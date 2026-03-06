Huawei lance la solution AI Education Center (AIEC)

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé un sommet intitulé « Education + AI, Embracing an Intelligent Future » (L'éducation + l'IA, vers un avenir intelligent). Lors du sommet, en collaboration avec des clients et des partenaires de l'industrie, Huawei a lancé la solution AIEC pour l'éducation de base. Cette initiative vise à accélérer la vulgarisation et le développement de l'enseignement général de l'IA.

Launch of the AIEC Solution by Huawei

Lors de l'événement, Li Junfeng, vice-président de Huawei et président-directeur général de la Global Public Sector BU, a déclaré que l'essentiel de l'enseignement futur en matière d'IA consiste à atteindre « le seuil le plus bas et la couverture la plus large ».En tant que « facilitateur technologique » et « créateur d'écosystème » dans le parcours de l'éducation numérique et intelligente, Huawei collabore avec ses clients et partenaires afin de créer des solutions innovantes et basées sur des scénarios pour le secteur de l'éducation à l'IA. Parmi celles-ci, la solution AIEC pour l'éducation de base permet d'accélérer la vulgarisation de l'enseignement général de l'IA dans les écoles primaires et secondaires, ouvrant la porte au monde futur de la technologie pour chaque élève.

La solution AIEC de Huawei, qui repose sur une infrastructure informatique matérielle, des services de modélisation, des plateformes d'application et un système de gestion des laboratoires et de l'enseignement de l'IA, fournit un enseignement général systématique de l'IA, des applications expérimentales et des ressources pédagogiques pour les étudiants de tous âges dans l'enseignement de base. Cela permet aux étudiants d'acquérir des compétences essentielles pour la société future et d'établir les bases d'un solide vivier de talent favorisant l'innovation technologique et la modernisation industrielle au niveau national.

Actuellement, la solution a été mise en œuvre dans la province de Zhejiang, en Chine. En collaboration avec des partenaires tels que CourseGrading, Huawei fournit une plateforme générale d'enseignement à l'IA à plus de 500 écoles primaires et secondaires. La plateforme est dotée d'une puissance de calcul IA, de grands modèles en libre accès, de plus de dix projets pratiques d'IA et de plus de 50 outils et applications expérimentaux. Un million d'étudiants devraient pouvoir en bénéficier à l'avenir.

Lors de cet événement, Huawei a lancé le projet de démonstration mondiale de sa solution AI Education Platform (AIEC) en collaboration avec le collège Pui Kiu. L'événement a présenté des applications pratiques de la technologie de l'intelligence artificielle dans l'enseignement secondaire. Cette initiative encourage le développement d'applications innovantes de l'IA dans l'éducation, en fournissant des modèles pratiques reproductibles et évolutifs pour la transformation numérique à l'échelle mondiale.

La solution AIEC de Huawei représente une étape importante dans la synergie entre l'éducation et l'IA. À l'avenir, Huawei continuera à servir de pont technologique, en encourageant un écosystème ouvert avec des partenaires internationaux, en s'efforçant d'éveiller le potentiel de chaque enfant et de cocréer un avenir où l'équité en matière d'éducation et le progrès technologique iront de pair.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg