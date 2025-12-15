Los sistemas de escritorio AORUS PRIME 5 ya están disponibles y demuestran la fiabilidad probada de GIGABYTE

News provided by

GIGABYTE

Dec 15, 2025, 11:00 ET

TAIPEI, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que el AORUS PRIME 5 ya está oficialmente disponible. Este sistema de escritorio de alto rendimiento se basa en una nueva arquitectura con hardware de primer nivel, combinado con las innovaciones de refrigeración características de GIGABYTE y una avanzada tecnología de ventiladores. Diseñado para ofrecer una velocidad excepcional y una fiabilidad a largo plazo para los videojuegos y multitarea, el AORUS PRIME 5 combina potencia, precisión y diseño con la verdadera simplicidad del plug-and-play.

Continue Reading
AORUS PRIME 5 Desktop Systems Now Available Showcasing GIGABYTE’s Proven Reliability
AORUS PRIME 5 Desktop Systems Now Available Showcasing GIGABYTE’s Proven Reliability

El AORUS PRIME 5 no solo cuenta con un procesador AMD Ryzen™ 7 9800X3D y tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para un rendimiento multinúcleo y de IA de última generación, sino que también está fabricado íntegramente con productos GIGABYTE, incluyendo un SSD de 2 TB y 32 GB de memoria RGB de alta velocidad para una respuesta ultrarrápida y una multitarea fluida. Esta configuración encarna el ADN de GIGABYTE de estabilidad probada, extendiendo incluso esa excelencia a una solución de refrigeración totalmente integrada.

El nuevo diseño del ventilador Hawk aumenta drásticamente la presión del aire hasta en un 89% y el flujo de aire en un 42%, mientras que la tecnología de punta de ala de grado aeroespacial minimiza las turbulencias y el ruido. El trabajo en conjunto con la refrigeración líquida y un chasis de alto flujo de aire garantiza un rendimiento estable incluso bajo cargas de trabajo pesadas. El diseño, que da prioridad a la refrigeración, cuenta con un área de entrada de malla del 80% y rejillas de ventilación laterales adicionales que también mejoran el brillo de la iluminación ARGB.

El AORUS PRIME 5 ofrece una experiencia completa y fluida, proporcionando un sistema listo para usar y sin complicaciones, fabricado íntegramente con los legendarios productos de GIGABYTE para gamers y creadores. La disponibilidad de venta puede variar según la región, a la espera de los calendarios de lanzamiento oficiales de los minoristas locales y los minoristas electrónicos. Para obtener especificaciones detalladas y opciones de compra, visite: AORUS PRIME 5.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2793308/AORUS_PRIME_5_Desktop_Systems_Now_Available_Showcasing_GIGABYTE_s_Proven.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

AORUS PRIME 5 Desktopsysteme sind jetzt erhältlich und stehen für die hohe Produktqualität, für die GIGABYTE seit Jahren bekannt ist.

AORUS PRIME 5 Desktopsysteme sind jetzt erhältlich und stehen für die hohe Produktqualität, für die GIGABYTE seit Jahren bekannt ist.

GIGABYTE, eine international anerkannte Marke im Bereich Computertechnologie, gibt bekannt, dass das neue AORUS PRIME 5 ab sofort erhältlich ist....
GIGABYTE Announces Availability of 27" QHD 280Hz WOLED Gaming Monitor MO27Q28G with 4-Sided Borderless Design

GIGABYTE Announces Availability of 27" QHD 280Hz WOLED Gaming Monitor MO27Q28G with 4-Sided Borderless Design

GIGABYTE, the world's leading computer brand, announces the availability of the GIGABYTE MO27Q28G, a 27-inch QHD gaming monitor that combines the new ...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Electronic Gaming

Electronic Gaming

Entertainment

Entertainment

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics