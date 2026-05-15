AION V再創佳績：4月全球銷量增長179%，榮膺J.D. Power緊湊型純電SUV魅力指數第一

作為一款「新硬派智駕SUV」，AION V擁有越級大空間、舒適豪華配置及豐富的智能化配置。在補能方面，採用400V+3C快充技術，適配全球99%的充電樁。

安全，始終是AION V最堅實的底色。車身按五星安全標準設計，搭載超安全的彈匣電池2.0技術，並配備同級領先的2.3米超長側氣簾，先後獲得歐洲Euro NCAP與澳大利亞ANCAP雙重五星最高安全評級。

憑借全面的產品實力，AION V在多個海外市場也贏得了專業媒體與消費者的高度評價。在澳大利亞，它成功入圍權威媒體Drive評選的「2026年度最佳6萬澳元以下電動車」決賽名單；在東南亞市場，它獲得了新加坡「2025年度A組電動SUV」及印尼「最受歡迎電動車」等獎項。這一系列榮譽，正是AION V全球實力的最好印證。

從銷量增長到權威獎項，從極致安全到全球口碑，AION V正以紮實的步伐，成為中國智電SUV走向世界的標桿力量。廣汽也將繼續秉持「為全球用戶打造高品質智電產品」的使命，加速駛向更廣闊的國際舞台。

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SOURCE GAC