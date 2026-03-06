Huawei lanceert AI Education Center (AIEC)-oplossing

BARCELONA, Spanje, 7 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei een summit getiteld 'Education + AI, Embracing an Intelligent Future'. Tijdens de summit lanceerde Huawei, in samenwerking met klanten en partners uit de sector, de AIEC-oplossing voor het basisonderwijs. Dit initiatief heeft tot doel de verspreiding en ontwikkeling van algemene AI-educatie te versnellen.

Launch of the AIEC Solution by Huawei

Tijdens het evenement verklaarde Li Junfeng, vicepresident van Huawei en CEO van de Global Public Sector BU, dat de kern van toekomstig AI-onderwijs ligt in het bereiken van de laagst mogelijke instapdrempel en het grootst mogelijke bereik. Als 'technologische facilitator' en 'bouwer van ecosystemen' in de ontwikkeling van digitaal en intelligent onderwijs werkt Huawei samen met klanten en partners om innovatieve, op scenario's gebaseerde oplossingen voor de AI-onderwijssector te creëren. Een daarvan is de AIEC-oplossing voor het basisonderwijs, die de verspreiding van algemene AI-educatie in het basis- en voortgezet onderwijs versnelt en voor elke leerling de deur opent naar de technologische wereld van de toekomst.

De AIEC-oplossing van Huawei is gebaseerd op een fundament van hardwarematige computinginfrastructuur, modeldiensten, applicatieplatforms en een AI-onderwijs- en laboratoriumbeheersysteem, en biedt systematisch algemene AI-educatie, experimentele toepassingen en lesmateriaal voor leerlingen van alle leeftijden in het basisonderwijs. Hiermee kunnen leerlingen kerncompetenties ontwikkelen voor de samenleving van de toekomst en wordt een solide talentbasis gelegd voor nationale technologische innovatie en industriële modernisering.

Momenteel is de oplossing geïmplementeerd in de provincie Zhejiang in China. In samenwerking met partners zoals CourseGrading biedt Huawei een platform voor algemene AI-educatie aan voor meer dan 500 basis- en middelbare scholen. Het platform is uitgerust met AI-computingvermogen, grote open-sourcemodellen, meer dan 10 praktische AI-projecten en meer dan 50 experimentele tools en toepassingen. Naar verwachting zal het platform in de toekomst één miljoen leerlingen bereiken.

Tijdens het evenement lanceerde Huawei, in samenwerking met Pui Kiu Middle School, het wereldwijde demonstratieproject van zijn AIEC-oplossing (AI Education Platform). Daarbij werden praktische toepassingen van AI-technologie in het middelbaar onderwijs getoond. Dit initiatief bevordert innovatieve AI-toepassingen in het onderwijs en biedt reproduceerbare en schaalbare praktijkmodellen voor digitale transformatie wereldwijd.

De AIEC-oplossing van Huawei vormt een belangrijke mijlpaal in de synergie tussen onderwijs en AI. In de toekomst zal Huawei blijven fungeren als technologische brug, een open ecosysteem met wereldwijde partners bevorderen, het potentieel van elk kind helpen ontplooien en meewerken aan een toekomst waarin gelijke onderwijskansen en technologische vooruitgang hand in hand gaan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg