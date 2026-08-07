Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 378 Millionen US-Dollar bekannt, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token

Zusammensetzung des Vermögensbestands von Eightco zum 5. August 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast-Industries-Anteilen, 16.278 ETH, ein Bestand von fast 302 Millionen WLD sowie 142 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Äquivalenten – insgesamt rund 378 Mio. US-Dollar

Eightco hat sich kürzlich an der Finanzierungsrunde der World Foundation in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar beteiligt, die von Pantera angeführt wurde und an der sich Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren beteiligten

OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht hat und damit den Weg für einen möglichen künftigen Börsengang ebnet

Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor.

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

Zum 5. August 2026, 16:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,32 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie Barmittel und Stablecoins im Gesamtwert von rund 142 Millionen US-Dollar, was einem Gesamtportfolio von rund 378 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von Eightco ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 2. August veröffentlichte die Weltbank einen Bericht, laut dem künstliche Intelligenz es Entwicklungsländern ermöglichen könnte, innerhalb eines Jahrzehnts einen Entwicklungssprung von einem ganzen Jahrhundert zu erzielen, sofern sie rasch Maßnahmen zur Behebung der Defizite in den Bereichen Energieversorgung, Netzanbindung und Qualifikationen ergreifen. „Die KI hat den Entwicklungsländern eine Rettungsleine zugeworfen und sie ⁠sollten diese Chance ergreifen", sagte Indermit Gill, Chefökonom der Weltbank (Reuters).

Am 29. Juli wurde berichtet, dass der KI-Boom Tausende hochbezahlter Arbeitsplätze für Elektriker, Tischler und andere Fachkräfte schafft, die für den Aufbau der Infrastruktur benötigt werden, auf der die Zukunft der KI basiert (The New York Times).

Am 26. Juli wurde bekannt gegeben, dass Nvidia mit OpenAI in Verhandlungen steht, um im Rahmen eines groß angelegten Rechenzentrumsprojekts eine finanzielle Absicherung in Höhe von rund 250 Milliarden US-Dollar für OpenAI bereitzustellen. Die beiden Unternehmen prüfen derzeit die Errichtung eines 10-Gigawatt-Rechenzentrumskomplexes im Wert von 500 Milliarden US-Dollar im Süden von Ohio, der von SB Energy, einer Tochtergesellschaft von SoftBank, betrieben werden soll (WSJ).

In einer kürzlich erschienenen Podcast-Folge äußerte Sam Altman die Vermutung, dass wir uns möglicherweise der „Singularität" nähern. Es handelt sich um einen entscheidenden Moment, in dem sich die Fortschritte im Bereich der KI rasant beschleunigen könnten, was neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Entdeckungen, wirtschaftliches Wachstum und den menschlichen Fortschritt eröffnen würde, gleichzeitig aber möglicherweise zur Entstehung superintelligenter Systeme führen könnte (Relentless).

Letzte Woche forderten Unternehmen wie BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs und SoFi den Kongress auf, den „Clarity Act" zu verabschieden. Sie argumentierten, dass klare Regeln Anleger schützen, Unternehmen Rechtssicherheit bieten und dazu beitragen würden, dass die USA wettbewerbsfähig bleiben, während digitale Vermögenswerte immer mehr zum Mainstream werden (Coindesk).

Tom Lee, Vorstandsmitglied von Eightco ORBS, sagte kürzlich bei seinem Auftritt am 27. Juli in der Sendung „CNBC Power Lunch": „Kryptowährungen verwandeln Geld in Software; vieles kann zu Geld werden: Treuepunkte, Ansehen... All dies sollte von einem Verwaltungsgremium überwacht werden. Derzeit verabschieden Japan, Russland und Europa tatsächlich Gesetze, die dem „Clarity Act" ähneln. Die USA laufen also Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Deshalb glaube ich, dass sich der Kryptomarkt erholt, denn außerhalb der USA findet er großen Anklang."

Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy, mit Engagements in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (24 % der Bestände von ORBS), Worldcoin (25 %) und Beast Industries (5 %).

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat rund 90 Mio. USD in Zweckgesellschaften investiert, die an der Muttergesellschaft von OpenAI beteiligt sind. Dies entspricht rund 24 % des Eigenkapitals und ist eine der höchsten ausgewiesenen Konzentrationen aller börsennotierten Gesellschaften.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher (Sensor Tower). Am 31. Juli 2026 gab OpenAI bekannt, dass seine Modelle mittlerweile mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und mehr als zwei Millionen Unternehmen erreichen. Sechs Monate nach der Registrierung versenden die Nutzer täglich etwa 50 Prozent mehr Nachrichten und nutzen ChatGPT für etwa doppelt so viele verschiedene Aufgaben.

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält fast 302 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 25 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Mio. US-Dollar in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI auf.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet ein indirektes Engagement in OpenAI und Beast Industries und hält eine der größten öffentlich bekannt gegebenen Positionen in Worldcoin (WLD).

Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält fast 302 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Managements, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen dazu, dass OpenAI einen vertraulichen S-1-Antrag eingereicht hat und sich damit auf einen potenziellen zukünftigen Börsengang vorbereitet; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar über verschiedene Branchen hinweg, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen, dass Vertrieb und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen dazu, dass das Unternehmen die Infrastrukturschicht für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI aufbaut; Aussagen, dass die „Proof-of-Human"-Verifizierung eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentischen Handel und jedes System bereitstellt, das eine verifizierte menschliche Identität erfordert, sowie Aussagen dazu, dass das Unternehmen durch seine Investition in OpenAI, WLD und Beast Industries ein indirektes Engagement in definierende Trends bietet. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „könnte", „bleiben", „voraussagen", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte", „positioniert", „Ansicht" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und AUS-Dollarrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen es nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD sowie seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der vom Unternehmen gehaltenen Bestände erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebungsmaßnahmen und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der „Proof-of-Human"-Technologie und des „World"-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklungen des Geschäftsmodells sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identitäten und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Entwicklung des auf Kreative ausgerichteten Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; sich wandelnde öffentliche und staatliche Standpunkte zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Bereich der künstlichen Intelligenz; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, den Funktionen und der kommerziellen Resonanz der Modellveröffentlichungen von OpenAI; sowie Risiken, dass die Angebotsdynamik von WLD möglicherweise nicht zu den erwarteten Markteffekten führt. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln.