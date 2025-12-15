Les configurations de bureau AORUS PRIME 5 sont désormais disponibles et mettent en avant la fiabilité éprouvée de GIGABYTE

GIGABYTE

Dec 15, 2025, 11:00 ET

TAIPEI, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque mondiale d'ordinateurs, annonce que l'AORUS PRIME 5 est maintenant officiellement disponible. Cette configuration de bureau à haute performances est construite sur une nouvelle architecture basée sur du matériel de qualité supérieure, associé aux innovations de GIGABYTE en matière de refroidissement et à une technologie de ventilateur avancée. Conçu pour offrir une vitesse exceptionnelle et une fiabilité à long terme adaptées aux jeux et au multitâche, l'AORUS PRIME 5 allie puissance, précision et design avec une véritable simplicité de branchement.

AORUS PRIME 5 Desktop Systems Now Available Showcasing GIGABYTE’s Proven Reliability
AORUS PRIME 5 Desktop Systems Now Available Showcasing GIGABYTE’s Proven Reliability

L'AORUS PRIME 5 intègre non seulement un processeur AMD Ryzen™ 7 9800X3D et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 pour des performances multicœurs et d'IA de nouvelle génération, mais est aussi entièrement construit avec des produits GIGABYTE, notamment un disque électronique (SSD) de 2 To et 32 Go de mémoire RGB à haute vitesse pour une réactivité fulgurante et un multitâche fluide. Cette configuration incarne l'ADN de GIGABYTE, gage de stabilité éprouvée, et étend même ce niveau d'excellence à une solution de refroidissement entièrement intégrée.

La nouvelle conception du ventilateur Hawk augmente considérablement la pression d'air jusqu'à 89 % et le débit d'air de 42 %, tandis que la technologie d'extrémité d'aile de qualité aéronautique réduit les turbulences et le bruit. L'association du refroidissement par liquide et d'un châssis à débit d'air élevé garantit des performances stables, même en cas de forte charge de travail. Axé sur le refroidissement, le design comprend une zone d'admission en maille à 80 % et des évents latéraux supplémentaires qui renforcent également l'éclat de l'éclairage ARGB.

L'AORUS PRIME 5 propose une expérience complète et homogène dans un système prêt à l'emploi, facile à utiliser, entièrement fabriqué avec les produits légendaires de GIGABYTE destinés aux joueurs et aux créateurs. La disponibilité à la vente peut varier d'une région à l'autre, en fonction des calendriers de lancement officiels des détaillants locaux et en ligne. Pour connaître les spécifications détaillées et les options d'achat, veuillez consulter le site AORUS PRIME 5.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2793308/AORUS_PRIME_5_Desktop_Systems_Now_Available_Showcasing_GIGABYTE_s_Proven.jpg

AORUS PRIME 5 Desktopsysteme sind jetzt erhältlich und stehen für die hohe Produktqualität, für die GIGABYTE seit Jahren bekannt ist.

AORUS PRIME 5 Desktopsysteme sind jetzt erhältlich und stehen für die hohe Produktqualität, für die GIGABYTE seit Jahren bekannt ist.

GIGABYTE, eine international anerkannte Marke im Bereich Computertechnologie, gibt bekannt, dass das neue AORUS PRIME 5 ab sofort erhältlich ist....
Los sistemas de escritorio AORUS PRIME 5 ya están disponibles y demuestran la fiabilidad probada de GIGABYTE

Los sistemas de escritorio AORUS PRIME 5 ya están disponibles y demuestran la fiabilidad probada de GIGABYTE

GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que el AORUS PRIME 5 ya está oficialmente disponible. Este sistema de escritorio de alto...
