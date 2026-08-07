Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Báo Cáo Tổng Tài Sản Nắm Giữ Khoảng 378 Triệu USD, Bao Gồm OpenAI, Beast Industries, Hơn 16.000 ETH và Gần 302 Triệu Token WLD

Cơ cấu ngân quỹ của Eightco tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2026: 90 triệu USD vốn chủ sở hữu OpenAI (gián tiếp), 18 triệu USD vốn chủ sở hữu Beast Industries, 16.278 ETH, gần 302 triệu token WLD, 142 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương, tổng cộng khoảng 378 triệu USD

Gần đây, Eightco đã tham gia vòng gọi vốn trị giá 52,5 triệu USD của World Foundation do Pantera dẫn đầu, cùng sự góp mặt của Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto và các nhà đầu tư khác

Vừa qua, OpenAI thông báo rằng họ đã nộp hồ sơ S-1 bảo mật, chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến trong tương lai

Eightco mang đến cơ hội tiếp cận gián tiếp một số công ty tư nhân sáng tạo nhất, trong đó có OpenAI và Beast Industries

EASTON, Pa., ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" hoặc "Công Ty") hôm nay đã cập nhật thông tin về tổng tài sản nắm giữ của mình, qua đó nhấn mạnh vị thế của Công Ty trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và đầu tư chiến lược vào các công ty công nghệ tư nhân hàng đầu.

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

Tính đến 16:00 ngày 05/08/2026 (theo giờ ET), tài sản của ORBS bao gồm khoản đầu tư 90 triệu USD (gián tiếp thông qua các công ty mục đích đặc biệt - SPV) vào OpenAI, khoản đầu tư 18 triệu USD vào Beast Industries, khoản đầu tư 1 triệu USD vào Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) với giá 0,32 USD/WLD (theo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), cùng tổng cộng khoảng 142 triệu USD tiền mặt và stablecoin, nâng tổng giá trị tài sản nắm giữ lên khoảng 378 triệu USD.

Những Tin Tức Nổi Bật về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Đang Thu Hút Sự Chú Ý:

Ban lãnh đạo Eightco tin rằng danh mục tài sản dự trữ của công ty đang sở hữu những thành phần cốt lõi nhất cho hệ thống tài chính số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Những tin tức nổi bật trong tuần này bao gồm:

Ngày 02/08, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) đã công bố báo cáo cho biết trí tuệ nhân tạo có thể giúp các quốc gia đang phát triển đạt được bước tiến tương đương ‌một thế kỷ chỉ trong vòng một thập kỷ, nếu họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về năng lượng, hạ tầng kết nối và kỹ năng lao động. "Trí tuệ nhân tạo đã trao cho các nền kinh tế đang phát triển một phao cứu sinh, và họ nên nắm bắt lấy cơ hội này", ông Indermit Gill, Chuyên Gia Kinh Tế Trưởng của Ngân Hàng Thế Giới nhận định (Reuters).

Ngày 29/07, giới truyền thông đưa tin sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra hàng nghìn việc làm thu nhập cao cho thợ điện, thợ mộc và các thợ lành nghề khác – đây là những lực lượng cần thiết để xây dựng hạ tầng vận hành tương lai của AI (The New York Times).

Ngày 26/07, có thông tin rằng Nvidia đang đàm phán với OpenAI để cung cấp khoản bảo trợ tài chính trị giá khoảng 250 tỷ USD cho OpenAI trong khuôn khổ một dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Hai bên đang nghiên cứu xây dựng tổ hợp trung tâm dữ liệu công suất 10 gigawatt trị giá 500 tỷ USD tại phía nam bang Ohio, do SB Energy (thuộc SoftBank) quản lý (WSJ).

Trong một tập podcast gần đây, Sam Altman gợi ý rằng chúng ta có thể đang tiến gần đến "điểm kỳ dị" – thời điểm bước ngoặt khi các bước tiến trí tuệ nhân tạo tăng tốc vượt bậc, mở ra những triển vọng mới cho phát triển khoa học, tăng trưởng kinh tế và sự tiến bộ của nhân loại, đồng thời có thể dẫn đến sự ra đời của các hệ thống siêu trí tuệ (Relentless).

Tuần trước, hàng loạt tổ chức tài chính như BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs và SoFi đã thúc giục Quốc Hội Mỹ thông qua Đạo Luật Minh Bạch (Clarity Act). Các đơn vị này cho rằng khung pháp lý rõ ràng sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư, mang lại sự ổn định pháp lý cho doanh nghiệp và duy trì vị thế cạnh tranh của Mỹ khi tài sản số ngày càng phổ biến (Coindesk).

