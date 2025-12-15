Les configurations de bureau AORUS PRIME 5 sont désormais disponibles et mettent en avant la fiabilité éprouvée de GIGABYTE

TAIPEI, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque mondiale d'ordinateurs, annonce que l'AORUS PRIME 5 est maintenant officiellement disponible. Cette configuration de bureau à haute performances est construite sur une nouvelle architecture basée sur du matériel de qualité supérieure, associé aux innovations de GIGABYTE en matière de refroidissement et à une technologie de ventilateur avancée. Conçu pour offrir une vitesse exceptionnelle et une fiabilité à long terme adaptées aux jeux et au multitâche, l'AORUS PRIME 5 allie puissance, précision et design avec une véritable simplicité de branchement.

L'AORUS PRIME 5 intègre non seulement un processeur AMD Ryzen™ 7 9800X3D et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 pour des performances multicœurs et d'IA de nouvelle génération, mais est aussi entièrement construit avec des produits GIGABYTE, notamment un disque électronique (SSD) de 2 To et 32 Go de mémoire RGB à haute vitesse pour une réactivité fulgurante et un multitâche fluide. Cette configuration incarne l'ADN de GIGABYTE, gage de stabilité éprouvée, et étend même ce niveau d'excellence à une solution de refroidissement entièrement intégrée.

La nouvelle conception du ventilateur Hawk augmente considérablement la pression d'air jusqu'à 89 % et le débit d'air de 42 %, tandis que la technologie d'extrémité d'aile de qualité aéronautique réduit les turbulences et le bruit. L'association du refroidissement par liquide et d'un châssis à débit d'air élevé garantit des performances stables, même en cas de forte charge de travail. Axé sur le refroidissement, le design comprend une zone d'admission en maille à 80 % et des évents latéraux supplémentaires qui renforcent également l'éclat de l'éclairage ARGB.

L'AORUS PRIME 5 propose une expérience complète et homogène dans un système prêt à l'emploi, facile à utiliser, entièrement fabriqué avec les produits légendaires de GIGABYTE destinés aux joueurs et aux créateurs. La disponibilité à la vente peut varier d'une région à l'autre, en fonction des calendriers de lancement officiels des détaillants locaux et en ligne. Pour connaître les spécifications détaillées et les options d'achat, veuillez consulter le site AORUS PRIME 5 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2793308/AORUS_PRIME_5_Desktop_Systems_Now_Available_Showcasing_GIGABYTE_s_Proven.jpg