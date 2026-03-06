Huawei представляет решение для образовательных центров искусственного интеллекта (AIEC)

News provided by

Huawei Technologies Co., Ltd.

Mar 06, 2026, 22:51 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 7 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки MWC 2026 в Барселоне компания Huawei провела саммит под названием «Образование + ИИ: навстречу интеллектуальному будущему» (Education + AI, Embracing an Intelligent Future). На этом саммите совместно с отраслевыми клиентами и партнерами Huawei представила решение для обучения ИИ (AIEC) в системе базового образования. Инициатива направлена на ускорение популяризации и развития общего образования в области ИИ.

Continue Reading
Launch of the AIEC Solution by Huawei
Launch of the AIEC Solution by Huawei

На мероприятии Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения по работе с государственным сектором (Global Public Sector BU), заявил, что основная цель будущего образования в сфере ИИ заключается в достижении «минимального порога входа и максимально широкого охвата». Являясь «технологическим катализатором» и «создателем экосистемы» на пути к цифровой и интеллектуальной трансформации образования, Huawei работает с клиентами и партнерами над созданием инновационных решений, ориентированных на конкретные образовательные сценарии в области обучения ИИ. Одним из таких решений является AIEC для базового обучения, призванное ускорить внедрение общего образования в области искусственного интеллекта в начальных и средних школах, открывая каждому ученику дверь в технологическое будущее.

Решение AIEC от Huawei, построенное на базе вычислительной инфраструктуры, сервисов моделей, прикладных платформ и системы управления обучением и лабораториями ИИ, предоставляет системную программу обучения ИИ, экспериментальные приложения и образовательные ресурсы для учащихся всех возрастных групп в системе базового образования. Это позволяет формировать у учащихся ключевые компетенции для будущего общества, закладывая прочную кадровую основу для национальных технологических инноваций и модернизации промышленности.

В настоящее время решение уже внедрено в Китае, в провинции Чжэцзян (Zhejiang). В сотрудничестве с такими партнерами, как CourseGrading, компания Huawei предоставляет платформу общего образования в области ИИ для более чем 500 начальных и средних школ. Платформа оснащена вычислительными ресурсами для ИИ, крупными моделями с открытым исходным кодом и предлагает более 10 практических проектов по ИИ и более 50 экспериментальных инструментов и приложений. Ожидается, что в будущем платформа охватит до одного миллиона учащихся.

На мероприятии Huawei также объявила о запуске глобального демонстрационного проекта своей образовательной платформы AI Education Platform (AIEC) совместно со средней школой Пуй Киу (Pui Kiu Middle School). В рамках мероприятии были продемонстрированы примеры практического применения технологий искусственного интеллекта в системе среднего образования. Эта инициатива способствует внедрению инновационных способов применения ИИ в сфере образования, предоставляя воспроизводимые и масштабируемые практические модели для цифровой трансформации образования во всем мире.

Решение AIEC от Huawei является важной вехой в синергии образования и искусственного интеллекта. В дальнейшем Huawei продолжит выступать в качестве технологического моста, формируя открытую экосистему вместе с глобальными партнерами, стремясь раскрыть потенциал каждого ребенка и совместно создать будущее, в котором равенство доступа к образованию и технологический прогресс идут рука об руку.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2927726/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei lanceert AI Education Center (AIEC)-oplossing

Huawei lanceert AI Education Center (AIEC)-oplossing

Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei een summit getiteld 'Education + AI, Embracing an Intelligent Future'. Tijdens de summit lanceerde...
Huawei Yapay Zeka Eğitim Merkezi (AIEC) Çözümünü Başlattı

Huawei Yapay Zeka Eğitim Merkezi (AIEC) Çözümünü Başlattı

MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, "Eğitim + Yapay Zeka, Akıllı Bir Geleceği Kucaklamak" başlıklı bir zirveye ev sahipliği yaptı. Zirvede Huawei,...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Internet Technology

Internet Technology

News Releases in Similar Topics