Ông Tom Lee, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Eightco ORBS, phát biểu trong chương trình CNBC Power Lunch ngày 27/07: "Thị trường mã hóa đang biến tiền tệ thành phần mềm; có rất nhiều yếu tố có thể chuyển hóa thành tiền: từ điểm thưởng thành viên cho đến uy tín cá nhân... Bạn sẽ cần một cơ quan quản lý để giám sát toàn bộ quá trình này. Hiện tại, Nhật Bản, Nga và Châu Âu đều đang tích cực thông qua các dự luật tương tự Đạo Luật Minh Bạch. Vì vậy, Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị tụt hậu. Đó là lý do tôi tin rằng thị trường mã hóa đang phục hồi, bởi nó đang được đón nhận tích cực ngoài phạm vi nước Mỹ."

Eightco: Nắm bắt các xu hướng lớn quan trọng

Eightco phát triển dựa trên ba xu hướng lớn mà Công Ty kỳ vọng sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo: trí tuệ nhân tạo, định danh số và nền kinh tế sáng tạo; trong đó công ty nắm giữ vị thế ở từng xu hướng thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI (chiếm 24% danh mục tài sản ngân quỹ của ORBS), Worldcoin (25%) và Beast Industries (5%).

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco đã đầu tư khoảng 90 triệu USD vào các công ty mục đích đặc biệt có cổ phần trong công ty mẹ của OpenAI, chiếm khoảng 24% tổng quỹ tài sản, một trong những mức đầu tư có tỉ lệ tập trung cao nhất được công bố trong tất cả các công ty niêm yết.

ChatGPT, ứng dụng AI dành cho người dùng cá nhân của OpenAI, hiện giữ vị trí số 1 toàn cầu (Sensor Tower). Ngày 31/07/2026, OpenAI thông báo các mô hình của hãng hiện đã phục vụ hơn 1 tỷ người dùng thường xuyên và hơn 2 triệu doanh nghiệp. 6 tháng sau khi đăng ký, trung bình mỗi ngày người dùng gửi nhiều hơn khoảng 50% số lượng tin nhắn và ứng dụng ChatGPT vào số lượng ngành nghề công việc nhiều gấp đôi.

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco nắm giữ gần 302 triệu WLD, tương đương khoảng 8,4% nguồn cung lưu hành. Đây là vị thế nắm giữ của tổ chức lớn nhất được công bố công khai trên toàn thế giới, chiếm khoảng 25% tổng tài sản ngân quỹ của Eightco.

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới Proof of Human toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và do World Foundation quản lý. Các thiết bị Orb của hãng phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, cho phép xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Theo mô hình kinh doanh đã được World công bố, các ứng dụng phải trả phí cho mỗi lần xác minh trong khi việc xác minh người dùng cuối vẫn miễn phí, theo đó cả nhà phát hành chứng chỉ cũng như giao thức World đều kiếm tiền từ việc xác thực người dùng đã được xác minh. Theo Tools for Humanity, World xác định cơ hội doanh thu tiềm năng chung của 13 ngành trị giá 6,35 nghìn tỷ USD, trong đó có ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đã đầu tư 18 triệu USD vào cổ phần của Beast Industries, tương đương khoảng 5% ngân quỹ.

Beast Industries sở hữu một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp khách hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 500 triệu người theo dõi trên các nền tảng, và MrBeast là người được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung, khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trở thành những tài sản ngày càng khan hiếm.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý ngân quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công Ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận gián tiếp ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI, định danh kỹ thuật số thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof of Human, và nền kinh tế sáng tạo thông qua cổ phần trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera và GSR, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng phục vụ việc xác thực con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tự hành.

Để biết thêm thông tin:

X: @iamhuman_orbs

Trang web: 8co.holdings

Câu Hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. Mã ORBS mang lại cơ hội tiếp cận gián tiếp tới OpenAI và Beast Industries, đồng thời nắm giữ một trong những vị thế Worldcoin (WLD) lớn nhất được công bố công khai.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) nắm giữ gần 302 triệu WLD, tương đương khoảng 8,4% nguồn cung lưu hành và có vị thế là tổ chức được công bố công khai lớn nhất toàn cầu.

Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) là gì?

Proof of Human là một phương thức xác minh được mã hóa cho phép chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới, token vận hành mạng lưới Proof of Human của World.

Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo ý nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến: kỳ vọng của Công Ty về việc trí tuệ nhân tạo, định danh số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; niềm tin của ban quản lý rằng danh mục tài sản ngân quỹ của Công Ty nắm giữ các thành phần cốt lõi cho hệ thống tài chính số và AI tương lai; thông tin OpenAI nộp hồ sơ S-1 bảo mật chuẩn bị cho đợt IPO tiềm năng; các tuyên bố về cơ hội doanh thu 6,35 nghìn tỷ USD của World trên các ngành ngân hàng, thương mại điện tử, game, mạng xã hội và AI tự hành; nhận định khả năng phân phối và niềm tin khán giả sẽ ngày càng khan hiếm khi AI phổ biến hóa việc sản xuất nội dung; tuyên bố cho biết rằng Công Ty đang xây dựng lớp hạ tầng xác thực con người trong kỷ nguyên AI tự hành; nhận định Proof of Human là hạ tầng nền tảng cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại tự hành và các hệ thống yêu cầu xác thực danh tính; cùng các phát biểu về việc Công Ty mang lại cơ hội tiếp cận gián tiếp tới các xu hướng mang tính quyết định thông qua các khoản đầu tư vào OpenAI, WLD và Beast Industries. Các từ ngữ như "lập kế hoạch", "kỳ vọng", "sẽ", "dự kiến", "tiếp tục", "mở rộng", "thúc đẩy", "phát triển", "tin rằng", "hướng dẫn", "mục tiêu", "có thể", "duy trì", "dự án", "triển vọng", "có ý định", "ước tính", "có khả năng sẽ", "nên", "được định vị", "quan điểm", và các từ ngữ cũng như thuật ngữ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều chứa các thuật ngữ này. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Việc Công Ty không có quyền điều hành trực tiếp các doanh nghiệp tư nhân mà mình không nắm cổ phần kiểm soát, bao gồm cả OpenAI và Beast Industries; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị ghi nhận của các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty (bao gồm cổ phần gián tiếp tại OpenAI thông qua các SPV, vị thế nắm giữ WLD và cổ phần tại Beast Industries); khả năng của Công Ty trong việc duy trì các điều kiện niêm yết liên tục của Nasdaq; các chi phí hoặc khoản phát sinh bất ngờ làm suy giảm nguồn vốn hoặc chậm tiến độ giải ngân của Công ty; rủi ro không huy động đủ vốn để vận hành hoặc mở rộng đầu tư; sự biến động giá của các tài sản số như WLD và ETH làm ảnh hưởng đến giá trị ngân quỹ của Công Ty; các thay đổi về pháp lý, luật định tác động tiêu cực đến tài sản số, việc áp dụng AI hoặc thu thập dữ liệu sinh trắc học; rủi ro về mức độ chấp nhận của thị trường đối với công nghệ Proof of Human và mạng lưới World; sự không chắc chắn về tốc độ triển khai AI tự hành trong doanh nghiệp và người dùng; sự không chắc chắn về lộ trình sản phẩm, mô hình kinh doanh và khả năng IPO thành công của OpenAI; rủi ro Beast Industries không đạt kỳ vọng tăng trưởng; sự cạnh tranh trong mảng định danh số và hạ tầng AI; sự phụ thuộc vào bên thứ ba trong việc định giá đầu tư; sự không chắc chắn về thành công lâu dài của MrBeast và mô hình kinh doanh dựa trên nhà sáng tạo nội dung của Beast Industries; rủi ro từ việc Công Ty tập trung tỷ trọng đầu tư vào một số tài sản số và công ty tư nhân cụ thể; sự thay đổi trong quan điểm của chính phủ và công chúng về ngành AI cũng như tài sản số; rủi ro về thời điểm ra mắt và mức độ đón nhận thương mại đối với các đợt ra mắt mô hình của OpenAI; và rủi ro từ biến động nguồn cung WLD không mang lại hiệu ứng thị trường như dự kiến. Xét đến những rủi ro và yếu tố không chắc chắn này, hãy thận trọng và không nên đặt niềm tin không xác đáng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để biết thêm chi tiết về các rủi ro và yếu tố quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco sai lệch so với các dự báo, vui lòng tham khảo các hồ sơ Eightco nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm cả phần các yếu tố rủi ro trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 và các tài liệu công khai khác trên SEC. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ bản sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào có trong đây để phản ánh kết quả thực tế hoặc bất kỳ thay đổi nào theo kỳ vọng của công ty.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)