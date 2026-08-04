Enzene 推出 NeX™ 綜合解決方案， 助力實現具成本效益、高產率的本地生物製造

印度浦那2026年8月4日 /美通社/ -- 全球領先的持續創新型研發及生產機構（CIDMO™）Enzene 今日宣佈推出 NeX™。這項創新的端到端合作模式，可協助各地政府、機構及生物製藥企業按實際需要，在不同地區建立世界級生物製造能力。

NeX™ 建基於 Enzene 經過驗證的 EnzeneX® Fully-Connected Continuous Manufacturing™（FCCM™，全連接式連續生產）平台，提供交鑰匙式、可擴展及可持續的實施方案，讓最先進的生物製劑生產技術可靈活轉移及部署於鄰近患者和供應鏈的地區，同時毋須承擔傳統補料分批式生產設施所需的高昂資本投入。透過在當地建立以 FCCM™ 為基礎的生產體系，各地政府可大幅提升救命生物製劑的可負擔程度及患者可及性。

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

Enzene 的 NeX™ 計劃涵蓋設施建設及投產的全方位統籌服務，包括設施設計與建設支援、EnzeneX 平台的技術轉移及知識產權授權、透過 SparX™ 系統化培訓課程培育專業人才，以及在項目啟動和商業化階段提供持續營運支援。如有需要，參與機構亦可選用 Enzene 生物相似藥產品組合中的指定產品，並於其所在地區進行生產。

Enzene 行政總裁 Himanshu Gadgil 博士表示：「建造一座傳統生物製劑廠房通常需要投入 3 億至 4 億美元。採用我們的全連接式連續生產平台，只需投入 6000 萬至 8000 萬美元，便可達到相同產能。這項效率優勢源自緊湊的一體化系統架構，而非補料分批式生產設施所需的大規模廠房佈局，因此可為本地生產的生物醫藥產品帶來長期成本優勢及更高產率。目前，我們正與世界各地多個政府及企業展開磋商，期待協助全球患者獲得價格更相宜的藥物。」

Enzene 推出 NeX™ 計劃，旨在協助不同地區加快建立本地生物製藥能力和風險可控的供應鏈，培育本地科研人才，並長遠降低當地患者所需藥物的生產成本。該公司預計，根據該計劃興建的生產設施可在不足 3 年內完成驗證，並達到商業投產要求。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.enzene.com/nex。

關於 Enzene

Enzene 是持續創新型研發及生產機構（CIDMO™）合作夥伴，為創新藥企業及生物相似藥開發商提供涵蓋藥物發現、開發以至商業供應的全流程支援。Enzene 在印度及美國設有營運設施，並透過 EnzeneX® Fully-Connected Continuous Manufacturing™（FCCM™，全連接式連續生產）平台提供一體化生物製劑研發及生產服務。該平台可實現全球領先的產率及成本效益，並已獲驗證可用於生物製劑的商業化生產。

為提升不同地區的生物製劑生產能力，Enzene 亦推出端到端合作計劃 NeX™，協助各地政府、機構及生物製藥企業建立本地生物製造體系，充分發揮連續生產模式在生產效率、營運成本及資本投入方面的優勢。NeX™ 提供全面的設施設計指引、技術及知識產權轉移、透過 SparX™ 培訓計劃進行人才培育、營運監督，以及因應不同地區需要的產品管線支援。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.enzene.com。

傳媒聯絡：

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SOURCE Enzene Biosciences