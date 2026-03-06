Huawei Yapay Zeka Eğitim Merkezi (AIEC) Çözümünü Başlattı

BARSELONA, İspanya, 7 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, "Eğitim + Yapay Zeka, Akıllı Bir Geleceği Kucaklamak" başlıklı bir zirveye ev sahipliği yaptı. Zirvede Huawei, sektördeki müşterileri ve iş ortaklarıyla işbirliği içinde temel eğitime yönelik AIEC Çözümünün lansmanını yaptı. Bu girişim, genel yapay zeka eğitiminin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Etkinlikte, Huawei Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Sektörü BU CEO'su Li Junfeng, gelecekteki yapay zeka eğitiminin özünün "en düşük eşik ve en geniş kapsama" ulaşmak olduğunu belirtti. Dijital ve akıllı eğitim yolculuğunda bir "teknoloji sağlayıcı" ve "ekosistem kurucu" olarak Huawei, yapay zeka eğitim sektörü için yenilikçi, senaryo tabanlı çözümler oluşturmak üzere müşterileri ve ortaklarıyla işbirliği yapıyor. Bunlar arasında temel eğitime yönelik AIEC Çözümü, ilk ve orta dereceli okullarda genel yapay zeka eğitiminin yaygınlaştırılmasını hızlandırarak her öğrenci için geleceğin teknoloji dünyasının kapılarını açıyor.

Donanım bilgi işlem altyapısı, model hizmetleri, uygulama platformları ve bir yapay zeka öğretim ve laboratuvar yönetim sistemi temeli üzerine inşa edilen Huawei'in AIEC Çözümü, temel eğitimdeki her yaştan öğrenci için sistematik genel yapay zeka eğitimi, deneysel uygulamalar ve müfredat kaynakları sağlar. Bu, öğrencileri gelecekteki toplum için temel yetkinliklerle donatarak ulusal teknolojik yenilik ve endüstriyel iyileştirme için sağlam bir yetenek temeli oluşturmaktadır.

Çözüm şu anda Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde uygulanmaktadır. Huawei, CourseGrading gibi ortaklarla işbirliği yaparak 500'den fazla ilk ve ortaokul için genel bir yapay zeka eğitim platformu sağlıyor. Platform, yapay zeka hesaplama gücü, açık kaynaklı büyük modeller, 10'dan fazla uygulamalı yapay zeka uygulama projesi ve 50'den fazla deneysel araç ve uygulama ile donatılmıştır. Gelecekte bir milyon öğrenciyi kapsaması beklenmektedir.

Etkinlikte Huawei, Pui Kiu Ortaokulu ile işbirliği içinde Yapay Zeka Eğitim Platformu (AIEC) çözümünün küresel tanıtım projesini başlattı. Etkinlikte, ortaöğretimde yapay zeka teknolojisinin pratik uygulamaları sergilendi. Bu girişim, eğitimde yenilikçi yapay zeka uygulamalarını ilerleterek küresel çapta dijital dönüşüm için tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir pratik modeller sunmaktadır.

Huawei'in AIEC Çözümü, Eğitim ve Yapay Zeka arasındaki sinerjide önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Huawei, ileriye dönük olarak küresel ortaklarla açık bir ekosistemi teşvik ederek, her çocuğun içindeki potansiyeli harekete geçirmeye ve eğitim eşitliği ile teknolojik ilerlemenin el ele gittiği bir geleceği birlikte yaratmaya çalışarak teknolojik bir köprü görevi görmeye devam edecektir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg