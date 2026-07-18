Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 發佈 7 月份主席致辭：「以太幣是『財富恐怖谷』的解決良方」

Bitmine 目前持有以太幣總供應量 1.207 億枚中的 4.8%

Bitmine 只花了 12 個月時間，便達到「5% 的煉金術 」('Alchemy of 5%')，超越 96% 的目標進度

Bitmine 在 2026 年 6 月 26 日獲納入 Russell 1000 大型股指數

Bitmine 的 A 系列優先股在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，股份代號為 BMNP

Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% 以太幣的目標

康州諾沃克2026年7月19日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）為一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密資產作長線投資，今天宣佈推出 7 月份主席致辭，題為「以太幣是『財富恐怖谷』的解決良方」(ETH is the cure for the 'Uncanny Valley of Wealth')。

主席致辭闡明公司的觀點，相信以太坊乃關鍵屏障，守護人類免受人工智能能力壯大引發的深遠後果，以及經濟影響力隨之膨脹帶來的衝擊。

The Uncanny Valley The "Uncanny Valley of Wealth"

「財富恐怖谷」此個觀念，意指當經濟體系越來越受代理型人工智能所推動，且不久將由機器對機器所主導，其經濟與社會力量日益增長，人類終將為此感到不安。





此說乃日本機械人學家森政弘於 1970 年所著論文《恐怖谷》(Uncanny Valley) 的變奏。 他的假說闡述人們面對看起來幾乎與人類無異的事物時，往往會產生不安情緒。





加密貨幣在 2026 年遭遇宏觀經濟逆風，例如債券市場反映全球央行將轉向「鷹派」政策、《清晰法案》(Clarity Act) 進度緩慢、人工智能表現突出（即 Fear of Missing Out (FOMO)，害怕錯過），以及金融類股表現遜色。 展望 2026 年，我們相信當中很多逆風有望化作順風。





儘管許多人僅將此簡單歸因於「加密貨幣寒冬」，但 2026 年已湧現諸多正面的基本層面進展，例如多間銀行宣佈資產代幣化，以及全新以太坊第二層 (L2) 方案面世，Robinhood Chain 即為一例。 這與 2018 年和 2022 年的加密貨幣寒冬截然不同，當時下跌主要伴隨著監管壓力和加密機構的倒閉。





主席認為，以太坊的定位使其能夠受惠於兩大指數級增長的動力：Wall Street 在區塊鏈上搭建基礎設施，以及代理型人工智能的發展（如上所述）。





主席也談及 Bitmine 如何從策略層面，為下一波加密貨幣上升週期的關鍵動力作好準備，以支持重要的基礎設施合作夥伴，並加強以太坊生態系統。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿載有根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件特別載有以下前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司收購以太幣的目標，包括「5% 煉金術」計劃，以及 Bitmine 預期在 2026 年內達成此目標；(ii) 公司對加密貨幣市場的看法和預期，包括認為 2026 年加密貨幣面臨的宏觀逆風可能轉為順風；(iii) 公司相信以太坊是關鍵屏障，守護人類免受人工智能能力壯大引發的深遠後果，其中包括「財富恐怖谷」理論，該理論涉及代理型人工智能推動下經濟與社會影響力日益增長的現象；(iv) 主席認為以太坊能夠受惠於兩大指數級增長的動力，即 Wall Street 在區塊鏈上搭建基礎設施和代理型人工智能；(v) 公司對 Bitmine 如何為下一波加密貨幣上升週期的關鍵動力作好準備的看法，包括支持重要的基礎設施合作夥伴並加強以太坊生態系統；以及 (vi) 公司以太坊資金策略的未來成長和推進。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，當中包括《天才法案》及其他待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 人工智能系統相關風險，以及其對加密貨幣市場的影響；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.