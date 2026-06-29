美通社推出Amplify™智能傳播平台，以行業領先的AI傳播賦能力強勢登陸亞太

依托70餘年的全球新聞稿發佈經驗，美通社 Amplify™可將新聞稿轉化為全鏈路的多渠道傳播活動，助力品牌故事觸達傳統媒體、數字平台及AI搜索生態。平台融合AI工作流、無與倫比的發佈網絡、行業經驗及品牌歷史發佈數據洞察，幫助品牌強化信息一致性、擴大覆蓋範圍，並實現跨渠道敘事的掌控。

「Amplify™正快速融入傳播團隊的日常流程，其可量化的成效已得到充分驗證——我們非常高興能將這一平台帶給更多尊貴客戶，」美通社總裁Matt Brown表示，隨著「多渠道整合傳播解決方案引入亞太，這將成為我們企業使命的重要里程碑——助力全球品牌高效塑造、發佈並衡量其企業敘事。」

自2025年9月首發以來，大量客戶已切實感受到美通社 Amplify™對團隊效率與傳播效果的顯著提升。內部數據顯示：經該平台支持的新聞稿平均瀏覽量增長21%，互動率最高提升至3倍，基於美通社內容評分體系的內容質量優化率達12%。此外，平台提供的可操作AEO（答案引擎優化）與GEO（生成式引擎優化）建議，可幫助傳播者打造既吸引記者又適配AI引擎的高質量內容。結合美通社在行業中領先的公信力，Amplify™將助力客戶始終佔據輿論高地。

「AI正在重塑人們發現新聞、信息與內容的模式，這是傳播與公關行業多年來最深刻的變革之一，」美通社總裁Matt Brown指出，「Amplify™將傳播全流程整合於單一AI平台，賦予品牌更強的敘事掌控力、受眾互動能力與效果衡量能力。」

本次亞太上線包含兩大核心戰略解決方案——內容規劃與內容創作。

內容規劃：以數據智能發掘下一個故事

內容規劃模塊支持用戶基於全球不同市場的行業趨勢、競品動態、本地及區域節日、關鍵行業事件，構建數據驅動的營銷活動。從構思傳播活動到制定全面傳播策略，平台可助力傳播者更快速、自信地完成傳播方案簡報。

內容創作：放大品牌聲量，堅守品牌調性

內容創作模塊幫助傳播團隊規模化產出內容，將單篇新聞稿轉化為多場景適配素材，且不偏離品牌內核。除優化標題、引語與稿件結構外，還可即時生成特稿、博客文章、和定制化媒體推介。

全新的內容評分功能，還能提供稿件優化建議，持續提升內容品質。團隊可無縫生成並優化新聞稿，幫助品牌精準觸達記者、客戶與投資者，並通過AEO與GEO建議增強品牌在AI搜索引擎端的影響力。

定義下一代傳播

美通社 Amplify™智能傳播平台在亞太的落地，標誌著美通社的一次戰略升級——從全球最大新聞稿發佈商，轉型為唯一真正的全球化「Multichannel Amplification™（多渠道整合傳播解決方案）」合作夥伴，賦能品牌以前所未有的效率與效能去制定策略、創作優質內容、連接全球受眾。

瞭解美通社 Amplify™詳情，請訪問：

https://www.prnasia.com/products/amplify/

關於美通社

美通社（美速通商務咨詢（上海）有限公司）於1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，於2016年成為Cision 旗下公司。在過去七十多年裡，美通社不斷拓展，逐步打造了遍及全球一百七十多個國家、覆蓋著數十萬家各類傳統和新興的媒體的信息發佈網絡。現在，美通社服務著全球七萬多家企業和機構，每天以四十多種語言，幫助客戶把他們的最新文字，圖片和視頻資訊發佈給世界各地的目標受眾，幫助他們和媒體，業界，投資者，有影響力人群以及普通公眾溝通，為他們提高知名度，打造品牌、推動銷售，吸引投資。更多信息，請訪問 https://www.prnasia.com/

媒體聯絡：Shannen Oh / [email protected]

SOURCE 美通社