวเลือกหน่วยความจำ RAM 20GB (8GB + 12GB) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256GB หรือ 512GB
การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
ZTE Corporation
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อีเมล: [email protected]
SOURCE ZTE Corporation
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