엔젠, 저비용 고효율의 지역 생물의약품 생산을 지원하는 종합 솔루션 스위트 넥스™ 출시

푸네, 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 세계적인 연속 혁신형 개발 생산기업(CIDMO™)인 엔젠(Enzene)가 8월 3일, 정부와 기관 및 바이오제약 기업들이 필요한 곳 어디서든 세계적 수준의 생물의약품 생산 역량을 구축할 수 있도록 지원하는 혁신적인 종단간 파트너십 모델 넥스(NeX)™의 출시를 발표했다.

이 회사의 검증된 엔젠X®(EnzeneX®) 완전 연결형 연속생산™(fully connected continuous manufacturing™, FCCM™) 플랫폼을 기반으로 구축된 넥스는 기존 배치식(fed batch) 시설이 지닌 막대한 자본 부담 없이 환자 및 공급망과 가까운 곳에 최첨단 바이오의약품 생산 기술을 이전할 수 있는 턴키형, 확장형 및 지속가능형 솔루션을 제공한다. FCCM 기반의 현지 생산을 실현함으로써 각국 정부는 생명을 구하는 바이오의약품에 대한 환자들의 접근성과 경제적 부담을 크게 개선할 수 있다.

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

엔젠의 넥스 프로그램은 시설 설계 및 구축 지원, 엔젠X 플랫폼에 대한 기술 이전 및 지식재산권(IP) 라이선싱, 회사의 체계화된 교육 커리큘럼인 스파크스™(SparX™)를 통한 인력 양성, 그리고 초기 가동 및 상업화 과정에서의 지속적인 운영 지원을 포함해 포괄적인 구축 및 출범 조율 작업을 포함한다. 필요한 경우, 참여 기관들은 자체 지역 내에서 생산할 수 있도록 엔젠의 바이오시밀러 포트폴리오 중 선별된 제품에 대한 접근권도 함께 받을 수 있다.

엔젠의 최고경영자인 히만슈 가드길(Himanshu Gadgil) 박사는 "일반적인 생물의약품 공장을 짓는 데는 흔히 3억에서 4억 달러가 소요된다"고 말했다. 이어 "그러나 우리의 완전 연결형 연속생산 플랫폼을 활용하면 6000만에서 8000만 달러로 동일한 생산량을 달성할 수 있다. 이러한 효율성은 배치식 시설의 규모 집약적인 구조가 아닌 콤팩트하고 통합된 시스템 아키텍처에서 비롯되며, 이는 현지에서 생산되는 생물의약품에 장기적인 비용 우위와 높은 제품 수율을 가능하게 한다. 우리는 이미 전 세계 여러 정부 및 기업들과 논의를 진행 중이며, 전 세계 환자들에게 저렴한 의약품을 전달하는 데 기여할 수 있기를 기대하고 있다"고 덧붙였다.

엔젠의 넥스 프로그램은 각 지역이 현지 바이오제약 역량과 위험이 완화된 공급망을 신속히 구축하고, 국내 과학 인재를 양성하며, 현지 환자를 위한 장기적인 생산 비용을 절감하도록 돕는 것을 목표로 한다. 이 회사는 이 프로그램을 통해 구축되는 시설들이 3년 이내에 검증 및 상업적 준비를 완료할 수 있을 것으로 추정하고 있다.

자세한 정보는 www.enzene.com/nex에서 확인할 수 있다.

엔젠 소개

엔젠은 발굴, 개발, 상업 공급 전 과정에 걸쳐 혁신기업과 바이오시밀러 개발사들을 지원하는 연속 혁신형 개발 생산(CIDMO™) 파트너다. 인도와 미국에 위치한 시설에서 운영되는 엔젠은 세계 최고 수준의 수율과 비용 효율성을 제공하며 상업용 생물의약품 생산에 대한 검증을 마친 엔젠X®(EnzeneX®) 완전 연결형 연속생산™(FCCM™) 플랫폼을 기반으로 통합적인 생물의약품 개발 및 생산 서비스를 제공한다.

지역별 생물의약품 생산 역량을 확대하기 위해 엔젠은 또한 연속 공정의 모든 생산성, 운영비 및 자본 이점을 활용하여 정부, 기관 및 바이오제약 기업이 현지 바이오의약품 생산 기반을 구축할 수 있도록 지원하는 포괄적 파트너십 프로그램인 넥스™를 제공하고 있다. 넥스는 포괄적인 시설 설계 가이드, 기술 및 지식재산권 이전, 스파크스™ 교육 프로그램을 통한 인력 양성, 운영 감독, 그리고 지역별 맞춤형 파이프라인 지원을 제공한다.

자세한 정보는 www.enzene.com에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Enzene Biosciences