Spoločnosť Huawei uvádza na trh riešenie Centra vzdelávania v oblasti umelej inteligencie (AIEC)
News provided byHuawei Technologies Co., Ltd.
Mar 06, 2026, 18:22 ET
BARCELONA, Španielsko, 7. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei summit s názvom „Vzdelávanie + umelá inteligencia, v ústrety inteligentnej budúcnosti". Na summite spoločnosť Huawei v spolupráci so zákazníkmi a partnermi z odvetvia uviedla na trh riešenie AIEC pre základné vzdelávanie. Cieľom tejto iniciatívy je urýchliť popularizáciu a rozvoj všeobecného vzdelávania v oblasti umelej inteligencie.
Li Junfeng, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ divízie pre globálny verejný sektor, na podujatí uviedol, že jadrom budúceho vzdelávania v oblasti umelej inteligencie je dosiahnutie „najnižšej prahovej hodnoty a najširšieho pokrytia". Ako „technologický aktivátor" a „tvorca ekosystémov" na ceste digitálneho a inteligentného vzdelávania spolupracuje Huawei so zákazníkmi a partnermi na vytváraní inovatívnych riešení založených na scenároch pre sektor vzdelávania v oblasti umelej inteligencie. Medzi nimi riešenie AIEC pre základné vzdelávanie urýchľuje popularizáciu všeobecného vzdelávania v oblasti umelej inteligencie na základných a stredných školách a otvára dvere do budúceho sveta technológií pre každého študenta.
Riešenie AIEC od spoločnosti Huawei, postavené na základoch hardvérovej výpočtovej infraštruktúry, modelových služieb, aplikačných platforiem a systému výučby a riadenia laboratórií v oblasti umelej inteligencie, poskytuje systematické všeobecné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, experimentálne aplikácie a učebné materiály pre študentov všetkých vekových kategórií v základnom vzdelávaní. Študentom tak poskytuje kľúčové kompetencie pre budúcu spoločnosť a kladie pevný základ talentov pre národné technologické inovácie a modernizáciu priemyslu.
Riešenie sa v súčasnosti implementuje v provincii Če-ťiang v Číne. V spolupráci s partnermi, ako je CourseGrading, poskytuje spoločnosť Huawei všeobecnú vzdelávaciu platformu zameranú na umelú inteligenciu pre viac ako 500 základných a stredných škôl. Platforma je vybavená výpočtovým výkonom umelej inteligencie, rozsiahlymi modelmi s otvoreným zdrojovým kódom, viac ako 10 praktickými projektmi umelej inteligencie a viac ako 50 experimentálnymi nástrojmi a aplikáciami. Očakáva sa, že v budúcnosti bude slúžiť až jednému miliónu študentov.
Na podujatí spoločnosť Huawei v spolupráci so strednou školou Pui Kiu spustila globálny demonštračný projekt svojho riešenia platformy pre vzdelávanie s umelou inteligenciou (AIEC). Podujatie predstavilo praktické využitie technológie umelej inteligencie v stredoškolskom vzdelávaní. Táto iniciatíva podporuje inovatívne aplikácie umelej inteligencie vo vzdelávaní a poskytuje replikovateľné a škálovateľné praktické modely pre digitálnu transformáciu na celom svete.
Riešenie AIEC od spoločnosti Huawei predstavuje významný míľnik v synergii medzi vzdelávaním a umelou inteligenciou. Spoločnosť Huawei bude aj naďalej pôsobiť ako technologický most, podporí otvorený ekosystém s globálnymi partnermi, bude sa snažiť prebudiť potenciál v každom dieťati a spoločne vytvárať budúcnosť, v ktorej rovnosť vo vzdelávaní a technologický pokrok idú ruka v ruke.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg
Share this article