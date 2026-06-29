Cision Luncurkan PR Newswire Amplify™ di Asia Pasifik, Perluas Kapabilitas Komunikasi Berbasis AI

Berbekal pengalaman dalam layanan distribusi berita global selama lebih dari 70 tahun , PR Newswire Amplify™ mengubah rilis berita menjadi program multikanal yang terintegrasi sehingga informasi dan pesan dari perusahaan bisa menjangkau media massa, platform digital, hingga ekosistem pencarian informasi berbasis AI. Dengan memadukan alur kerja AI, jaringan distribusi yang luas, keahlian industri, serta analisis terhadap performa rilis berita yang telah didistribusikan sebelumnya, platform ini memudahkan perusahaan menjaga konsistensi pesan, memperluas jangkauan, dan mengelola narasi secara lebih efektif di berbagai saluran komunikasi.

"Setelah terintegrasi dengan alur kerja tim komunikasi perusahaan, Amplify telah menunjukkan dampak nyata. Kami gembira menghadirkan solusi ini kepada berbagai pelanggan di Asia Pasifik," ujar President, PR Newswire, Matt Brown. "Peluncuran platform Multichannel Amplification™ di kawasan ini menjadi bagian dari langkah kami untuk membantu perusahaan global mengembangkan, menyebarkan, dan mengukur efektivitas informasi tentang bisnis mereka."

Sejak diperkenalkan pada September 2025, pelanggan telah merasakan dampak positif PR Newswire Amplify™ terhadap efisiensi tim dan kinerja program komunikasi.

Menurut data internal, jumlah view rilis berita yang didukung platform ini rata-rata meningkat sebesar 21%. Sistem penilaian konten (content scoring) PR Newswire juga menunjukkan, engagement melonjak hingga tiga kali lipat, sedangkan kualitas konten naik sekitar 12%. Untuk menghasilkan konten yang lebih menarik bagi jurnalis maupun mesin pencari informasi berbasis AI, praktisi komunikasi dapat memanfaatkan rekomendasi Answer Engine Optimization (AEO) dan Generative Engine Optimization (GEO) yang tersedia di Amplify. Dengan dukungan kredibilitas dan pengalaman PR Newswire sebagai pemimpin industri, Amplify membantu pelanggan agar tetap relevan dan menjadi perhatian publik.

"AI mengubah cara masyarakat menelusuri berita, informasi, dan konten. Pergeseran ini menjadi salah satu transformasi terbesar yang terjadi di industri komunikasi dan humas dalam beberapa tahun terakhir," ujar Brown. "Lewat Amplify, kami menyatukan seluruh proses komunikasi pada satu platform berbasis AI. Dengan demikian, kalangan perusahaan bisa lebih leluasa mengelola strategi narasi, membangun interaksi audiens, dan mengukur kinerja program komunikasi."

Peluncuran Amplify di Asia Pasifik juga menghadirkan dua solusi strategis bagi praktisi komunikasi, yakni Plan dan Create.

Plan: Menemukan Ide Program Humas dengan Basis Data

Modul Plan membantu pengguna merancang program humas berdasarkan data dengan memanfaatkan tren industri global dan regional, aktivitas kompetitor, kalender hari besar lokal maupun regional, serta berbagai agenda industri penting. Mulai dari mencari ide untuk program berikutnya hingga menyusun strategi komunikasi, platform ini mempercepat tim komunikasi menyusun arahan program (briefs).

Create: Memperluas Jangkauan Narasi tanpa Mengorbankan Identitas Merek

Modul Create membantu tim komunikasi memperluas kapasitas produksi konten dengan mengolah satu materi rilis berita menjadi berbagai aset komunikasi siap pakai untuk beragam kanal, tanpa mengorbankan identitas merek. Selain menyempurnakan judul, kutipan narasumber, dan struktur rilis berita, platform ini juga mampu menghasilkan artikel naratif (feature story), tulisan blog, konten media sosial, hingga materi media pitching yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Fitur content scoring terbaru memberikan rekomendasi praktis yang meningkatkan kualitas materi komunikasi. Dengan fitur ini, tim komunikasi dapat menulis dan mengoptimalkan rilis berita agar lebih menarik bagi jurnalis, pelanggan, maupun investor. Selain itu, fitur tersebut juga meningkatkan visibilitas merek di mesin pencari informasi berbasis AI melalui penerapan strategi AEO dan GEO.

Menyambut Era Baru dalam Komunikasi Perusahaan

Peluncuran PR Newswire Amplify™ di Asia Pasifik menandai transformasi PR Newswire. Kini, PR Newswire beralih dari sekadar penyedia layanan rilis berita terbesar di dunia menjadi mitra Multichannel Amplification™ global yang mendampingi praktisi komunikasi dalam menyusun strategi, menciptakan konten yang menarik, serta menjangkau audiens di seluruh dunia dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

Informasi selengkapnya tentang PR Newswire Amplify™: https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/

Tentang PR Newswire

PR Newswire adalah mitra distribusi rilis berita yang terkemuka di industri. PR Newswire memiliki jangkauan global terbaik yang mencakup lebih dari 500.000 newsroom, situs, direct feed, jurnalis, dan influencer di lebih dari 170 negara dan 40 bahasa. Mulai dari platform PR Newswire Amplify™ yang didukung AI, Layanan Konten yang sukses memenangkan penghargaan, integrated media newsroom dan produk microsite, rangkaian layanan Investor Relations, paid placement, serta sarana social sharing, PR Newswire memiliki katalog solusi Multichannel Amplification™ terlengkap yang memenuhi kebutuhan tim Humas dan komunikasi masa kini. Selama lebih dari 70 tahun, PR Newswire membantu berbagai perusahaan yang ingin menyebarluaskan materi berita terpenting ke seluruh dunia. Informasi selengkapnya: www.prnewswire.com/apac/

SOURCE PR Newswire