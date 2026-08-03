Enzene lance NeX™, une suite complète de solutions destinées à une production biologique locale rentable et à haut rendement

PUNE, Inde,/PRNewswire/ -- Enzene, une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et la fabrication en innovation continue (CIDMO™), annonce aujourd'hui le lancement de NeX™, un modèle de partenariat transformateur de bout en bout qui permet aux pouvoirs publics, aux établissements et aux entreprises biopharmaceutiques de mettre en place des capacités de biofabrication de classe mondiale là où elles en ont besoin.

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

S'appuyant sur la plateforme éprouvée EnzeneX® Fully-Connected Continuous Manufacturing™ (FCCM™), NeX offre une solution clé en main, évolutive et durable permettant de rendre les innovations de pointe en matière de fabrication de produits biologiques transférables, proches des patients et des chaînes d'approvisionnement, sans l'investissement initial prohibitif requis par les installations conventionnelles en fed-batch. En favorisant une fabrication locale basée sur la plateforme FCCM, les pouvoirs publics peuvent améliorer considérablement l'accessibilité financière et l'accès des patients à des produits biologiques vitaux.

Le programme NeX d'Enzene comprend une coordination complète de la mise en place et du lancement, avec un accompagnement pour la conception et la construction des installations, le transfert de technologies et l'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la plateforme EnzeneX, le développement des compétences du personnel grâce au programme de formation structuré SparX™ de l'entreprise, ainsi qu'un soutien opérationnel continu pendant la phase de démarrage et de commercialisation. Le cas échéant, les organisations participantes pourront également bénéficier d'un accès à certains produits issus du portefeuille de biosimilaires d'Enzene afin de les fabriquer dans leurs propres régions.

« La construction d'une usine de produits biologiques classique nécessite souvent entre 300 et 400 millions de dollars », commente Himanshu Gadgil, Ph.D., CEO d'Enzene. « Grâce à notre plateforme de fabrication en continu entièrement connectée, il est possible d'atteindre le même niveau de production pour un coût compris entre 60 et 80 millions de dollars. Cette efficacité résulte d'une architecture système compacte et intégrée, plutôt que des configurations à grande échelle d'installations fed-batch, ce qui permet de bénéficier d'un avantage financier à long terme et de rendements élevés pour les produits biomédicaux fabriqués localement. Nous sommes déjà en pourparlers avec plusieurs gouvernements et entreprises à travers le monde et nous nous réjouissons à l'idée de contribuer à fournir des médicaments à des prix abordables aux patients du monde entier. »

Le programme NeX d'Enzene a pour objectif d'aider les régions à accélérer la mise en place de capacités biopharmaceutiques locales et de chaînes d'approvisionnement présentant un risque réduit, à développer les talents scientifiques nationaux et à réduire les coûts de fabrication à long terme pour les patients locaux. L'entreprise estime que les installations construites dans le cadre de ce programme peuvent être validées et prêtes à être exploitées à des fins commerciales en moins de trois ans.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.enzene.com/nex.

À propos d'Enzene

Enzene est un partenaire spécialisé dans le développement et la fabrication en innovation continue (CIDMO™) qui accompagne les innovateurs et les développeurs de biosimilaires tout au long des phases de découverte, de développement et d'approvisionnement commercial. Implanté en Inde et aux États-Unis, Enzene propose des services intégrés de développement et de fabrication de produits biologiques grâce à sa plateforme EnzeneX® Fully-Connected Continuous Manufacturing™ (FCCM™), qui offre les meilleurs rendements et la meilleure rentabilité au monde, et qui est validée pour la production commerciale de produits biologiques.

Afin de renforcer les capacités régionales en matière de produits biologiques, Enzene propose également NeX™, un programme de partenariat de bout en bout qui aide les pouvoirs publics, les établissements et les entreprises biopharmaceutiques à mettre en place une production biologique locale, en tirant pleinement parti des avantages liés à la productivité, aux coûts d'exploitation et aux investissements offerts par la fabrication en continu. NeX propose des conseils complets en matière de conception d'installations, le transfert de technologies et de propriété intellectuelle, le développement des compétences du personnel via son programme de formation SparX™, une supervision opérationnelle, ainsi qu'une assistance de pipeline spécifique à chaque territoire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.enzene.com.

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