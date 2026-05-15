AION V再創佳績：4月全球銷量增長179%，榮膺J.D. Power緊湊型純電SUV魅力指數第一

新聞提供者

GAC

15 5月, 2026, 20:35 CST

廣州2026年5月15日 /美通社/ -- 今年4月，AION V全球銷量同比增長179%，延續強勁增長勢頭。目前，AION V已在中國香港、泰國、新加坡、澳大利亞等全球多個國家和地區上市，下一步還將進入英國、西班牙、法國等市場。AION V能在全球多個市場持續熱銷，源於其過硬的產品品質與紮實的用戶口碑。

出色的口碑在權威調研中得到了充分印證。在全球領先的消費者洞察與市場研究機構J.D. Power發佈的2026中國新能源汽車產品魅力指數研究（NEV-APEAL）中，AION V以837分的優異成績，位居緊湊型純電動SUV市場第一名。該研究聚焦購車2至6個月內的真實用車體驗，圍繞駕駛、補能、智能化等維度，來衡量車主對新能源汽車產品魅力的感受與滿意程度。高分的背後，是車主們對AION V發自內心的喜愛與認可。

作為一款「新硬派智駕SUV」，AION V擁有越級大空間、舒適豪華配置及豐富的智能化配置。在補能方面，採用400V+3C快充技術，適配全球99%的充電樁。

安全，始終是AION V最堅實的底色。車身按五星安全標準設計，搭載超安全的彈匣電池2.0技術，並配備同級領先的2.3米超長側氣簾，先後獲得歐洲Euro NCAP與澳大利亞ANCAP雙重五星最高安全評級。

憑借全面的產品實力，AION V在多個海外市場也贏得了專業媒體與消費者的高度評價。在澳大利亞，它成功入圍權威媒體Drive評選的「2026年度最佳6萬澳元以下電動車」決賽名單；在東南亞市場，它獲得了新加坡「2025年度A組電動SUV」及印尼「最受歡迎電動車」等獎項。這一系列榮譽，正是AION V全球實力的最好印證。

從銷量增長到權威獎項，從極致安全到全球口碑，AION V正以紮實的步伐，成為中國智電SUV走向世界的標桿力量。廣汽也將繼續秉持「為全球用戶打造高品質智電產品」的使命，加速駛向更廣闊的國際舞台。

欲瞭解更多關於廣汽的信息，請訪問：https://www.gacgroup.com/en 或在社交媒體上關注我們。

SOURCE GAC

來自同一來源

登頂4月銷量榜首！香港人為什麼開始選GAC？

登頂4月銷量榜首！香港人為什麼開始選GAC？

2026年4月，廣汽在香港市場交出1,646台月度銷量成績單，登頂香港電動車市場榜首。 從銅鑼灣的窄巷到西貢的海濱，從紅磡的陳列室到維港的街角，1646這個數字背後，是1646個真實的香港人、香港家庭，用真金白銀投出的信任票。 他們為什麼選了GAC？這條信任鏈上，有三個清晰的坐標。...
廣汽榮登香港4月銷量榜首 高質量出海戰略縱深推進

廣汽榮登香港4月銷量榜首 高質量出海戰略縱深推進

根據香港運輸署2026年4月私家車首次登記統計數據，廣汽在香港地區4月合計銷量達1,646台，位居香港私家車市場銷量第一。其中，以AION V、AION UT為代表的純電車型銷量達1,596台，以GAC E9...
此來源更多新聞稿

探索

汽車

汽車

運輸、卡車和鐵路

運輸、卡車和鐵路

獎項

獎項

相關題材的新聞稿