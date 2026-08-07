Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 公布其總持倉量約為 3.78 億美元，當中包括 OpenAI、Beast Industries、超過 16,000 枚以太幣及近 3.02 億枚 WLD 代幣

截至 2026 年 8 月 5 日，Eightco 財庫資產構成如下：OpenAI 股權 9,000 萬美元（間接持有）、Beast Industries 股權 1,800 萬美元、16,278 枚 ETH、近 3.02 億枚 WLD，以及現金及等價物 1.42 億美元，合共約 3.78 億美元

Eightco 近期參與 World Foundation 由 Pantera 領投的 5,250 萬美元融資輪，其他參與者包括 Bain Capital Crypto、Selini Capital、Susquehanna Crypto 及其他投資者。

OpenAI 早前宣佈已以保密方式提交 S-1 註冊文件，為日後可能進行的首次公開招股鋪路

Eightco 讓投資者間接投資於 OpenAI 及 Beast Industries 等多間最具創新力的私人企業

賓夕法尼亞州伊斯頓2026年8月7日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS)（「Eightco」或「本公司」）今日公佈最新總持倉狀況，重點介紹其在數碼資產領域的持倉，以及對多間領先私人科技企業的策略性投資。

截至美國東岸時間 2026 年 8 月 5 日下午 4 時，ORBS 持倉包括：透過特殊目的公司（SPV）間接投資 OpenAI 9,000 萬美元、已注資 Beast Industries 1,800 萬美元、投資 Mythical Games 100 萬美元、持有 301,971,219 枚 Worldcoin（WLD）（以 Coinbase 報價每枚 0.32 美元計）及 16,278 枚以太幣（ETH），另有現金及穩定幣合共約 1.42 億美元，總持倉價值約 3.78 億美元。

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

帶動市場的焦點頭條：

Eightco 管理層深信，本公司的財庫組合涵蓋未來 AI 及數碼金融體系多項最關鍵的組成元素。本週焦點頭條包括：

8 月 2 日，世界銀行發布報告指出，如果發展中國家能夠迅速應對權力、連接性和技能差距，AI 將使其在十年內獲得相當於一個世紀的發展成果。世界銀行首席經濟學家 Indermit Gill（路透社）表示：「AI 為發展中經濟體提供一線生機，他們應該把握這個機會。」

據 7 月 29 日的報導，AI 的蓬勃發展正為電工、木匠及其他技術行業創造數以千計的高薪職位，以建設未來人工智能所需的基礎設施（紐約時報）。

7 月 26 日宣布，Nvidia 正與 OpenAI 商討，作為大型數據中心項目的一部分，為 OpenAI 提供約 2,500 億美元的資金支持。兩間公司正探討在俄亥俄州南部建立一個由 SoftBank 旗下 SB Energy 管理、耗資 5,000 億美元的 10 吉瓦數據中心園區（華爾街日報）。

在最近一集講台節目中，Sam Altman 暗示我們可能正在接近一個「奇點」關鍵時刻，屆時 AI 的進步將迅速加速，可能帶來新的科學發現、經濟增長和人類進步，並可能催生超級智能系統 (Relentless)。

上週，包括 BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Goldman Sachs 和 SoFi 在內的公司敦促國會通過《清晰法案》，認為清晰的規則將保護投資者，方便公司釐清監管要求，並幫助美國在數碼資產成為主流時保持競爭力 (Coindesk)。

Eightco ORBS 董事會成員 Tom Lee 最近於 7 月 27 日在 CNBC 的《Power Lunch》節目中表示：「加密貨幣正在轉化為軟件；很多東西都可以變成金錢：忠誠度、聲譽⋯⋯ 你需要一個管理機構來監督這一切。現在，日本、俄羅斯、歐洲實際上正在通過類似《清晰法案》的法案。所以美國正冒著落後的風險。因此我認為加密貨幣正在復甦，尤其它在美國以外受廣泛接納。」

