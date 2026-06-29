Cision เปิดตัว PR Newswire Amplify™ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขยายขีดความสามารถด้านการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

Accessibility Statement
Skip Navigation
PR Newswire Amplify™ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำ ต่อยอดจุดแข็งด้านการเผยแพร่ข่าวสาร พร้อมผลักดันการสื่อสารอัจฉริยะแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ฮ่องกง, 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- PR Newswire ประกาศเปิดตัว PR Newswire Amplify™ อย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นจากการเปิดให้บริการในปี 2568 ครอบคลุมอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์สามารถดำเนินงานตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การสร้างสรรค์เนื้อหา การเผยแพร่ข่าวสาร ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ ผ่านแพลตฟอร์มเดียวแบบครบวงจร'
PR Newswire Amplify™ พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ข่าวสารระดับโลกที่สั่งสมมายาวนานกว่า 70 ปี โดยสามารถยกระดับข่าวประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นแคมเปญการสื่อสารแบบบูรณาการหลายช่องทาง ที่ช่วยให้เรื่องราวของแบรนด์เข้าถึงทั้งสื่อดั้งเดิม แพลตฟอร์มดิจิทัล และระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการผสานเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ AI เข้ากับเครือข่ายการเผยแพร่ข่าวสารที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงลึกจากผลการดำเนินงานของข่าวประชาสัมพันธ์ในอดีต แพลตฟอร์มจึงช่วยให้แบรนด์สามารถรักษาความสอดคล้องของสารที่ต้องการสื่อสาร ขยายการเข้าถึง และควบคุมการเล่าเรื่องของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง
"การที่ทีมงานด้านการสื่อสารนำ Amplify ไปใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันอย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำแพลตฟอร์มนี้มาสู่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" Matt Brown ประธาน PR Newswire กล่าว "การเปิดตัวแพลตฟอร์ม Multichannel Amplification™ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นอีกก้าวสำคัญของพันธกิจในการช่วยให้แบรนด์ระดับโลกสามารถกำหนดทิศทาง เผยแพร่ และวัดผลการสื่อสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
นับตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์มในเดือนกันยายน 2568 ลูกค้าของ PR Newswire Amplify™ ต่างเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานของทีมและผลสำเร็จของแคมเปญ
ข้อมูลภายในของบริษัทระบุว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านแพลตฟอร์มมีจำนวนการเข้าชมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 21% อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3 เท่า และคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มขึ้น 12% ตามระบบการให้คะแนนเนื้อหาของ PR Newswire นอกจากนี้ นักสื่อสารองค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับทั้งนักข่าวและระบบค้นหาที่ใช้ AI ยังสามารถยกระดับคุณภาพเนื้อหาได้ด้วยคำแนะนำด้าน AEO และ GEO ของ Amplify ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเมื่อผสานกับความน่าเชื่อถือและอำนาจของ PR Newswire ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมแล้ว Amplify จะช่วยให้ลูกค้ารักษาความโดดเด่นของแบรนด์ในบทสนทนาและการค้นหาบนโลกดิจิทัล
"AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนค้นพบข่าวสาร ข้อมูล และเนื้อหา ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของอุตสาหกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในรอบหลายปี" Matt Brown ประธาน PR Newswire กล่าว "ด้วย Amplify เราได้นำทุกขั้นตอนของกระบวนการสื่อสารมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้แบรนด์สามารถควบคุมการเล่าเรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม และการวัดผลได้ดียิ่งขึ้น"
การเปิดตัวครั้งนี้มาพร้อมโซลูชันเชิงกลยุทธ์สำคัญ 2 ส่วนสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ได้แก่ Plan และ Create
Plan: ค้นหาแนวคิดการสื่อสารครั้งต่อไปด้วยข้อมูลเชิงลึก
โมดูล Plan ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนแคมเปญโดยอาศัยข้อมูลแนวโน้มของอุตสาหกรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง วันสำคัญในแต่ละประเทศและภูมิภาค รวมถึงกิจกรรมสำคัญในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การคิดแนวคิดสำหรับแคมเปญใหม่ไปจนถึงการจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสามารถจัดทำบรีฟได้รวดเร็วและมั่นใจมากยิ่งขึ้น
Create: ขยายการเล่าเรื่องของแบรนด์โดยคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้
โมดูล Create ช่วยให้ทีมสื่อสารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา โดยเปลี่ยนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นเนื้อหาที่พร้อมใช้งานในหลากหลายช่องทาง โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากการปรับปรุงหัวข้อข่าว คำกล่าวอ้าง และโครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว แพลตฟอร์มยังสามารถสร้างบทความเชิงลึก บทความบล็อก เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย และข้อเสนอข่าวที่ปรับให้เหมาะกับสื่อแต่ละแห่งได้ในทันที
ฟีเจอร์ใหม่ด้านการให้คะแนนเนื้อหายังมอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหา ช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างและปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ตอบโจทย์ทั้งนักข่าว ลูกค้า และนักลงทุน พร้อมทั้งเสริมความโดดเด่นของแบรนด์บนระบบค้นหาที่ใช้ AI ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AEO และ GEO
กำหนดอนาคตของการสื่อสารยุคใหม่
การเปิดตัว PR Newswire Amplify™ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของบริษัท จากผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์รายใหญ่ที่สุดของโลก สู่การเป็นพันธมิตรระดับโลกด้าน Multichannel Amplification™ อย่างแท้จริง ที่ช่วยให้นักสื่อสารสามารถวางกลยุทธ์ ผลิตเนื้อหาที่ทรงพลัง และเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งกว่าที่เคย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PR Newswire Amplify™ ได้ที่: https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/
เกี่ยวกับ PR Newswire
PR Newswire คือพันธมิตรชั้นนำด้านการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมที่มีเครือข่ายการกระจายข่าวครอบคลุมทั่วโลกอย่างเหนือชั้น เข้าถึงห้องข่าว เว็บไซต์ ช่องทางรับข่าวโดยตรง ผู้สื่อข่าว และอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 500,000 แห่ง ในกว่า 170 ประเทศ และรองรับมากกว่า 40 ภาษา บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสื่อสารแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PR Newswire Amplify™ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริการ Content Services ที่ได้รับรางวัล ห้องข่าวออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ไมโครไซต์ ชุดบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่แบบชำระเงินและการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในชุดโซลูชัน Multichannel Amplification™ ของ PR Newswire ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสามารถรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี PR Newswire ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลกในฐานะแพลตฟอร์มหลักสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารและเรื่องราวสำคัญขององค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.prnewswire.com/apac/
SOURCE PR Newswire
Share this article