中興通訊與GSMA宣布戰略合作：中興通訊全球峰會暨用戶大會與GSMA M360 東盟峰會將同期同地舉辦

上海2026年6月26日 /美通社/ -- 6月25日，在2026年上海世界移動通信大會期間，中興通訊與GSMA正式簽署合作協議，中興通訊成為GSMA M360東盟峰會的戰略合作伙伴。雙方宣布，將於馬來西亞吉隆坡同期同地舉辦第十五屆中興通訊全球峰會暨用戶大會與GSMA M360東盟峰會。其中，第十五屆中興通訊全球峰會暨用戶大會定於2026年9月8日至9日舉行，GSMA M360東盟峰會將於2026年9月9日至10日舉行。此次強強聯合，旨在整合雙方的優勢行業資源，共同推動全球數字化轉型進程，深入發掘數字經濟時代的新增長機遇。

本次合作將匯聚全球ICT領域的領導者、運營商和技術專家，圍繞未來網絡演進、人工智能的包容性應用、區域數字經濟繁榮等核心議題，展開深入討論與實踐分享。雙方將依托各自的技術優勢和全球產業生態資源，交流前沿行業洞察，輸出兼具前瞻性與落地性的解決方案，為行業搭建開放、高效、協同的溝通與合作平台。作為連接技術、市場與產業生態的重要橋梁，此次合作致力於為所有與會者呈現一場兼具創新性與前瞻性的行業盛會，助力全球ICT產業邁向高質量、可持續發展的新階段。