Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un portefeuille total d'environ 378 millions de dollars, comprenant notamment OpenAI, Beast Industries, plus de 16 000 ETH et près de 302 millions de tokens WLD

Composition de la trésorerie d'Eightco au 5 août 2026 : 90 millions de dollars de participations dans OpenAI (indirectes), 18 millions de dollars de participations dans Beast Industries, 16 278 ETH, près de 302 millions de WLD, ainsi que 142 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, pour un total d'environ 378 millions de dollars

Eightco a récemment participé à un tour de table de 52,5 millions de dollars organisé par World Foundation, mené par Pantera avec la participation de Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto et d'autres investisseurs.

OpenAI a récemment annoncé avoir déposé un formulaire S-1 confidentiel, se préparant ainsi à une éventuelle future offre publique

Eightco offre une exposition indirecte à certaines des entreprises privées les plus innovantes, dont OpenAI et Beast Industries

EASTON, Pennsylvanie, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) (« Eightco » ou la « société ») a fourni aujourd'hui une mise à jour de l'ensemble de ses participations, soulignant sa position dans le domaine des actifs numériques et des investissements stratégiques dans des sociétés technologiques privées de premier plan.

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

Au 5 août 2026, à 16h00 (heure de l'Est), le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique) dans OpenAI, un investissement de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement d'un million de dollars dans Mythical Games, 301 971 219 Worldcoin (WLD) à 0,32 dollar par WLD (selon Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH), ainsi qu'environ 142 millions de dollars en liquidités et en stablecoins, pour un portefeuille total d'environ 378 millions de dollars.

Les principaux titres qui font l'actualité :

la direction d'Eightco estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique. Parmi les principaux titres de cette semaine :

le 2 août, la Banque mondiale a publié un rapport soulignant que l'IA pourrait permettre aux pays en développement de rattraper en une décennie un siècle de retard en matière de développement s'ils agissaient rapidement pour combler leurs lacunes en matière d'énergie, de connectivité et de compétences. « L'IA a tendu une bouée de sauvetage aux économies en développement, et celles-ci ⁠devraient la saisir », déclare Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale (Reuters).

Le 29 juillet, l'essor de l'IA a généré des milliers d'emplois bien rémunérés pour des électriciens, des menuisiers et d'autres corps de métier qualifiés, indispensables à la construction des infrastructures qui alimenteront l'avenir de l'IA (The New York Times).

Le 26 juillet, il a été annoncé que Nvidia était en pourparlers avec OpenAI en vue de lui apporter un soutien financier d'environ 250 milliards de dollars dans le cadre d'un projet de centre de données de grande envergure. Les deux entreprises étudient la possibilité de créer un complexe de centres de données d'une capacité de dix gigawatts et d'une valeur de 500 milliards de dollars dans le sud de l'Ohio, qui serait géré par SB Energy de SoftBank (WSJ).

Dans un récent épisode de podcast, Sam Altman a laissé entendre que nous pourrions nous approcher de la « singularité », un moment charnière où les progrès de l'IA pourraient s'accélérer rapidement, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités en matière de découvertes scientifiques, de croissance économique et de progrès humain, tout en pouvant conduire à l'émergence de systèmes superintelligents (Relentless).

La semaine dernière, des sociétés telles que BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs et SoFi ont exhorté le Congrès à adopter le Clarity Act, faisant valoir que des règles claires protégeraient les investisseurs, apporteraient une sécurité réglementaire aux entreprises et aideraient les États-Unis à rester compétitifs à mesure que les actifs numériques se généralisent (Coindesk).

Tom Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco ORBS, a récemment déclaré lors de son intervention du 27 juillet dans l'émission Power Lunch de CNBC : « Les cryptomonnaies transforment l'argent en logiciel ; beaucoup de choses peuvent se transformer en argent : points de fidélité, réputation… Vous souhaitez qu'un organe de direction supervise tout cela. Aujourd'hui, le Japon, la Russie et l'Europe sont en train d'adopter des projets de loi similaires au Clarity Act. Les États-Unis risquent donc de prendre du retard. C'est pour ça que je pense que les cryptomonnaies sont en train de se redresser : parce qu'en dehors des États-Unis, elles sont de plus en plus adoptées. »

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon la société, devraient façonner l'innovation pour la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des expositions à chacune de ces tendances via des investissements indirects dans OpenAI (24 % des liquidités d'ORBS), Worldcoin (25 %) et Beast Industries (5 %).

