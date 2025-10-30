타이베이 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 AORUS PRIME 5를 정식으로 출시한다고 발표했다. 이 고성능 데스크톱 시스템은 기가바이트가 자랑하는 혁신적인 냉각 기술과 고급 팬 설계를 결합해 최고 사양의 하드웨어를 채용함과 동시에, 새로운 아키텍처를 적용해 제작되었다. 게임과 멀티태스킹 환경에서 탁월한 속도와 장시간의 안정성을 유지하도록 설계된 AORUS PRIME 5는 강력한 성능과 정밀성, 그리고 플러그 앤 플레이 방식의 간편함까지 겸비했다.

AORUS PRIME 5는 (최고 사양의 경우) AMD Ryzen™ 7 9800X3D 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 그래픽 카드를 탑재하여 멀티코어 및 차세대 AI 성능을 구현한다. 또한 2TB SSD와 32GB 고속 RGB 메모리 등 전 제품을 기가바이트의 제품으로 구성하여 즉각적인 반응 속도와 완벽한 멀티태스킹 환경을 제공한다. 기가바이트의 검증된 안정성을 그대로 이어받은 통합형 쿨링 솔루션 역시 돋보인다.

AORUS PRIME 5 데스크톱 시스템 출시, 기가바이트의 검증된 안정성 과시

새로운 호크 팬(Hawk Fan) 설계 방식 덕분에 공기압이 최대 89%, 공기 흐름은 42%까지 획기적으로 향상시킨 한편, 항공우주 분야의 윙팁(Wing-Tip) 기술이 적용되어 난류와 소음을 최소화했다. 수랭식 냉각 장치와 최적화된 통기 설계의 케이스가 조화를 이룬 덕분에 고부하 작업 시에도 안정적인 성능을 유지한다. 냉각에 중점을 둔 설계 방식으로 케이스 전면부의 80%가 메쉬 구조로 되어 있으며, 측면 통풍구는 ARGB 조명의 효과를 한층 더 돋보이게 한다.

AORUS PRIME 5는 게이머와 크리에이터를 위한 완제 시스템으로, 별도의 조립 없이 즉시 사용할 수 있는 플러그앤플레이(Plug-and-Play) 환경을 제공한다. 지역별 판매 일정은 현지 유통사와 온라인 판매처의 공식 출시 일정에 따라 다를 수 있다. 자세한 사양과 구매 옵션은 AORUS PRIME 5 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE