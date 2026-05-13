Bybit推出升級版存貸易產品 閒置資金可靈活賺取年化收益

本次升級前，等待存貸易借貸訂單匹配的出借人，其資金只能處於閒置狀態。新功能可讓用戶充分盤活自有資產，賺取被動收益。

用戶將活期收益資產作為出借掛單資金來源後，在訂單匹配期間可持續享有收益權益。一旦訂單匹配成功，Bybit將按約定利率自動將資產轉為定期借貸，無需用戶手動操作，即可順滑完成從靈活收益到固定收益的轉換。

此次升級還支持Bybit用戶在同一筆出借掛單中，同時使用資金賬戶與活期收益賬戶內的資金，為用戶資產管理與資金調配提供更高靈活性。

運作機制

簡化後的流程只需三步：

用戶可使用 活期 收益餘額提交出借掛單，資金同時保留 活期 年化收益計息資格。 出借掛單一旦匹配成功，系統將自動贖回對應資金額度。 資產按約定利率轉入定期借貸計息狀態。

依托Bybit先進的訂單匹配系統實時處理機制，用戶可清晰查看每一階段的訂單狀態與收益率情況。

新功能實現無年化收益空窗、零等待時間，提升了用戶的資金效率。無論資金體量大小，用戶的資金在掛單等待期間仍可持續賺取收益。用戶既能享有收益的連續性，又能享受智能自動化倉位轉換帶來的便捷，最大限度減少手動操作。

相關活動受條款細則約束。產品開放範圍及參與資格詳情請查閱：存貸易煥新升級：現支援用活期理財資金下單存幣訂單

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