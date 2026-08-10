CCTV+:Se inaugura en Pekín el Congreso Internacional de Ciencias Básicas

PEKÍN, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso Internacional de Ciencias Básicas (ICBS) de 2026 se inauguró el domingo en Pekín, contando con la asistencia de más de 1.000 participantes, entre científicos, investigadores y jóvenes académicos tanto de China como del extranjero.

2026 International Congress of Basic Science Opens in Beijing

Bajo el lema "Impulsando la ciencia básica para la humanidad", este evento de dos semanas de duración acogerá más de 500 sesiones académicas que abarcarán todas las ramas y direcciones interdisciplinarias de la ciencia básica, junto con temas de vanguardia como el razonamiento generativo de modelos a gran escala, la visión por computadora, la interacción humano-computadora y la información cuántica.

Destacados científicos internacionales impartirán conferencias sobre ciencia básica e informes de premios de ciencia de vanguardia para compartir los últimos avances mundiales y promover la innovación colaborativa multidisciplinaria.

Durante el congreso también se celebrarán diversos eventos, entre los que se incluyen diálogos académicos de alto nivel, actividades de participación juvenil y programas de intercambio cultural y científico.

Los diálogos académicos de alto nivel incluirán la "Noche de las matemáticas", la "Noche de la física" y la "Noche de la ingeniería", reuniendo a los galardonados con la Medalla Fields y el Premio Turing para debatir sobre las tendencias de vanguardia.

El recién inaugurado Foro de Mujeres Científicas invitará a destacadas investigadoras a compartir sus experiencias profesionales y a debatir sobre las oportunidades y los retos de la investigación científica, con el objetivo de inspirar a más mujeres académicas a alcanzar nuevas cotas en la ciencia.

El congreso también acogerá un Foro de Ciencia Básica e Inteligencia Artificial para debatir en profundidad los principales obstáculos y las futuras vías de avance en la teoría de la IA, así como las tendencias del sector.

Además, el evento incluirá el "Día de Tsinghua", en el que se invitará a matemáticos y físicos de renombre mundial a la Universidad de Tsinghua para dialogar con jóvenes estudiantes, animándolos a participar en la ciencia básica y a explorar lo desconocido.

Durante el congreso, se llevará a cabo una excursión llamada "Explora Huairou" para invitar a expertos internacionales a visitar la Ciudad de la Ciencia de Huairou, el Complejo Internacional de Conferencias, la Gran Muralla de Mutianyu, el Valle Internacional de Animación de la Gran Muralla y la Granja del Médico.

La visita ofrecerá a los académicos internacionales una visión de primera mano de la vitalidad innovadora y el ecosistema de investigación del centro científico nacional integral, así como del encanto ecológico y el patrimonio cultural de Huairou.

También demostrará cómo la ciencia y la tecnología están impulsando la revitalización rural, mostrando los logros de Huairou y su desarrollo de alta calidad como zona de demostración de integración estratégica de ciencia y tecnología de clase mundial.

Este año se celebra la cuarta edición del ICBS en Pekín. Está organizado conjuntamente por el Gobierno Municipal de Pekín, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Asociación China de Ciencia y Tecnología y el Consorcio Internacional de Matemáticos Chinos.