Intelligence artificielle – OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des véhicules d'investissement exposés au capital de la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 24 % des actifs de trésorerie, l'une des expositions publiques les plus importantes parmi les sociétés cotées.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est l'application d'IA grand public n°1 au monde (Sensor Tower). Le 31 juillet 2026, OpenAI a annoncé que ses modèles comptaient désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actifs et plus de deux millions d'entreprises. Six mois après leur inscription, les utilisateurs envoient environ 50 pour cent de messages en plus chaque jour et utilisent ChatGPT pour environ deux fois plus de types de tâches.

Identité numérique – token WLD

Eightco détient près de 302 millions de WLD, soit environ 8,4 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle divulguée publiquement à l'échelle mondiale et environ 25 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le token natif de World, un réseau mondial Proof of Human construit par Tools for Humanity (cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant World préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les fournisseurs d'identifiants vérifiés et le protocole World générant des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de revenus adressables dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs – Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 5 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus vastes présences directes auprès des consommateurs dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la standardisation de la production de contenus par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos d'Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) inédite, offrant aux investisseurs, au travers d'un seul titre coté, une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'action ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. ORBS offre une exposition indirecte à OpenAI et à Beast Industries, et détient l'une des plus importantes positions publiquement déclarées dans Worldcoin (WLD).

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS détient près de 302 millions de WLD, soit environ 8,4 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ?

La preuve de l'humanité est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et Proof of Human ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus important détenteur institutionnel publiquement identifié de Worldcoin (WLD) ; il s'agit du token qui alimente le réseau Proof of Human de World.

Qui est le CEO d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le CEO d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les prévisions de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; la conviction de la direction selon laquelle le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique ; les déclarations indiquant qu'OpenAI a déposé un formulaire S-1 confidentiel, se préparant ainsi à une éventuelle introduction en bourse future ; les déclarations concernant le potentiel de chiffre d'affaires de World, estimé à 6 350 milliards de dollars, dans des secteurs tels que la banque, le commerce électronique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique ; les déclarations selon lesquelles la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; des déclarations selon lesquelles la société met en place la couche d'infrastructure nécessaire à la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique ; des déclarations selon lesquelles la Proof of Human constitue une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, le secteur bancaire, le commerce agentique et les systèmes nécessitant une identité humaine vérifiée ; et des déclarations concernant la capacité de la société à offrir une exposition indirecte aux tendances déterminantes grâce à ses investissements dans OpenAI, WLD et Beast Industries. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », « bien placé pour », « point de vue », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à diriger la gestion ou les opérations d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation sur les investissements stratégiques de la société, y compris sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à rester en conformité avec les exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capitaux de la société ou retardent d'une autre manière le déploiement de ces capitaux ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des cours des actifs numériques, notamment ceux de WLD et d'ETH, susceptible d'affecter de manière significative la valeur des actifs détenus en trésorerie par la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'IA ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie Proof of Human et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et grand public ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'OpenAI, l'évolution de son modèle économique, ainsi que le calendrier ou le succès d'une éventuelle introduction en bourse ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses prévisions de croissance ; la concurrence sur les marchés de l'identité numérique et des infrastructures d'IA ; la dépendance vis-à-vis de sources tierces pour l'évaluation de certains investissements ; l'incertitude concernant la pérennité du succès de MrBeast et la performance du modèle économique de Beast Industries axé sur les créateurs ; les risques liés aux positions concentrées de la société dans certains actifs numériques et investissements dans des sociétés privées ; l'évolution des positions du public et des pouvoirs publics concernant les actifs numériques ou les secteurs liés à l'IA ; les risques liés au calendrier, aux fonctionnalités et à l'accueil commercial des lancements de modèles d'OpenAI ; et les risques que la dynamique de l'offre de WLD n'entraîne pas les effets attendus sur le marché. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus d'informations sur les autres risques et incertitudes, ainsi que sur d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner un écart entre les résultats réels d'Eightco et ceux figurant dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document, veuillez vous reporter aux documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), notamment les facteurs de risque et autres informations figurant dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication, et Eightco n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations ni d'annoncer publiquement les résultats de toute révision des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter les résultats réels ou tout changement dans ses prévisions.