Eightco：佈局關鍵大趨勢

Eightco 的業務圍繞本公司預期將主導未來十年創新的三大趨勢而構建，分別為人工智能、數碼身份及創作者經濟，並透過間接投資 OpenAI（佔 ORBS 財庫持倉 24%）、Worldcoin（佔 25%）及 Beast Industries（佔 5%），在三大趨勢中均建立投資佈局。

人工智能 — OpenAI

Eightco 已向特殊目的公司投資約 9,000 萬美元，藉此間接持有 OpenAI 母公司的股權權益，佔財庫資產約 24%，屬各上市投資工具之中已披露持倉集中度最高者之一。

OpenAI 的消費者應用程式 ChatGPT 是全球排名第一的消費者 AI 應用程式 (Sensor Tower)。2026 年 7 月 31 日，OpenAI 宣布其模型現在擁有超過 10 億活躍用戶和超過 200 萬個商業用戶。註冊六個月後，用戶每天發送的訊息量增加約 50%，並使用 ChatGPT 處理的工作種類增加大約一倍。

數碼身份 — WLD 代幣

Eightco 持有近 3.02 億枚 WLD，約佔流通供應量 8.4%，是全球規模最大的公開披露機構持倉，佔 Eightco 財庫資產約 25%。

Worldcoin 是 World 的原生代幣。World 是覆蓋全球的真人證明網絡，由 Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦的 Tools for Humanity 負責建設，並由 World Foundation 監督管理。其 Orb 裝置會簽發保障私隱的 World ID，用以核實用戶是獨一無二的真人，而非 AI 代理。

根據 World 公佈的商業模式，應用程式須按驗證次數繳付費用，最終用戶的驗證則維持免費；憑證發行方與 World 協議均可藉真人身份認證服務創造收益。World 指出，橫跨銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理式 AI 等 13 個行業的潛在可開拓收入機遇合共達 6.35 萬億美元（資料來源：Tools for Humanity）。

創作者經濟 — Beast Industries

Eightco 已投資 1,800 萬美元於 Beast Industries 股權，佔財庫資產約 5%。

Beast Industries 坐擁全球數一數二的直達消費者觸及版圖，旗下各平台粉絲合共逾 5 億，並以 MrBeast 為核心——他是全球 YouTube 上最多人收看的人物。隨著 AI 令內容製作日趨商品化，分發渠道與觀眾信任正成為愈見稀缺的資產。

Eightco Holdings Inc. 簡介

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 為上市公司，正推行首創的 Worldcoin（WLD）財庫策略，讓投資者透過單一股票代號，間接參與本週期三大定義性趨勢：憑藉間接投資 OpenAI 參與人工智能發展；憑藉作為 WLD 及真人證明協議的最大公開持有者，涉足數碼身份領域；並憑藉持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權，參與創作者經濟。Eightco 獲多間頂尖機構投資者鼎力支持，包括 Bitmine Immersion Technologies Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）、MOZAYYX、World Foundation、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR，現正致力構建代理式 AI 時代的真人驗證基礎設施層。

如欲獲取更多資訊：

X：@iamhuman_orbs

網站：8co.holdings

常見問題

ORBS 是甚麼股票？

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是一間於 Nasdaq 掛牌上市的公司。ORBS 提供對 OpenAI 和 Beast Industries 的間接投資渠道，並持有全球已公開披露的最大 Worldcoin (WLD) 倉位之一。

誰持有最多 Worldcoin (WLD)？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 持有近 3.02 億枚 WLD，約佔流通供應量 8.4%，是全球規模最大的公開披露機構持倉。

甚麼是真人證明？

「真人證明」是一種密碼學驗證技術，用以核實用戶是獨一無二、真實在世的人類，而非機械人或 AI 代理。對於社交網絡、銀行、代理式商務，以至任何在代理式 AI 時代要求「一人一帳戶」的系統而言，它都是不可或缺的基礎設施。

Eightco (ORBS) 與「真人證明」有何關係？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin（WLD）全球最大的公開披露機構持有者，而 WLD 正是驅動 World「真人證明」網絡的代幣。

誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁為 Kevin O'Donnell。公司董事會成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究部主管，同時擔任 Bitmine Immersion Technologies（紐約證券交易所代碼：BMNR）主席），另有 Brett Winton（ARK Invest 首席未來學家）擔任董事會顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿內的所有陳述均可能被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關以下事項的陳述：本公司預期公司的期望 AI、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年的創新格局；管理層相信公司的財庫組合涵蓋未來 AI 及數碼金融體系中一些最關鍵的組成部分；有關 OpenAI 已提交保密的 S-1 文件，為未來可能進行的首次公開募股作準備的陳述；有關 World 的潛在市場收入機會達 6.35 萬億美元（涵蓋銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理 AI）的陳述；有關分銷及代理信任因 AI 將內容生產商品化而將成為日益稀缺資產的陳述；有關公司正為 AI 時代的人類驗證建立基礎建設層的陳述；有關真人證明 (Proof of Human) 是銀行、代理商商務及系統所需驗證人類的基礎建設的陳述；以及有關公司透過其在 OpenAI、WLD 和 Beast Industries 的投資，為定義趨勢提供間接投資渠道的陳述。「計劃」、「期望」、「願意」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「發展」、「信念」、「指導」、「目標」、「可能」、「保留」、「項目」、「展望」、「擬」、「估計」、「可以」、「應該」、「定位」、「認為」以及其他類似意思和表達的字眼和詞彙，均作識別為前瞻性陳述。雖然並非全部前瞻性陳述均載有此類詞彙，但也是前瞻性陳述。前瞻性聲明均基於管理層的當時信念和假設，這些信念和假設均受風險和不確定性影響，故不保證未來表現。由於各種因素，實際結果可能有別於任何前瞻性聲明中的結果，包括但不限於：本公司無法主導其並非控股股東的私人企業（包括 OpenAI 及 Beast Industries）的管理或營運；本公司策略性投資或會出現虧損或估值下調的風險，包括其於 OpenAI 股權的間接持倉（透過特殊目的公司持有）、其 WLD 持倉及其 Beast Industries 股權持倉；本公司能否持續符合 Nasdaq 的持續上市規定；意外成本、收費或開支導致本公司資本資源減少或資本部署延誤；未能籌集充足資本以支持或擴大其業務營運或策略性投資；數碼資產（包括 WLD 及 ETH）價格波動，或會對本公司財庫持倉價值構成重大影響；監管變動、未來立法及規則制定對數碼資產、AI 應用或生物識別數據收集帶來負面影響；與真人證明技術及 World 網絡的發展、採用及市場接受程度相關的風險；代理式 AI 於企業及消費者應用層面的部署速度與發展軌跡存在不確定性；OpenAI 的產品路線圖、商業模式發展以及任何首次公開招股的時間或成敗存在不確定性；與 Beast Industries 能否達成其增長預測相關的風險；數碼身份及 AI 基礎建設市場的競爭；若干投資的估值須依賴第三方來源；MrBeast 能否持續取得成功以及 Beast Industries 創作者主導商業模式的表現存在不確定性；與本公司於若干數碼資產及私人企業投資持倉集中相關的風險；公眾及政府對數碼資產或 AI 相關行業的立場轉變；與 OpenAI 模型發布的時間、特點及商業接受度相關的風險；以及 WLD 供應動態可能不會導致預期市場效應的風險。鑑於這些風險和不確定性，切勿過份依賴此類前瞻性陳述。有關其他風險與不確定因素以及其他重要因素（任何一項均可能導致 Eightco 的實際結果與本文所載前瞻性陳述有所差異）的討論，請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告所載的風險因素及其他披露資料，以及其他可公開查閱的 SEC 文件。本新聞稿所載一切資料均以發稿日期為準；Eightco 概不承擔更新該等資料的義務，亦無義務公開公佈對本文所載任何前瞻性陳述所作任何修訂的結果，以反映實際結果或其預期的任何變動。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)