Los sistemas de escritorio AORUS PRIME 5 ya están disponibles y demuestran la fiabilidad probada de GIGABYTE

TAIPEI, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que el AORUS PRIME 5 ya está oficialmente disponible. Este sistema de escritorio de alto rendimiento se basa en una nueva arquitectura con hardware de primer nivel, combinado con las innovaciones de refrigeración características de GIGABYTE y una avanzada tecnología de ventiladores. Diseñado para ofrecer una velocidad excepcional y una fiabilidad a largo plazo para los videojuegos y multitarea, el AORUS PRIME 5 combina potencia, precisión y diseño con la verdadera simplicidad del plug-and-play.

El AORUS PRIME 5 no solo cuenta con un procesador AMD Ryzen™ 7 9800X3D y tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para un rendimiento multinúcleo y de IA de última generación, sino que también está fabricado íntegramente con productos GIGABYTE, incluyendo un SSD de 2 TB y 32 GB de memoria RGB de alta velocidad para una respuesta ultrarrápida y una multitarea fluida. Esta configuración encarna el ADN de GIGABYTE de estabilidad probada, extendiendo incluso esa excelencia a una solución de refrigeración totalmente integrada.

El nuevo diseño del ventilador Hawk aumenta drásticamente la presión del aire hasta en un 89% y el flujo de aire en un 42%, mientras que la tecnología de punta de ala de grado aeroespacial minimiza las turbulencias y el ruido. El trabajo en conjunto con la refrigeración líquida y un chasis de alto flujo de aire garantiza un rendimiento estable incluso bajo cargas de trabajo pesadas. El diseño, que da prioridad a la refrigeración, cuenta con un área de entrada de malla del 80% y rejillas de ventilación laterales adicionales que también mejoran el brillo de la iluminación ARGB.

El AORUS PRIME 5 ofrece una experiencia completa y fluida, proporcionando un sistema listo para usar y sin complicaciones, fabricado íntegramente con los legendarios productos de GIGABYTE para gamers y creadores. La disponibilidad de venta puede variar según la región, a la espera de los calendarios de lanzamiento oficiales de los minoristas locales y los minoristas electrónicos. Para obtener especificaciones detalladas y opciones de compra, visite: AORUS PRIME 5.

