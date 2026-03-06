Huawei wprowadza rozwiązanie Centrum Edukacji AI (AIEC)

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 Huawei zorganizował szczyt zatytułowany „Edukacja + AI - w kierunku inteligentnej przyszłości". W trakcie wydarzenia firma Huawei we współpracy z klientami branżowymi i partnerami zaprezentowała rozwiązanie AIEC do edukacji podstawowej. Inicjatywa ta ma na celu przyspieszenie upowszechniania oraz rozwoju powszechnej edukacji w zakresie sztucznej inteligencji.

Launch of the AIEC Solution by Huawei

Podczas wydarzenia Li Junfeng, wiceprezes oraz dyrektor generalny działu międzynarodowego sektora publicznego Huawei, stwierdził, że istotą przyszłej edukacji w zakresie AI jest osiągnięcie „najniższego progu wejścia i najszerszego zasięgu". Jako „czynnik umożliwiający rozwój technologiczny" oraz „budujący ekosystem" w procesie cyfrowej i inteligentnej transformacji edukacji Huawei współpracuje z klientami i partnerami w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla sektora edukacji w zakresie AI dostosowanych do konkretnych scenariuszy zastosowań. Jednym z nich jest rozwiązanie AIEC dla edukacji podstawowej, które przyspiesza popularyzację powszechnej edukacji w zakresie sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych i średnich, otwierając każdemu uczniowi drzwi do przyszłego świata technologii.

Rozwiązanie Huawei AIEC, oparte na infrastrukturze sprzętowej do przetwarzania, usługach modelowych, platformach aplikacyjnych oraz systemie nauczania i zarządzania laboratoriami w oparciu o AI, zapewnia systemową edukację ogólną w zakresie sztucznej inteligencji, zastosowania eksperymentalne oraz zasoby programów nauczania dla uczniów w różnym wieku w ramach edukacji podstawowej. Dzięki temu uczniowie zdobywają kluczowe kompetencje potrzebne w przyszłym społeczeństwie, co tworzy solidne podstawy kadrowe dla krajowych innowacji technologicznych i modernizacji przemysłu.

Obecnie rozwiązanie zostało wdrożone w prowincji Zhejiang (Chiny). We współpracy z partnerami takimi jak CourseGrading Huawei zapewnia platformę powszechnej edukacji w zakresie AI dla ponad 500 szkół podstawowych i średnich. Platforma jest wyposażona w moc obliczeniową AI, modele wielkoskalowe typu open source, kilkanaście praktycznych projektów AI oraz ponad 50 narzędzi i aplikacji eksperymentalnych. W przyszłości przewiduje się objęcie nią jednego miliona uczniów.

Podczas wydarzenia Huawei ogłosił również uruchomienie globalnego projektu demonstracyjnego platformy centrum edukacji AI (AIEC), realizowanego we współpracy z Pui Kiu Middle School. Wydarzenie zaprezentowało praktyczne zastosowania technologii sztucznej inteligencji w edukacji na poziomie szkoły średniej. Inicjatywa ta wspiera rozwój innowacyjnych zastosowań AI w edukacji, zapewniając możliwe do powielania i skalowania modele praktyczne dla cyfrowej transformacji na świecie.

Rozwiązanie AIEC Huawei stanowi ważny kamień milowy w synergii pomiędzy edukacją a sztuczną inteligencją. W przyszłości Huawei będzie nadal pełnić rolę technologicznego pomostu, rozwijając otwarty ekosystem z globalnymi partnerami oraz dążąc do uwolnienia potencjału każdego dziecka i współtworzenia przyszłości, w której równość w dostępie do edukacji i postęp technologiczny rozwijają się równolegle.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg