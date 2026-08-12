Introductie van nubia Neo 5 Max met 7,5 inch scherm als nieuwe PadPhone-categorie

SHENZHEN, China, 12 augustus 2026 /PRNewswire/ -- nubia, een sterk gepersonaliseerd lifestyle-smartphonemerk dat zich inzet om gaming op professioneel niveau voor iedereen toegankelijk te maken, kondigt de wereldwijde lancering aan van de nubia Neo 5 Max. Hiermee introduceert het merk een nieuwe PadPhone-categorie, die de ruime kijkervaring van een compacte tablet combineert met de draagbare bediening van een gameconsole. De nubia Neo 5 Max is uitgerust met een uniek scherm van 7,5 inch en combineert een meeslepende ervaring op tabletniveau, besturing op consoleniveau, meeslepende audiovisuele feedback en AI-gestuurde gamingondersteuning in één veelzijdig apparaat voor gaming, entertainment en dagelijkse productiviteit.

nubia Neo 5 Max with 7.5-Inch Display Lands as a New PadPhone Category

"Nu games steeds meeslepender worden en jonge spelers een steeds groter deel van hun digitale leven op mobiele apparaten doorbrengen, moet de gaming-smartphone tot een echt persoonlijke hub uitgroeien," aldus Bai Keke, vicevoorzitter van ZTE. "Bij nubia zetten we ons in om gamingtechnologieën van topklasse voor een breder publiek toegankelijk te maken. De nubia Neo 5 Max brengt het PadPhone-concept tot leven door toonaangevende besturingstechnologie, een baanbrekende koelarchitectuur en optimalisaties van topklasse te combineren, waardoor gamers intensiever kunnen gamen, op een groter scherm kunnen kijken en meer kunnen doen, waar ze ook zijn."

All-in-one hub met 7,5 inch scherm baant de weg naar een nieuwe manier van gamen en leven

De nubia Neo 5 Max bouwt voort op het PadPhone-concept met zijn toonaangevende 7,5 inch 1,5K-scherm, dat 27% meer zichtbaar oppervlak biedt dan de nubia Neo 5 5G. Het toestel heeft een ideale beeldverhouding van 18,7:9 voor een nog intensere gamingervaring en vergroot de contouren van vijanden in FPS-games met 40%. Het beschikt over een door SGS gecertificeerde oogbeschermingscertificering op hardwareniveau voor een laag blauwlichtgehalte bij alle beeldscènes en echte DC-dimming, in combinatie met zelfontwikkelde oogbeschermende softwarefuncties en slimme herinneringen van het ooggebruik, waardoor spelers zich elke ronde op hun gemak voelen.

Dankzij de verschillende aanpasbare modi komt het volledige potentieel van het ruime 7,5 inch scherm volledig tot zijn recht, waardoor het een veelzijdige all-in-one hub wordt. In liggende stand, met de beschermhoes als staander, verandert het apparaat in een persoonlijke minitelevisie. De E-Ink-modus zorgt voor een beeld dat lijkt op dat van een inktdisplay, waardoor lezen comfortabeler is voor de ogen, terwijl de Controller- en Streaming-modi instaan voor een responsieve weergave van AAA-gamecommentaar met een lage latentie. Voor optimale efficiëntie zorgen de Floating Window- en Split-Screen-modi voor naadloos multitasken.

Bediening op consoleniveau gaat hand in hand met een onderdompeling van alle zintuigen

De nubia Neo 5 Max is uitgerust met Neo Triggers 5.0, met een bemonsteringsfrequentie van 990 Hz en een hardware-reactietijd van 4,7 ms, ideaal voor een snelle uitvoering van acties zoals richten, schieten, bewegen en het activeren van vaardigheden in een flexibele modus voor vier vingers. Het toetsenbord is ontworpen voor de C-grip greepstijl; dankzij de ideale beeldschermverhouding van 7,5 inch is het aanraakgebied 27% groter en is de afstand tussen de toetsen 21% groter dan bij conventionele lay-outs. Magic Touch 3.0 filtert onbedoelde invoer door vochtige of vettige vingers weg, terwijl een uiterst nauwkeurige gyroscoop de draaibesturing verfijnt en de 360° Game Antenna een stabiele verbinding verzekert.

Twee symmetrische luidsprekers zorgen voor een 300% hoger volume, in combinatie met een audio-ontwerp dat storingen voorkomt. Dankzij de meeslepende Dolby Atmos-geluidstechnologie biedt de nubia Neo 5 Max een rijkere geluidservaring met ongelooflijke diepte, helderheid en details, waardoor gebruikers nog intenser worden ondergedompeld in hun favoriete games, films, muziek en dergelijke meer. De lineaire motor op de Z-as en de RGB Eagle Eye-verlichting maken de game-ervaring compleet aan de hand van haptische feedback bij acties in de game en dynamische RGB-verlichtingseffecten.

Koelsysteem van meer dan 30.000 mm² en een dual-cell-batterij van 7.100 mAh voor urenlang gamen

De nubia Neo 5 Max combineert een MediaTek Dimensity 7100 6nm-chipset , LPDDR5X-geheugen en UFS 2.2-opslag met de NeoTurbo Engine voor krachtige prestaties, stabiele framerates en energiezuinigheid. Dit model is uitgerust met een baanbrekend koelsysteem van meer dan 30.000 mm² dat de efficiëntie van de warmteafvoer met 140% verbetert dankzij een dubbellaagse capillaire dampkamer die de circulatiewegen voor damp en vloeistof vergroot, en een 3D-gestanst VC-paneel voor een snellere warmteafvoer. AI Game Space 5.0 biedt snelle toegang tot gamingtools en intelligente ondersteuning. AI Copilot Demi 2.0 treedt op als gamecoach en metgezel en biedt spelers realtime begeleiding, updates over gevechten en ondersteuning bij het spelen.

Een super dual-cell-batterij van 7.100 mAh verdeelt de stroom efficiënter, waardoor warmteontwikkeling wordt beperkt en de betrouwbaarheid van de batterij op lange termijn bij intensief gebruik wordt gewaarborgd. Tijdens het gamen voedt de Bypass Charging-functie het apparaat rechtstreeks met stroom zonder dat de batterij warm wordt. Zelfs bij een batterijpeil van 5% kunnen spelers dankzij de 5% Extreme-modus nog tot 22,9 minuten verder blijven gamen.

In het kader van de wereldwijde lancering is de nubia Neo 5 Max eerst verkrijgbaar in Zuidoost-Azië, in de kleuren Shadow Black, Titanium Gold en Cyber Silver, met configuraties van 20 GB (8 GB + 12 GB) RAM en 256 GB of 512 GB opslagruimte.

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ZTE Corporation

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