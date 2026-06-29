Cision、アジア太平洋地域で「PR Newswire Amplify™」をリリースし、業界をリードするAIを活用したコミュニケーション機能を拡充

「Amplifyが広報チームの日常業務に急速に定着していることは、同プラットフォームがもたらす確かな成果の証です。そして、このプラットフォームをさらに多くの大切なお客様に紹介できることを大変嬉しく思います」と、PR NewswireのMatt Brown社長は述べています。「このMultichannel Amplification™プラットフォームをアジア太平洋地域に展開することは、グローバルブランドが自社の企業ストーリーを効果的に構築、発信、測定できるよう支援するという、当社の継続的な取り組みにおける重要な節目となります。」

2025年9月のプラットフォームの開始以来、顧客はPR Newswire Amplify™がチームの効率やキャンペーン成果に与える効果を実感しています。

社内データによると、同プラットフォームを通じて配信されたプレスリリースは、平均で閲覧数が21％増加し、エンゲージメントは最大3倍に増加、さらにPR Newswireのコンテンツ評価システムに基づくコンテンツの質も12％向上したことが示されています。さらに、ジャーナリストとAIエンジンの双方にアピールする質の高い記事を配信したいと考えるコンテンツ制作者は、Amplifyが提供する実践的なAEOおよびGEOの推奨事項を活用して、コンテンツの質を向上させています。PR Newswireが誇る業界随一の権威と信頼性を兼ね備えたAmplifyにより、顧客は常に話題の中心に立ち続けることができます。

「AIは、人々がニュースや情報、コンテンツを発見する方法を再構築しており、コミュニケーションおよびPR業界がここ数年で経験したなかでも最も大きな変革の一つをもたらしています」と、PR NewswireのMatt Brown社長は述べています。「Amplifyにより、コミュニケーションプロセスのあらゆる段階を単一のAI駆動型プラットフォームに統合し、ブランドがストーリーテリング、オーディエンスとのエンゲージメント、およびパフォーマンス測定をより効果的に管理できるようにします。」

今回のリリースでは、コミュニケーションの専門家向けに、「計画（Plan）」と「作成（Create）」という2つの主要な戦略的ソリューションが導入されます。

計画（Plan）：データ駆動型の知見で、次のストーリーを見つけましょう

計画（Plan）モジュールを使用すると、ユーザーは、世界および地域の業界動向、競合他社の動向、地域や地域の祝日、主要な業界イベントなどを活用して、データに基づいたキャンペーンを構築することができます。次回のキャンペーンのアイデアの考案から包括的なコミュニケーション戦略の策定に至るまで、このプラットフォームは、広報担当者がより迅速かつ自信を持ってブリーフを作成できるよう支援します。

作成（Create）：ブランドの「声」を保ちつつ、ブランドストーリーをさらに際立たせる

作成（Create）モジュールは、プレスリリースをブランドアイデンティティを損なうことなく、さまざまなチャネルですぐに活用できるコンテンツに変換することで、広報チームによるコンテンツ制作の効率化を支援します。このプラットフォームでは、見出しや引用文、プレスリリースの構成を洗練させるだけでなく、特集記事、ブログ記事、ソーシャルメディア向けコンテンツ、そして各メディアに合わせた提案文を即座に生成することができます。

新しいコンテンツ評価機能は、コンテンツの品質を向上させるための、リアルタイムで実践的な提案を提供します。各チームは、ジャーナリスト、顧客、投資家の関心を引くようなプレスリリースをシームレスに作成・最適化できるほか、アンサーエンジン最適化（AEO）や生成エンジン最適化（GEO）を通じて、AI検索エンジン上でのブランドの存在感を高めることができます。

次世代の広報を定義する

アジア太平洋地域における「PR Newswire Amplify™」の立ち上げは、同社が世界最大のプレスリリース配信事業者から、真にグローバルな唯一の「Multichannel Amplification™」パートナーへと戦略的に進化することを示すものです。これにより、広報担当者は、これまで以上に効率的かつ効果的に戦略を策定し、魅力的なコンテンツを制作し、世界中のオーディエンスとつながることが可能になります。

PR Newswire Amplify™に関する詳細については、以下のサイトをご覧ください：https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/

PR Newswireについて

PR Newswireは業界をリードするプレスリリース配信パートナーとして、50万以上のニュースルーム、ウェブサイト、ダイレクトフィード、ジャーナリスト、インフルエンサーにリーチし、170カ国以上、40の言語で利用することができます。PR Newswireは、革新的なAI搭載プラットフォーム「PR Newswire Amplify™」、数々の賞を受賞したコンテンツサービス、統合型メディアニュースルームおよびマイクロサイト製品、IR（投資家向け広報）サービススイート、ペイド・プレースメントおよびソーシャルシェアリングツールなどを通じて、PRおよびコミュニケーションチームが直面する現代の課題を解決するための包括的なソリューション群「Multichannel Amplification™」を提供しています。70年以上にわたり、PR Newswireは世界中のブランドにとって最も重要なニュースストーリーを共有する場所として選ばれてきました。詳細については、www.prnewswire.com/apac/をご覧ください。

SOURCE PR Newswire