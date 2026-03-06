Huawei представляет решение для образовательных центров искусственного интеллекта (AIEC)

БАРСЕЛОНА, Испания, 7 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки MWC 2026 в Барселоне компания Huawei провела саммит под названием «Образование + ИИ: навстречу интеллектуальному будущему» (Education + AI, Embracing an Intelligent Future). На этом саммите совместно с отраслевыми клиентами и партнерами Huawei представила решение для обучения ИИ (AIEC) в системе базового образования. Инициатива направлена на ускорение популяризации и развития общего образования в области ИИ.

Launch of the AIEC Solution by Huawei

На мероприятии Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения по работе с государственным сектором (Global Public Sector BU), заявил, что основная цель будущего образования в сфере ИИ заключается в достижении «минимального порога входа и максимально широкого охвата». Являясь «технологическим катализатором» и «создателем экосистемы» на пути к цифровой и интеллектуальной трансформации образования, Huawei работает с клиентами и партнерами над созданием инновационных решений, ориентированных на конкретные образовательные сценарии в области обучения ИИ. Одним из таких решений является AIEC для базового обучения, призванное ускорить внедрение общего образования в области искусственного интеллекта в начальных и средних школах, открывая каждому ученику дверь в технологическое будущее.

Решение AIEC от Huawei, построенное на базе вычислительной инфраструктуры, сервисов моделей, прикладных платформ и системы управления обучением и лабораториями ИИ, предоставляет системную программу обучения ИИ, экспериментальные приложения и образовательные ресурсы для учащихся всех возрастных групп в системе базового образования. Это позволяет формировать у учащихся ключевые компетенции для будущего общества, закладывая прочную кадровую основу для национальных технологических инноваций и модернизации промышленности.

В настоящее время решение уже внедрено в Китае, в провинции Чжэцзян (Zhejiang). В сотрудничестве с такими партнерами, как CourseGrading, компания Huawei предоставляет платформу общего образования в области ИИ для более чем 500 начальных и средних школ. Платформа оснащена вычислительными ресурсами для ИИ, крупными моделями с открытым исходным кодом и предлагает более 10 практических проектов по ИИ и более 50 экспериментальных инструментов и приложений. Ожидается, что в будущем платформа охватит до одного миллиона учащихся.

На мероприятии Huawei также объявила о запуске глобального демонстрационного проекта своей образовательной платформы AI Education Platform (AIEC) совместно со средней школой Пуй Киу (Pui Kiu Middle School). В рамках мероприятии были продемонстрированы примеры практического применения технологий искусственного интеллекта в системе среднего образования. Эта инициатива способствует внедрению инновационных способов применения ИИ в сфере образования, предоставляя воспроизводимые и масштабируемые практические модели для цифровой трансформации образования во всем мире.

Решение AIEC от Huawei является важной вехой в синергии образования и искусственного интеллекта. В дальнейшем Huawei продолжит выступать в качестве технологического моста, формируя открытую экосистему вместе с глобальными партнерами, стремясь раскрыть потенциал каждого ребенка и совместно создать будущее, в котором равенство доступа к образованию и технологический прогресс идут рука об руку.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg