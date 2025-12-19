Arclin 透過策略性收購 Willamette Valley Company 擴展業務版圖

收購 WVCO 是 Arclin 將其材料科學能力擴展至工程修復系統、特種黏合劑及基建解決方案的關鍵一步，而在這些領域中，關鍵性能聚合物和配方對客戶的成果至關重要。此次收購將為 Arclin 現有的 1,200 人團隊增添八間生產設施及約 500 名新成員。

「這項收購代表著極具策略性的一步，具有明顯的營運效益。」Arclin 總裁 Mark Glaspey 表示，「透過結合雙方的能力，我們將為客戶提供更廣泛的解決方案組合，同時擴大地域覆蓋範圍，解鎖新的增長機遇。」

「將 Willamette Valley Company 出售予 Arclin 的決定，代表著我們業務發展的自然進程。」WVCO 總裁兼行政總裁 John Murray 表示，「Arclin 世界級的營運框架將加速我們的產品創新並推動可持續增長。結合 Arclin 和 WVCO 深厚的技術專長、廣博的知識庫以及快速調配資源的能力，將對推動我們的增長策略發揮關鍵作用。加入 Arclin 對我們的團隊來說是一個令人興奮的機會，我們渴望推動業務向前發展。」

關於 Arclin

Arclin 是一家領先的材料科學公司，生產聚合物技術、工程產品及專用材料，服務於建築、農業、交通基建、氣候與防火保護、製藥、營養、電子、設計及其他行業。Arclin 總部位於佐治亞州阿爾法雷塔，在美國、加拿大和英國設有辦事處及生產設施，為全球客戶生產產品。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.arclin.com。

關於 Willamette Valley Company

Willamette Valley Company 成立於 1952 年，是一家專門從事各類化學及應用系統的工程解決方案供應商。WVCO 是一家跨國公司，在全球製造及分銷各類定制產品及服務。雖然他們植根於木材產品行業，但其專業知識和解決方案涵蓋創新的鐵路枕木修復方案、混凝土修復系統、修補劑、填充劑、黏合劑、機械人技術、工程等，遍及數十個行業。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://wilvaco.com

SOURCE Arclin