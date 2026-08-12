Le nubia Neo 5 Max, doté d'un écran de 7,5 pouces, fait son entrée dans la nouvelle catégorie des PadPhone

SHENZHEN, Chine, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- nubia, une marque de smartphones hautement personnalisés et axés sur l'art de vivre, qui s'engage à offrir à tous une expérience de jeu de niveau professionnel, a annoncé le lancement mondial du nubia Neo 5 Max, inaugurant ainsi une nouvelle catégorie de « PadPhone » qui allie l'expérience visuelle immersive d'une tablette compacte à la maniabilité d'une console de jeu. Doté d'un écran de 7,5 pouces, le plus grand de sa catégorie, le nubia Neo 5 Max allie une immersion digne d'une tablette, des commandes dignes d'une console, une expérience audiovisuelle captivante et une assistance au jeu basée sur l'IA, le tout dans un appareil polyvalent conçu pour le jeu, le divertissement et la productivité au quotidien.

nubia Neo 5 Max with 7.5-Inch Display Lands as a New PadPhone Category

« À mesure que les jeux deviennent de plus en plus immersifs et que les jeunes joueurs passent une part croissante de leur vie numérique sur des appareils mobiles, le smartphone dédié au jeu doit évoluer pour devenir une véritable plateforme personnelle », a déclaré Bai Keke, vice-président de ZTE. « Chez nubia, nous nous engageons à rendre les technologies de jeu dignes d'un modèle phare accessibles à un public plus large. Le nubia Neo 5 Max donne vie au concept du PadPhone en intégrant une ingénierie de commande de pointe, une architecture thermique innovante et des réglages dignes d'un modèle phare, permettant ainsi aux joueurs de jouer plus intensément, de profiter d'un affichage plus grand et d'en faire davantage, où qu'ils se trouvent. »

Un hub tout-en-un doté d'un écran de 7,5 pouces ouvre de nouvelles perspectives pour le jeu et la vie quotidienne

Le nubia Neo 5 Max reprend le concept du PadPhone grâce à son écran de 7,5 pouces d'une résolution de 1,5K, le plus grand de sa catégorie, offrant une surface visible supérieure de 27 % à celle du nubia Neo 5 5G. Doté d'un format d'image 18,7:9 « doré » pour une expérience de jeu plus immersive, cet appareil agrandit les contours des ennemis de 40 % dans les jeux FPS. Il bénéficie d'une certification SGS au niveau matériel en matière de protection oculaire, garantissant une réduction de la lumière bleue sur l'ensemble de l'écran et une gradation en courant continu (DC) authentique, associées à des fonctions logicielles de protection oculaire développées en interne et à des rappels intelligents sur l'utilisation des yeux, pour assurer le confort des joueurs à chaque partie.

Plusieurs modes adaptatifs permettent d'exploiter pleinement le potentiel de l'écran spacieux de 7,5 pouces, le transformant ainsi en une plateforme tout-en-un polyvalente. En mode paysage, grâce au support intégré à l'étui de protection, il se transforme en mini-téléviseur personnel. Le mode E-Ink offre un affichage similaire à celui d'un écran à encre, pour une lecture agréable et sans fatigue oculaire, tandis que les modes « Controller » et « Streaming » permettent de jouer à des jeux AAA en streaming avec une grande réactivité et une faible latence. Pour une efficacité optimale, les modes « Fenêtre flottante » et « Écran partagé » permettent d'effectuer plusieurs tâches simultanément en toute fluidité.

Le contrôle digne d'une console allié à une immersion sensorielle totale

Le nubia Neo 5 Max intègre la technologie Neo Triggers 5.0, avec un taux d'échantillonnage de 990 Hz et un temps de réponse matériel de 4,7 ms, pour une exécution rapide des actions de visée, de tir, de déplacement et d'activation de compétences, le tout dans un mode flexible à quatre doigts. Conçu pour la prise en main de type « C-grip », son rapport de commande « golden » de 7,5 pouces augmente la surface tactile de 27 % et élargit l'espacement entre les touches de 21 % par rapport aux dispositions classiques. La technologie Magic Touch 3.0 filtre les saisies accidentelles dues à des doigts mouillés ou gras, tandis qu'un gyroscope de haute précision optimise le contrôle par les mouvements de rotation et que l'antenne de jeu à 360° garantit une connectivité stable.

Deux haut-parleurs symétriques offrent un volume 300 % plus élevé, grâce à une conception audio anti-obstruction. Grâce à la technologie audio immersive Dolby Atmos, le nubia Neo 5 Max offre une expérience sonore plus riche, avec une profondeur, avec une clarté et des détails incroyables, permettant aux utilisateurs de s'immerger davantage dans leurs jeux, films, musiques préférés et bien plus encore. Le moteur linéaire de l'axe Z et l'éclairage RGB « Eagle Eye » viennent parachever l'expérience de jeu en offrant un retour haptique lors des actions en jeu ainsi que des effets d'éclairage RGB dynamiques.

Système de refroidissement de plus de 30 000 mm² et batterie à deux cellules de 7 100 mAh pour des sessions de jeu marathon

Le nubia Neo 5 Max associe un chipset MediaTek Dimensity 7100 gravé en 6 nm, une mémoire LPDDR5X et un stockage UFS 2.2, ainsi que la technologie NeoTurbo Engine, pour offrir des performances solides, des taux de rafraîchissement stables et une grande efficacité énergétique. Ce modèle est équipé d'un système de refroidissement innovant d'une surface supérieure à 30 000 mm², qui améliore l'efficacité de la dissipation thermique de 140 % grâce à une chambre à vapeur capillaire à double couche qui élargit les voies de circulation vapeur-liquide, ainsi qu'à une plaque VC estampé en 3D permettant une dissipation plus rapide de la chaleur. AI Game Space 5.0 offre un accès rapide à des outils de jeu et à une assistance intelligente. L'IA Copilot Demi 2.0 fait office de coach et de compagnon de jeu, offrant aux joueurs des conseils en temps réel, des mises à jour sur le déroulement des combats et une assistance liée au jeu.

Une batterie « super double cellule » de 7 100 mAh assure une distribution plus efficace de l'énergie, ce qui contribue à réduire la chaleur et à garantir la fiabilité à long terme de la batterie lors d'une utilisation intensive. Pendant les sessions de jeu, la fonction « Bypass Charging » alimente directement l'appareil sans solliciter thermiquement la batterie. Avec seulement 5 % de batterie restante, le mode « Extreme » permet aux joueurs de jouer jusqu'à 22,9 minutes.

Le nubia Neo 5 Max est d'abord disponible en Asie du Sud-Est dans le cadre de son lancement mondial. Il se décline en trois coloris : Shadow Black, Titanium Gold et Cyber Silver, et propose des configurations avec 20 Go (8 Go + 12 Go) de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

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