努比亞Neo 5 GT特別版首發 搭載液冷與風冷雙主動散熱架構

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15 7月, 2026, 10:59 CST
深圳2026年7月15日 /美通社/ -- 主打個性化潮流體驗的智能手機品牌努比亞(nubia)今日宣佈推出努比亞Neo 5 GT特別版(nubia Neo 5 GT Special Edition)，這是其Neo系列的最新機型，該系列秉承「讓人人盡享專業級遊戲體驗」的理念打造。這款新機專為追求卓越遊戲表現的年輕玩家與精通數碼的Z世代打造。機型搭載AquaCore液氣雙主動散熱系統，搭配觸控響應迅猛的肩鍵、長效續航、電競級AI遊戲空間，以及專屬AI遊戲陪玩Demi 2.0，讓持久穩定的高性能遊戲體驗觸手可及。
中興通訊副總裁白柯柯表示：「努比亞的品牌內核始終是持續的技術創新與深度的玩家需求洞察，這使我們能夠持續推動遊戲手機向前發展。深耕電競領域八載，我們深知，穩定輸出是遊戲體驗的核心，而散熱則是決定性能能否持續釋放的關鍵。努比亞Neo 5 GT特別版正是為解決這一挑戰而設計，它融合了源自電競PC的主動風冷技術，以及受AI服務器散熱管理啟發的主動液冷技術。從我們在2026年巴塞羅那世界移動通信大會(MWC Barcelona 2026)上率先推出內置風扇，到今天的液冷散熱，我們正在構建一個以散熱為先的生態，讓年輕玩家全程低溫穩幀，暢玩無壓力。」
革命性AquaCore散熱系統開啟散熱新紀元
這款機型的核心亮點為努比亞AquaCore散熱系統，採用液冷與風冷相結合的雙主動散熱架構。液冷系統採用AI服務器級冷卻液，確保長期穩定運行。通過壓電微泵與三層散熱膜驅動，冷卻液以順時針方向持續循環流動，從而更高效地將熱量從核心組件傳導至低溫區域。透明機身設計使冷卻液流動清晰可見，增添獨特遊戲美學，將工程科技轉化為產品標誌性設計語言。
機身內置主動散熱風扇搭配貫通式風道，形成高速氣流通道加速熱量散出。液冷回路帶走核心熱源的同時，風扇快速排出積聚熱量。為進一步提升散熱效率，努比亞將整機總散熱面積拓展至33652平方毫米，融合VC均熱板、石墨、液冷多重散熱技術，構建超大散熱架構。
主機級操控，舒適暢玩，響應迅捷
努比亞為該機配備550Hz Neo肩鍵5.0，搭配3049Hz瞬時觸控採樣率及Magic Touch 3.0算法，實現行業領先的5.5毫秒以內觸控延遲，帶來瞬時觸控響應。同時，該機採用純平背板設計，輔以細膩圓角工藝，配套90度彎頭充電線，握持手感舒適。
整機搭載「冷芯三件套」：聯發科天璣7400 4nm芯片、最高24GB動態RAM、NeoTurbo性能引擎優化，保障遊戲高幀率穩定運行。6210mAh雙電芯電池，支持80W快充（歐洲市場為45W PD快充）與旁路充電模式；5%極限續航模式，可額外延長30分鐘遊戲時長。
AI遊戲陪玩Demi加持，沉浸式遊戲體驗全面升級
努比亞Neo 5 GT特別版配備6.8英吋1.5K AMOLED顯示屏，支持144Hz刷新率，局部峰值亮度達4500尼特，無論光線明暗，均可清晰呈現高速遊戲畫面細節。搭配支持DTS:X® Ultra的雙立體聲揚聲器及X軸線性馬達，打造更具沉浸感的感官體驗。
在硬件之外，努比亞還集成了AI遊戲陪玩Demi 2.0，為用戶的遊戲與交互方式提供補充。遊戲教練、遊戲聊天機器人及Demi自動聊天等功能，既能提供操作指導、便捷溝通，又不會打斷遊戲進程，幫助玩家專注對局。
努比亞Neo 5 GT特別版於今年7月在全球範圍內陸續上市，首發東南亞市場。該機型提供暗湧黑(Surge Black)與冰河銀(Glacial Silver)兩款配色，內存規格為24GB（12GB+12GB），存儲可選 256GB、512GB；並承諾五年軟件更新支持，彰顯努比亞對長期穩定體驗的堅定承諾。
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